W wieku 63 lat pyta, czy krótkie spodenki stały się „zbyt wulgarne jak na jej wiek”

Pozytywne nastawienie do ciała
A co, gdyby prosty element garderoby wystarczył, by wstrząsnąć dekadami konwenansów? Na Instagramie pozornie lekki filmik wywołał debatę o wiele głębszą, niż się wydaje. W ciągu zaledwie kilku sekund 63-letnia kobieta ponownie postawiła fundamentalne pytanie: kiedy powinniśmy zacząć zakrywać ciała? Uwaga, spoiler: nigdy.

Pytanie, które wywołuje reakcje

Na swoim koncie na Instagramie Catherine Haïm, znana z odważnego stylu i otwartości, opublikowała film, który wywołał reakcję daleko poza jej społecznością. Stając przed kamerą, ubrana w idealnie stylowe szorty, zadaje pozornie naiwne pytanie: czy szorty po 60. roku życia są zakazane, niestosowne, czy po prostu bardzo fajne? Trzy opcje, uśmiech i komentarz eksploduje.

Za tą inscenizacją kryje się znacznie szersze pytanie. Jak daleko sięga wolność kobiet w kwestii ubioru wraz z wiekiem? I przede wszystkim, kto decyduje, co jest „akceptowalne”, a co nie? Catherine Haïm zaprasza nas do refleksji nad tymi niewidzialnymi zasadami, które wciąż zbyt często narzucają się kobiecym ciałom.

Entuzjastyczni zwolennicy

Nic dziwnego, że reakcje były liczne i zróżnicowane. Wielu internautów chwaliło jej odwagę i energię. Wielu dostrzegło w filmie powiew świeżości, zachętę do odzyskania własnego wizerunku bez ograniczeń związanych z wiekiem. Niektóre wiadomości wywoływały wręcz radosną, naglącą potrzebę: noszenia tego, co się kocha teraz, bez czekania na zewnętrzne potwierdzenie, które może nigdy nie nadejść. Szorty stały się wówczas symbolem przyjemności i miłości do siebie.

Krytyka nadal trwa

Debata ujawnia również ciągły opór. Inne, bardziej surowe komentarze uznają strój za niestosowny, a nawet absurdalny. Dla tych krytycznych głosów szorty pozostają przywilejem zarezerwowanym dla młodzieży, jakby pokazywanie nóg stawało się nieprzyzwoite, gdy tylko zmienia się wiek w dowodzie osobistym. Reakcje te odzwierciedlają wciąż bardzo normatywny pogląd na kobiece ciało, gdzie wiek nakłada surowe ograniczenia na widoczność i pragnienie bycia widzianym.

Niuansowane stanowisko, które przypomina nam o osobistym wyborze

Pomiędzy tymi dwoma obozami istnieje kilka bardziej niuansowanych opinii, które przypominają nam, że wszystko zależy od stylu, kontekstu i osobistych preferencji. To stanowisko, choć nie jest wprost wyrażone, ponownie skupia debatę tam, gdzie zawsze powinna się ona skupiać: na indywidualnym wyborze. Nie ma bowiem jednego sposobu na bycie eleganckim i stosownym w ubiorze.

Spodenki jako symbol wolności

Uderzające w tej historii nie są same krótkie filmy, ale to, co reprezentują. W tym filmie Catherine Haïm podkreśla podział pokoleniowy, ale także zmianę postaw. Coraz więcej kobiet nie chce stać się niewidzialnymi z wiekiem. Domagają się prawa do kochania swoich ciał takimi, jakie są – silnymi, dojrzałymi, wyjątkowymi – i celebrowania ich bez wstydu.

Ostatecznie, w wieku 63 lat, publiczne zadanie tego pytania samo w sobie stanowi odpowiedź. Przypomina nam, że komfort, pewność siebie i przyjemność z dobrego samopoczucia w swoich ubraniach są ponadczasowe. A przede wszystkim, że prawdziwa elegancja tkwi w tej odkrytej na nowo wolności: wolności ubierania się dla siebie, a nie w podporządkowywaniu się przestarzałym zasadom.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
