Ta kobieta, ślepa na jedno oko, przekształciła swoją wyjątkową cechę w prawdziwy znak rozpoznawczy stylu.

Z opaską na oko zapożyczoną z pirackich dress code'ów i srebrnymi włosami tworzącymi koronę wokół głowy, Lolly Streek trudno nie zauważyć podczas spaceru. Ten dodatek, który ukrywa brak oka, znalazł estetyczne zastosowanie w stylizacji tej srebrnej modelki. I trzeba by być ślepym, żeby nie zauważyć jej wyczucia stylu i umiejętności przekształcania każdej stylizacji w coś wyrazistego.

W wieku 50 lat odmawia stania się niewidzialną

Po pięćdziesiątce kobiety niemal przestają istnieć i stają się otulone ubraniami niczym peleryna-niewidka. Nie używają już mody do wyrażania siebie i ujawniania swojej osobowości; używają jej, by zniknąć. W tym wieku, który powoli zbliża się do emerytury, na nowo oceniają wszystkie niezbędne elementy swojej garderoby, a jeden motyw dominuje: dyskrecja. Często chowają krótkie spódniczki, topy bez rękawów, topy z odkrytymi plecami i fantazyjne wzory do „pudełka na pamiątki” obok starych drobiazgów. Czują się zobowiązane do opłakiwania eleganckiej i pełnej inspiracji kobiety, którą kiedyś były.

Niektóre kobiety ignorują tę narzuconą skromność i nie pozwalają, by te nakazy odbijały się w ich odbiciu. Dla tych kobiet, które nie chcą dźwigać tych norm na plecach do końca życia, nie ma dobrych ani złych wyborów. Lolly Streek, pięćdziesięcioletnia muza, która nadrabia lata propagandy anty-agingowej, postrzega swoje stroje jako odbicie samej siebie. Nie ubiera się po prostu po to, by zakryć ciało czy ze skromności; robi to, by zaznaczyć swoją obecność w przestrzeni publicznej, która usiłuje ją zepchnąć z pola widzenia.

Z siwymi włosami, widocznymi zmarszczkami, których nie próbuje ukryć pod podkładem, i wadą wzroku symbolizowaną przez opaskę na oko, która wygląda, jakby pochodziła prosto z pirackiego kufra, Lolly Streek poszerza naszą wizję piękna. Straciwszy lewe oko w dzieciństwie z powodu choroby, oferuje nam unikalną perspektywę na wiek i wolność, jaką on niesie. Poprzez swoje fotografie w mocno redakcyjnym stylu, daje lekcję mody, owszem, ale także samoakceptacji.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Lolly Streek (@lollystreek)

Kobieta zdeterminowana, by żyć w kolorze

Zdiagnozowana u niej chorobę Stilla niemal w niemowlęctwie, spędziła większość dzieciństwa na sterylnych korytarzach szpitali zamiast chodzić do szkoły. Choroba ta atakuje układ odpornościowy i towarzyszy jej reumatoidalne zapalenie stawów. Lolly Streek straciła lewe oko podczas tej długiej drogi medycznej, ale w zamian zyskała odporność i pewność siebie. Choć z pewnością zaczęła życie niefortunnie, z czasem nadrobiła to z nawiązką.

Ostatecznie, dla niej, pięćdziesiątka nie była końcem, lecz początkiem. Poświęciła wystarczająco dużo dni swojego życia w młodości. Nie mogła więc spędzić krótkiego czasu na Ziemi, uprzedzając każdą plotkę i wyrzekając się wszystkiego. Nie zgodziła się na monotonię w wyglądzie. I najwyraźniej w jej garderobie nie ma ani jednego elementu garderoby tego typu.

Lolly zawstydziłaby schludne dziewczyny z internetu i miłośniczki beżu. Kolorowe szaliki, marynarki w soczystych barwach, cynobrowe lub maślanożółte sukienki – rozkoszuje się błyszczącymi strojami. Wnosi kolor tam, gdzie społeczeństwo narzuca ciemność, nawet do jej oka, które nie funkcjonuje prawidłowo. Dla niej niepełnosprawność to po prostu kolejny powód, by błyszczeć. Lolly mogłaby nosić ciemne okulary na nosie, żeby „wytłumaczyć” swoją odmienność, ale przekształciła ją w uroczy atut.

Opaska na oko, główny element wszystkich jej strojów

W Lolly Street nic nie jest pozostawione przypadkowi. Opaska na oko, od dawna kojarzona z pirackimi wizerunkami i marginalną estetyką, staje się prawdziwym elementem stylu. Czasem dyskretna, czasem bardziej wyszukana, wtapia się w jej projekty niczym biżuteria, okulary czy szalik. Zamiast ukrywać to, co ją wyróżnia, woli to podkreślić.

Ten sposób dbania o swój wygląd przemawia do czegoś więcej niż tylko moda. Przypomina nam, że ubranie może być przestrzenią wolności, zwłaszcza gdy ciało i wiek wciąż podlegają wielu niepisanym zasadom. Lolly nie stara się wyglądać młodziej, bardziej konwencjonalnie ani mniej odmiennie. Po prostu stara się być w pełni sobą.

Jej kolorowe stroje, srebrne włosy i charakterystyczna opaska na oko tworzą sylwetkę natychmiast rozpoznawalną. Wbrew oczekiwaniom, że kobiety w jej wieku powinny być bardziej dyskretne, ona wybiera dokładnie coś przeciwnego: zajmuje przestrzeń, przyciąga uwagę i przekształca swoją historię w siłę. Ostatecznie to sposób na przypomnienie wszystkim, że nie ma ograniczeń wiekowych, by stać się własną ikoną.