„Nienawidzę gotować”: co to dogłębnie ujawnia

Dla ciebie gotowanie to nie jest przyjemne zajęcie, to obowiązek. Wolisz położyć nogi na podłodze niż stać w kuchni. Kiedy masz gości, wkładasz nadludzki wysiłek w przygotowanie posiłków, niezależnie od tego, czy zajmuje to 20 minut, czy trzy godziny. To po prostu strata czasu. Jeśli za każdym razem, gdy zakładasz fartuch, mówisz „Nienawidzę gotować” , to nie brak silnej woli ani oznaka lenistwa.

Oznaka dużego stresu wewnętrznego

Są tacy, którzy zarabiają na życie gotowaniem, i tacy, którzy wzdychają na samą myśl o wzięciu do ręki garnka czy drewnianej łyżki. Kiedy gotujesz, nie gwiżdżesz radosnej melodii ani nie kołyszesz się w rytm muzyki jak w filmach; wzdychasz z rozpaczy. Marzysz o robocie w stylu „Czarnego lustra”, który uwolniłby cię od tego niewdzięcznego zadania i położył kres niekończącemu się pytaniu : „Co na obiad?”.

W rzeczywistości regularnie krytykuje się Cię za kulinarne lenistwo, jakbyśmy wszyscy urodzili się z talentem kulinarnym Cyrila Lignaca. Podczas gdy dla niektórych gotowanie jest sztuką, dla Ciebie jest wadą. I już z tego powodu czujesz się nienormalny. Dlaczego nienawiść do gotowania wydaje się tak niedopuszczalna, skoro nienawiść do robótek na drutach czy jogi jest całkowicie normalna? Prawdopodobnie dlatego, że posiadanie umiejętności kulinarnych oznacza pewną niezależność i zdrowy styl życia.

Przygotowanie zbilansowanego posiłku, który jest zarówno atrakcyjny wizualnie, jak i smaczny, przy jednoczesnym godzeniu napiętego harmonogramu i preferencji dietetycznych wszystkich uczestników, może szybko stać się stresującym zajęciem. Ta niechęć nie jest jedynie kwestią gustu; odzwierciedla ona trudności w radzeniu sobie ze stresem związanym z obowiązkami domowymi. Według psychologów , odmowa gotowania może być nieświadomym sposobem na ochronę przed lękiem lub przeciążeniem psychicznym. Odrzucenie tego zadania staje się sygnałem: ciało i umysł mówią „stop”, zanim czynność wywoła frustrację lub poczucie porażki.

Kwestia dzieciństwa i nauki

Jak zapewne wiesz, dzieci uczą się przez naśladowanie i kopiowanie zachowań otoczenia. Jeśli Twoja mama przedstawiła Ci niemal komercyjny obraz tego hobby, prawdopodobnie zachowałeś w sobie tylko pozytywne wspomnienia. I odwrotnie, jeśli widziałeś, jak marudziła na garnki i patelnie i narzekała na gotowanie przy każdym posiłku, prawdopodobnie odziedziczyłeś po niej frustrację i niechęć do siadania za ladą.

Dzieciństwo, w którym gotowanie było postrzegane jako obowiązek, lub środowisko rodzinne, w którym posiłki były źródłem konfliktów i osądów, mogą pozostawić głęboki ślad. Zatem osoba, która nienawidzi gotowania, nie tylko wyraża swoje obecne preferencje, ale może nieświadomie odtwarzać emocjonalne doświadczenia z przeszłości. Kuchnia staje się wówczas przestrzenią symboliczną, pełną oczekiwań i wspomnień, a nie chwilą przyjemności. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy kuchnia rodzinna była miejscem kłótni, upomnień lub zaczątkiem zaburzeń odżywiania.

Związek kreatywności z perfekcją

Niechęć do gotowania odzwierciedla również silną potrzebę samokontroli. Gotowanie wiąże się bowiem z ryzykiem: nie zawsze jest nauką ścisłą. Czasami coś może pójść nie tak: tarte tatin jest tego doskonałym przykładem, a mimo to stała się kultowym klasykiem. Boisz się, że nie osiągniesz fotogenicznego efektu obiecanego w książce kucharskiej, użyjesz za dużo lub za mało soli, rozczarujesz swoje kubki smakowe. Boisz się porażki, jakbyś brał udział w programie takim jak „MasterChef”. Ostatecznie opinie innych psują przyjemność.

Testowanie przepisu, modyfikowanie smaków, improwizacja ze składnikami… Choć dla świetnych szefów kuchni jest to stymulujące, niektórzy nie lubią tej swobody, nie z powodu braku talentu, ale dlatego, że odczuwają presję, by być perfekcyjnym. Niechęć do gotowania może wówczas odzwierciedlać ukryty perfekcjonizm, lęk przed popełnieniem błędów lub niespełnieniem oczekiwań, zarówno rzeczywistych, jak i wyimaginowanych.

Delikatna relacja z samym sobą

Gotowanie dla innych to kolosalne obciążenie psychiczne. W takich okolicznościach masz swoje wymówki. Nie chcesz być gospodynią domową i zajmować się tygodniowym menu. Co jest zrozumiałe w świecie, który pędzi w zawrotnym tempie, a czas jest niemal luksusem. Z drugiej strony, gotowanie tylko dla siebie to co innego. Niechęć do gotowania, nawet na własny użytek, sygnalizuje wewnętrzny konflikt. Z trudem ustalasz priorytety dla własnych potrzeb. Co gorsza, czujesz się winny, poświęcając czas sobie.

Przygotowanie posiłku wymaga dbałości o siebie, przewidywania własnych potrzeb żywieniowych i emocjonalnych. W tym sensie powiedzenie „nienawidzę gotować” może odzwierciedlać naszą zdolność do dbania o siebie i znajdowania równowagi między obowiązkami a przyjemnością.

Dla niektórych gotowanie to azyl od chaosu, cenna medytacja po długim dniu. Dla innych to konfrontacja z traumami, lękami i unoszącym się w powietrzu odorem wewnętrznego zamętu.