Dzięki swoim odważnym kształtom ta modelka celebruje wszystkie typy sylwetki.

Pozytywne nastawienie do ciała
Léa Michel
Dzięki swoim odważnym sylwetkom i energii, Hunter McGrady stała się wiodącą postacią w modzie inkluzywnej. W każdej nowej serii zdjęć lub kampanii prezentuje nowoczesne i kolorowe sylwetki, eksponujące sylwetki, które wciąż zbyt rzadko można zobaczyć w modzie.

Prezentacja, która celebruje wszystkie ciała

W swoich najnowszych stylizacjach opublikowanych na Instagramie Hunter McGrady prezentuje szeroki wachlarz stylów, od obcisłych sukienek i luźnych zestawów po pochlebne stroje zaprojektowane z myślą o jej krągłościach, a wszystko to z pewnością siebie, która od razu nadaje ton: tutaj żaden typ sylwetki nie musi przepraszać za swoje istnienie. Jej styl łączy modne ubrania z wygodnymi krojami, udowadniając, że można być stylowym, nie mieszcząc się w tzw. standardowym rozmiarze.

Jej posty podkreślają zarówno ubrania, jak i przesłanie, które niosą: celebrują różnorodność kształtów, rozmiarów i osobistych historii. Wartość kobiety nie mierzy się liczbami ani wymiarami, ale pewnością siebie i dobrym samopoczuciem.

Ogromna popularność wśród kobiet

Komentarze pod jej zdjęciami mnożą się: wiele kobiet przyznaje, że w końcu czują się reprezentowane, widząc ciało podobne do ich własnego, celebrowane z taką dumą. Mówią, że widok Hunter pozującej z taką pewnością siebie pomaga im nosić dopasowaną sukienkę, obcisłe dżinsy, a nawet sukienkę, której wcześniej nie odważyłyby się pokazać.

Wielu subskrybentów twierdzi również, że jej posty o poczuciu własnej wartości i wartości każdego ciała mają realny wpływ na ich codzienne życie. Obserwowanie, jak akceptuje i prezentuje swoje krągłości, rozstępy i pełniejszą sylwetkę, pomaga im nauczyć się patrzeć na swoje odbicie z większą życzliwością i wdzięcznością.

Wzrost pewności siebie

Ostatnie słowa Hunter McGrady brzmią jak mantra: każdy zasługuje na to, by czuć się wartościowym, pięknym i komfortowo, niezależnie od rozmiaru czy wagi. Jej posty stają się zatem czymś więcej niż tylko zdjęciami modowymi: to małe deklaracje miłości skierowane do wszystkich, którzy wciąż wątpią w siebie. W rezultacie, jak wyjaśnia wiele kobiet, po jej śledzeniu, czują się pewniej, ubierają się dla siebie, a nie dla aprobaty innych, i akceptują swoje krągłości jako atut, a nie wadę.

Swoim wizerunkiem, słowami i aktywizmem Hunter McGrady na nowo definiuje zasady branży mody, która od dawna pozostaje ekskluzywna. Udowadnia, że styl nie ma rozmiaru, a piękno jest nieskończenie różnorodne, o ile jest noszone z pewnością siebie i autentycznością. Celebrując wszystkie typy sylwetki bez kompromisów, modelka robi coś więcej niż tylko inspiruje: zachęca całe pokolenie do kochania siebie bardziej i zajęcia swojego miejsca, dokładnie takiego, jakie jest.

Ta rzadka choroba powoduje, że jej piersi nieustannie rosną: dziewczyna zamienia to w swoją siłę.

