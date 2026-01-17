Tę cechę charakteru często można zaobserwować u osób „złośliwych”.

W języku potocznym określa się je czasami mianem osobowości „złośliwych”, ale w psychologii określa się je mianem „ciemnych” cech osobowości (Mroczna Triada). Jak wyjaśniono w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Personality and Individual Differences” , cechy te wiążą się z większym prawdopodobieństwem nieetycznych zachowań (kłamstwa, oszustwa), choć nie jest to diagnoza medyczna.

Czym jest „Mroczna Triada”?

Mroczna Triada składa się z trzech cech:

Narcyzm (egocentryzm, potrzeba podziwu)

Makiawelizm (manipulacja, strategia społeczna)

Psychopatia (impulsywność, niski poziom empatii, poszukiwanie doznań).

Najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest tu makiawelizm.

W badaniu uczestnikom przedstawiono dwie sytuacje, w których mogli oszukiwać lub kłamać, aby coś zyskać. Wyniki pokazały, że makiawelizm był silniejszym predyktorem oszustwa w sytuacjach, w których oszustwo odbywa się kosztem innej osoby (bardziej „społeczna”, strategiczna forma oszustwa), podczas gdy psychopatia była silniejszym predyktorem kłamania na temat własnych osiągnięć (bardziej bezpośrednia, oportunistyczna forma oszustwa). Innymi słowy, nie ma jednej cechy, która wyjaśniałaby wszystko: powiązania różnią się w zależności od rodzaju zachowania.

A co ze słynnym stwierdzeniem, że „wieczorem jesteśmy mniej moralni”?

Istnieje dobrze znana hipoteza, tzw. Efekt Moralności Porannej, która sugeruje, że rano jesteśmy bardziej „moralni” niż po południu. Jednak badanie Dark Triad również sprawdziło tę tezę… i nie wykazało tego efektu: według ich wyników pora dnia nie wpływa na ryzyko oszukiwania lub kłamstwa, ani nie wzmacnia wpływu „ciemnych” cech.

Najważniejsze wnioski

Makiawelizm jest cechą najczęściej kojarzoną tutaj ze strategicznym oszustwem.

Psychopatia jest ściślej powiązana z kłamstwem w drugim zadaniu.

I w przeciwieństwie do innych badań, pora dnia (rano/wieczór) nie miała w tym badaniu większego znaczenia.

To badanie przypomina nam, że nie mówimy o „potworach” ani diagnozach, lecz o tendencjach osobowościowych: gdy pewne „ciemne” cechy są podwyższone, prawdopodobieństwo nieetycznego zachowania może wzrosnąć. Makiawelizm wyróżnia się tu przede wszystkim bardziej strategicznym oszustwem (kosztem innych), podczas gdy psychopatia jest ściślej powiązana z oportunistycznym kłamstwem. A przede wszystkim, wbrew przekonaniu, że wieczorem jesteśmy „mniej moralni”, naukowcy nie stwierdzili wyraźnego wpływu pory dnia: najważniejsze są same cechy… a nie godzina.