Nadia Aboulhosn, modelka plus-size, która na swój własny sposób redefiniuje modę

Pozytywne nastawienie do ciała
Léa Michel
nadiaaboulhosn/Instagram

Nadia Aboulhosn, modelka plus-size urodzona w Orlando na Florydzie, redefiniuje inkluzywną modę swoim stylem i aktywizmem na rzecz akceptacji ciała. Ma libańskie pochodzenie i ma ponad 700 000 obserwujących na Instagramie, gdzie dzieli się treściami dotyczącymi mody, urody i stylu życia, inspirując tysiące kobiet do akceptacji wszystkich sylwetek.

Samouczek na początku kariery w modzie

W wieku 22 lat Nadia przeprowadziła się do Harlemu w Nowym Jorku i w 2010 roku założyła bloga, aby wyrazić swoją pasję do mody, odrzucając elitarne standardy po tym, jak FIT ją odrzucił. Jej pierwsza sesja zdjęciowa dla magazynu Seventeen w dziale „krągłości” otworzyła jej drogę do świata mody, a następnie przyniosła zwycięstwo w konkursie American Apparel Model Competition. Następnie pracowała jako modelka dla takich magazynów jak Vogue Italia, Cosmopolitan i Marie Claire, a także brała udział w kampaniach marek takich jak Addition Elle i Boohoo.

Kariera zaangażowanego projektanta

Nadia bryluje w projektowaniu dzięki kolekcji kapsułowej na jesień 2015 roku (14 modeli w rozmiarach 12-24, minimalistycznej i inspirowanej stylem militarnym), zaprezentowanej na New York Fashion Week i sprzedawanej w sklepie Lord & Taylor. Wypuściła kozaki za kolano zaprojektowane z myślą o pełniejszych udach – sukces, który wyprzedał się dwukrotnie – oraz linię Boohoo Plus, udowadniając, że moda powinna pasować do każdego typu sylwetki. Występuje również w filmach takich jak „everyBODYisflawless”, promując samoakceptację.

Wpływ i oddziaływanie kulturowe

Nadia, pionierka ruchu body positive, współpracuje z H&M, Pat McGrath i Lord & Taylor oraz prowadzi konferencje takie jak Create and Cultivate. Jej płatna aplikacja oferuje podcasty i ekskluzywne treści, wzmacniając jej społeczność wokół samoakceptacji i kobiecej przedsiębiorczości. W wieku 37 lat jest wiodącym głosem na rzecz bardziej zróżnicowanej branży, dalekiej od stereotypów o „modelowej szczupłej” sylwetce.

Krótko mówiąc, Nadia Aboulhosn uosabia rewolucję w modzie: dostępna, inkluzywna i autentyczna, udowadnia, że ​​styl wykracza poza rozmiar i wiek. Jej droga od samouczka do ikony inspiruje kobiety do akceptacji swojego ciała i dyktowania trendów, zmuszając branżę do ewolucji w kierunku większej inkluzywności.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W tej kawiarni pracują wyłącznie kobiety, które doznały oparzeń kwasem i zmieniają postrzeganie

