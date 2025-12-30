Ta mama ubrana w strój plażowy celebruje swoje rozstępy i ciało po ciąży.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) niedawno poruszyła tysiące obserwujących na Instagramie zdjęciem w stroju plażowym, dumnie eksponującym ślady macierzyństwa. Z dala od filtrów i retuszu, dodała do tego wpisu mocny przekaz o akceptacji ciała i współczuciu dla samej siebie.

„Nie jesteś numerem, jesteś człowiekiem”.

Pod swoim postem Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) napisała poruszające słowa: „Przez długi czas uczono nas mierzyć swoją wartość liczbami: wagą na wadze, rozmiarem ubrań, kaloriami czy lajkami. Ale żadna z tych rzeczy nas nie definiuje. Nie jesteś liczbą. Nie jesteś swoim odbiciem w zbyt surowym lustrze. Jesteś całym człowiekiem – złożonym, pełnym blasku, godnym”. W ten sposób zachęca nas do ponownego przemyślenia wartości osobistej nie przez pryzmat wyglądu, ale przez wdzięczność za ciało, które potrafi dawać życie, poruszać się, śmiać i tworzyć wspomnienia.

Święto dobroci wobec ciała

W swoim wpisie Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) przypomina nam również, że pozytywne podejście do ciała nie oznacza kochania każdej części siebie przez cały czas. Dla niej oznacza to traktowanie siebie z życzliwością i szacunek dla swojego ciała, nawet gdy samoocena staje się coraz bardziej krytyczna. Jej przesłanie to hołd dla wolności: odwagi do noszenia ubrań, które nam się podobają, jedzenia tego, co nas odżywia, dbania o siebie bez poczucia winy, a przede wszystkim poczucia, że jesteśmy „wystarczający” tacy, jacy jesteśmy, tu i teraz.

Fala pozytywnych reakcji

Pod postem pojawiły się komentarze: „Jesteś wspaniała”, „Dziękuję za tę wzruszającą wiadomość”, „Prawdziwa inspiracja!”. Setki internautów doceniło autentyczne świadectwo tej matki, ukazujące prawdziwe piękno, często dalekie od nierealistycznych standardów mediów społecznościowych.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) wykracza poza proste zdjęcie, jej podejście podkreśla coraz bardziej obecny trend: pojednanie ze swoim ciałem, zwłaszcza po ciąży, z jego śladami, zmianami... i całą jego historią.