Cienkie usta: jak je docenić w dobie pełnych ust

Podczas gdy na początku XXI wieku ikony takie jak brytyjska aktorka Emma Watson, amerykańska aktorka Blake Lively i amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Jennifer Aniston lansowały urok wąskich ust, dziś trudno znaleźć przykłady ich akceptacji. Usta XXL, sztucznie powiększane lub powiększane kosmetykami, stały się normą. Wiele osób ulega presji pełnych ust i ignoruje prawa genetyki, stosując botoks, konturówkę i jaskrawe błyszczyki. Osoby z wąskimi ustami często czują się jak brzydkie kaczątka w świecie urody.

Cienkie usta, niesprawiedliwie zdemonizowane

Tradycyjne magazyny dla kobiet prezentują makijaże mające na celu stworzenie iluzji pełniejszych ust, podczas gdy zdjęcia w mediach społecznościowych przedstawiają usta napompowane zastrzykami lub wypełnione wypełniaczami. W mediach społecznościowych miłośniczki makijażu oszukują pędzlami, aby zyskać kilka centymetrów w obwodzie ust i spędzają godziny na rzeźbieniu ust w stylu Kardashianek. Najbardziej oddane tworzą balsamy z imbirem na zamówienie i dodają nasiona chili do błyszczyków, aby dostosować się do aktualnych trendów. Najbardziej zdesperowane zaciskają usta na szyjce butelki, uzyskując uśmiech bardziej przypominający Jynx niż Kylie Jenner.

Nawet filtry upiększające na Snapchacie modelują twarze za pomocą liftingu i zniekształcają nasze naturalne usta, jakby nie były wystarczająco ładne, by na nie patrzeć. W obliczu tych wszystkich zdjęć pełnych ust i ust powiększonych wypełniaczami lub kwasem hialuronowym, kobiety o wąskich ustach mają dziwne poczucie, że nie są „jak wszyscy”. Jak intruzi w społeczeństwie z określonym tematem. Co więcej, od 2019 roku osoby w wieku 18–34 lat częściej korzystają z zabiegów chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej niż osoby w wieku 50–60 lat, które wcześniej były głównymi użytkownikami. Sylwetka gwiazd reality show, kiedyś raczej marginalna, a nawet „przesadna”, stała się uniwersalnym wizerunkiem.

W wynikach wyszukiwania Google wąskie usta nie są celebrowane, lecz raczej wskazywane jako anomalia. Traktuje się je jak problem do rozwiązania, wadę do skorygowania. Niewystarczająco dobre do całowania ani wystarczająco uwodzicielskie, by zdobyć uznanie publiczności, wąskie usta, z dumą promowane przez amerykańskie aktorki Blake Lively i Kristen Stewart, cierpią z powodu presji społecznej.

Cienkie usta, uroczy atut wśród klonowanych twarzy

Próbując za bardzo podporządkować się ideałowi, wielu kończy z twarzą żałośnie pospolitą. Wysokie kości policzkowe, wąski, lekko zadarty nos, gęste rzęsy, zapadnięte spojrzenie, starannie zarysowana szczęka, pełne usta… ta typowa estetyka, stawiana za wzór i wykorzystywana jako inspiracja przez chirurgów twarzy, jest niczym innym jak wulgarnym kopiowaniem i wklejaniem.

Dziś zamawiamy sobie nową twarz niczym nową parę dżinsów w sklepie, dopasowując nasze odbicie niczym brytyjska pisarka Mary Shelley do swojego „Frankensteina”. Tyle że w tym dążeniu do sylwetki szytej na miarę kobiety zastępują swoje unikalne cechy cechami, które są łatwo dostępne. Zamieniają swoją indywidualność na standardy, które za dziesięć lat przeminą i zostaną uznane za przestarzałe.

Jednak wymazywanie lub modyfikowanie rysów twarzy jest zaprzeczeniem części własnej tożsamości, a co za tym idzie, obrażeniem tych, którzy je stworzyli – naszych rodziców. Nawet jeśli społeczeństwo przekonało nas inaczej, wąskie usta nie są ani nieszczęściem, ani wadą. To dziedzictwo, oznaka przynależności do rodziny, więź z bliskimi. A w świecie, w którym pełne usta dominują na twarzach, zachowanie ich w nienaruszonym stanie jest niemal aktem buntu. To akt szacunku do samego siebie, cichy protest przeciwko normom społecznym.

Ponowne nauczenie się patrzenia na swoje usta inaczej

Ciągłe porównywanie ich do zdjęć z retuszowanych ekranów czy gabinetów kosmetycznych sprawia, że wąskie usta są postrzegane jako niewystarczające. Wszystko jednak zależy od perspektywy. Tam, gdzie jedni dostrzegają niedobór, inni dostrzegają dyskretną elegancję, niemal arystokratyczną elegancję.

Wąskie usta mają wyjątkową zdolność subtelnego kształtowania twarzy. Dają więcej przestrzeni na ekspresję, oczy, kości policzkowe, indywidualność każdej rysy. Opowiadają inną historię, daleką od utartych schematów. Nauczenie się ich doceniania oznacza również odejście od jednowymiarowej wizji piękna i zaakceptowanie, że urok nie mierzy się rozmiarem.

Odzyskiwanie ust bez ich przekształcania

Miłość do wąskich ust nie oznacza rezygnacji z wszelkich zabiegów upiększających i wypowiedzenia wojny kosmetykom. Chodzi raczej o zmianę podejścia i postawy przed lustrem. Zamiast próbować je „poprawiać” lub „powiększać”, jak sugerują nagłówki, dlaczego nie cieszyć się nimi takimi, jakie są?

Dobrze dobrana szminka, subtelnie podkreślona linia ust, satynowe wykończenie zamiast pogrubiającego… te techniki nie służą już oszustwu, lecz upiększaniu. Celem nie jest już tworzenie iluzji, lecz uwydatnienie rzeczywistości. Ta zmiana perspektywy jest niezbędna. Pozwala nam wyrwać się z kręgu ciągłej frustracji, poczucia, że nigdy nie jesteśmy „wystarczająco dobrzy” i zaakceptować siebie w każdym calu. Makijaż nie powinien być trikiem ani alternatywą dla operacji plastycznej, ale chwilą celebracji, odbudowania więzi z samym sobą.

Zgodnie z tymi zasadami, piękno to po prostu kwestia proporcji. Cienkie usta muszą stać się pełniejsze, a okrągłe brzuchy szczuplejsze. Jednak to wszystko to tylko wielka iluzja. Nie ma więc sensu okłamywać samych siebie i fantazjować o estetyce, która za kilka lat zostanie uznana za przestarzałą.