„Przestań pokazywać brzuch”: W obliczu krytyki dotyczącej jej ciała, odpowiada bez przeprosin.

Pozytywne nastawienie do ciała
Anaëlle Gayon
@emilliareyy / Instagram

W obliczu komentarzy na temat swojego wyglądu, twórczyni treści Emily Reyes (@emilliareyy) wybrała prostą odpowiedź: nie ukrywaj się. W pewnym siebie filmie przekształca krytykę w pozytywny przekaz samoakceptacji i przypomina nam o tym, jak ważne jest życzliwe i pełne współczucia podejście do swojego ciała.

Akceptacja swojego ciała zamiast przepraszania

Znana na TikToku Emily Reyes (@emilliareyy) niedawno zabrała głos po otrzymaniu obraźliwych komentarzy na temat swojego ciała. Wśród komentarzy, które regularnie otrzymuje, jeden szczególnie się wyróżnia: „Przestań pokazywać brzuch”. Zamiast usprawiedliwiać negatywne komentarze, wybrała odwrotne podejście: pokazała swoje ciało z naturalnością i spokojem.

W filmie , w którym odpowiada na ten bolesny komentarz, w podpisie pisze po prostu: „Dlatego kocham to, co robię”. To zdanie wiele mówi o jej stanie umysłu. Dla Emily Reyes (@emilliareyy) dzielenie się swoim codziennym życiem i pokazywanie siebie taką, jaka jest, nie jest niczym wstydliwym. Jej przesłanie jest jasne: każdy zasługuje na to, by czuć się swobodnie i istnieć bez konieczności proszenia o pozwolenie.

Przesłanie o pozytywnym nastawieniu do ciała i akceptacji

To stwierdzenie, poza odpowiedzią na krytykę, wpisuje się w ruch body positivity. Emily Reyes (@emilliareyy) przypomina nam, że ciała nie są po to, by spełniać nierealne standardy, ale by je doświadczać, szanować i doceniać. Decydując się nie zmieniać swojego wizerunku, by sprostać oczekiwaniom innych, projektantka zachęca do życzliwszego spojrzenia na siebie.

Jej przesłanie zachęca nas do skupienia się na tym, co nasze ciała potrafią, a nie na krytyce związanej z naszym wyglądem. To podejście podkreśla również kluczową ideę: nikt nie powinien tłumaczyć, ukrywać ani minimalizować żadnej części swojego ciała, aby uniknąć osądu. Pewność siebie buduje się również poprzez naukę akceptowania swojego wizerunku z życzliwością.

Inspirująca i jednocząca odpowiedź

Film Emily Reyes (@emilliareyy) szybko spotkał się z licznymi wiadomościami wsparcia. Wielu internautów chwaliło jej pewność siebie i pozytywne podejście do body shamingu. Wielu utożsamiało się z jej doświadczeniem, co dowodzi, że komentarze na temat wyglądu fizycznego wciąż dotykają wielu ludzi każdego dnia. W obliczu krytyki przeważały pozytywne reakcje. Ta fala wsparcia pokazuje, że przekazy zachęcające do miłości własnej i akceptacji silnie rezonują z opinią publiczną.

Zmiana krytyki w siłę

Tym wpisem Emily Reyes (@emilliareyy) robi o wiele więcej niż tylko odpowiada na kilka negatywnych komentarzy: niesie przesłanie o sile. Nie przepraszając za swój wygląd, przypomina nam, że wartość człowieka nigdy nie jest definiowana wyłącznie przez jego wygląd.

Jej historia zachęca każdego do spojrzenia na siebie z większą życzliwością i uwolnienia się od presji narzucającej określony ideał piękna. To pozytywny sposób na odzyskanie kontroli nad swoim wizerunkiem i uczynienie z pewności siebie prawdziwej siły.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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