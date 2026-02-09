Search here...

Łamiąc stereotypy, ta wrestlerka na nowo definiuje „kobiecą siłę”.

Pozytywne nastawienie do ciała
Anaëlle G.
@linafanene/Instagram

A co, gdyby kobieca siła wcale nie przypominała tego, co uczono cię sobie wyobrażać? Zarówno na ringu, jak i w mediach społecznościowych, Lina Fanene, znana w WWE (World Wrestling Entertainment – obecnie największej firmie wrestlingowej) jako Nia Jax, narzuca nową wizję siły, sylwetki i pewności siebie.

Siła, która nie przeprasza

Od 2015 roku Lina Fanene odcisnęła swoje piętno na świecie wrestlingu swoją prezencją i stylem. W wieku 41 lat ta samoańsko-amerykańska wrestlerka dominuje na ringu swoją posturą (190 cm, ponad 100 kg) i siłą fizyczną, która budzi respekt. Poza liczbami, to jej postawa naprawdę się wyróżnia. Nie stara się być mniejsza, bardziej dyskretna ani bardziej konwencjonalna. Z dumą wypełnia przestrzeń w pełni.

Wielokrotna mistrzyni i ikoniczna uczestniczka Women's Royal Rumble, uosabia formę siły, od dawna zarezerwowaną dla mężczyzn w zbiorowej wyobraźni. Jej wybuchowy i spektakularny styl dowodzi, że siła fizyczna nie ma płci. Nie prosi o pozwolenie, by być silną: po prostu nią jest.

Posty na Instagramie, które łamią zasady

Na swoim koncie na Instagramie (@linafanene), obserwowanym przez prawie milion subskrybentów, Lina dzieli się czymś więcej niż tylko chwilami z kariery. Publikuje filmy treningowe, na których podnosi imponujące ciężary, zdjęcia w stroju ringowym, chwile zwycięstwa, ale także łagodniejsze, bardziej osobiste chwile. Przesłanie jest jasne: silne ciało to ciało piękne, godne i w pełni prawowite.

Daleka od stereotypów, które wciąż kojarzą kobiecość z kruchością czy skrajną szczupłością, z dumą prezentuje swoją atletyczną i muskularną sylwetkę z potężną elegancją. Jej inspirujące hasła, takie jak „Krocz wiarą, a nie wzrokiem”, zachęcają kobiety do wiary w swoją wewnętrzną siłę, do definiowania siebie nie poprzez spojrzenie innych, ale poprzez własną wartość. Pokazuje, że można być jednocześnie silnym, wrażliwym, pobożnym, pewnym siebie i niezłomnym.

Ikona, która inspiruje znacznie więcej niż tylko ring

Reakcje jej fanów mówią same za siebie. Komentarze chwalą jej charyzmę, dominację i zdolność do przełamywania stereotypów: „Łamie wszelkie zasady”, „Prawdziwa siła natury”, „Na nowo definiuje, co to znaczy być silną kobietą”. Wielu podkreśla również jej umiejętność łączenia delikatności z intensywnością, wiary z zaciekłością, uśmiechu z fizyczną obecnością.

Ten kontrast, daleki od sprzeczności, staje się jej znakiem rozpoznawczym. Lina Fanene udowadnia, że nie ma jednego sposobu na bycie silną. Kobieca siła może być surowa, imponująca, ekspresyjna, radosna, duchowa, charyzmatyczna. Nie trzeba jej wygładzać ani „uczynić bardziej akceptowalną”.

Redefinicja kobiecej mocy, ciała i umysłu

Zajmując przestrzeń bez przeprosin, Lina Fanene przyczynia się do głębokiej transformacji wizerunku kobiecego ciała w sporcie, ale także w społeczeństwie. Pokazuje, że ciało nie musi podporządkowywać się jednemu ideałowi, żeby być w porządku. Niezależnie od tego, czy jest duże, muskularne, smukłe czy silne, zasługuje na szacunek, celebrację i miłość.

Jej przesłanie jest głęboko pozytywne wobec ciała: twoja wartość nie jest mierzona rozmiarem, wagą czy konformizmem, ale twoją wewnętrzną siłą, pewnością siebie i umiejętnością bronienia swojej prawdy.

Poprzez swoje występy i publiczne wypowiedzi Lina Fanene robi coś więcej niż tylko bawi. Inspiruje, podnosi na duchu i przemienia wyobraźnię. Dowodzi, że kobieca moc jest wielowymiarowa, inkluzywna i nieograniczona. Na ringu, tak jak w życiu, uosabia siłę, której nie da się ograniczyć, przeprosić za nią ani z nią negocjować. A co, gdybyś i ty pozwolił sobie w pełni zaakceptować swoją moc, niezależnie od jej formy?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Jako hokeistka na igrzyskach olimpijskich kwestionuje normy „kobiecości”.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jako hokeistka na igrzyskach olimpijskich kwestionuje normy „kobiecości”.

Na lodzie i w życiu, Sarah Nurse wymyka się kategoryzacjom. Dwukrotna medalistka olimpijska i pierwsza czarnoskóra kobieta, która...

Ta cheerleaderka udowadnia, że dyscyplina nie polega tylko na wyglądzie fizycznym.

To zdjęcie stało się viralem. Zgromadziło ponad milion wyświetleń i doskonale ilustruje siłę tego sportu, często niedocenianą lub...

Ma najwspanialszą fryzurę „afro” na świecie i udowadnia, że piękno jest różnorodne.

Jej afro, wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa, dalekie jest od bycia estetyczną „atrakcją” czy obiektem ciekawości. Poza rozmiarem,...

Ten paraolimpijczyk swoją niesamowitą podróżą budzi podziw

Jego historia wykracza daleko poza lodowisko. Historia Tylera McGregora, ważnej postaci kanadyjskiego parahokeja, jest przykładem siły psychicznej, która...

Ta czołowa sportsmenka promuje na swoich zdjęciach pozytywny wizerunek ciała

Błyszczy na tatami i w mediach społecznościowych. Romane Dicko, judoczka najwyższej klasy, z dumą prezentuje się na zdjęciach,...

Wzdęty brzuch, ten cichy kompleks, który dręczy tak wiele kobiet

Niewidoczny dla niektórych, a dla wielu niewygodny, wzdęty brzuch to jeden z najczęstszych kompleksów wśród kobiet. Często przejściowy,...

© 2025 The Body Optimist