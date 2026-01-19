Search here...

Krytykowana za swoją sylwetkę, ta rugbistka burzy stereotypy na temat kobiet-sportowców.

Pozytywne nastawienie do ciała
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Amerykańska rugbystka, twórczyni treści i prawdziwy wzór pewności siebie, Ilona Maher, nie przebiera w słowach. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 niedawno z humorem i opanowaniem odpowiedziała na krytykę dotyczącą jej wyglądu.

Mocna odpowiedź na seksistowskie uwagi

Ilona Maher zamieściła w mediach społecznościowych filmik, na którym widać ją w śliwkowej sukience na czerwonym dywanie podczas gali nominacji do Złotych Globów, z ironicznym podpisem: „Uwielbiam, gdy ludzie piszą głupie komentarze, to daje mi materiał do mediów społecznościowych”. To mocny atak na jej krytyków i olśniewający przejaw pewności siebie.

Krytykowana po opublikowaniu w mediach społecznościowych jednego ze zdjęć – na którym jeden z użytkowników stwierdził, że „wygląda na ciężarną” – amerykańska lekkoatletka postanowiła przekształcić kpiny w mocny przekaz o akceptacji ciała i dumie z siebie. Rugbystka, daleka od urażenia, zapewniła, że jej ciało to po prostu ciało prawdziwej kobiety, silne i umięśnione, ukształtowane przez lata treningu. Broniąc tej wizji, ucieleśnia prawdę, którą wielu nadal wolałoby przemilczeć: tak, kobieta może być jednocześnie umięśniona, wysportowana, pewna siebie i inspirująca.

Redefinicja kobiecości w sporcie

Na swoim koncie Ilona Maher poświęca wiele treści pozytywnemu podejściu do ciała i celebrowaniu muskularnego ciała. Pokazuje, że można być jednocześnie wysportowanym, umięśnionym i eleganckim, a siła fizyczna jest atutem, a nie zaprzeczeniem kobiecości. Swoją szczerością i zaraźliwą radością inspiruje tysiące młodych kobiet do bezwarunkowej miłości do swoich ciał. Jej obserwatorzy regularnie dziękują jej za wpływ jej przesłań, a niektóre z nich twierdzą, że ich córki „czują się dzięki niej silniejsze i piękniejsze”.

Odrzucając standardy estetyczne i celebrując swoją tożsamość silnej i wolnej kobiety, Ilona Maher stała się kluczową postacią ruchu body positivity. Na boisku i poza nim udowadnia, że prawdziwe zwycięstwo mierzy się nie tylko medalami, ale także pozytywnym wpływem na postrzeganie kobiecego ciała w sporcie.

