Zapomnij o wyglądzie: te cechy osobowości sprawiają, że wszyscy się rozpływają.

W czasach, gdy wygląd jest absolutnym priorytetem, często pomijamy cechy duszy, których żadna operacja chirurgiczna nie jest w stanie zastąpić. Wygląd fizyczny zmienia się z biegiem lat, podczas gdy osobowość pozostaje nienaruszona pomimo upływu czasu. Prawdziwego piękna nie widać gołym okiem; ono się wyraża i przeżywa. W dobie botoksu, wypełniaczy ust i przedwczesnych zabiegów kosmetycznych, niezwykle ważne jest, aby doceniać wewnętrzne bogactwo.

Osobowość przed wyglądem fizycznym

Dziś 10-letnie dziewczynki martwią się zmarszczkami , których nawet nie mają, 20-letnie kobiety wydają pierwszą wypłatę na zastrzyki, a mężczyźni masowo wyjeżdżają do Turcji, aby naprawić swoje kompleksy z włosami. Wygląd fizyczny nie jest już tylko drobiazgiem; to istotne kryterium, atut estetyczny, a nawet sposób na podkreślenie uroku.

A jednak to tylko fasada, zwykła witryna sklepowa. Jeśli w księgarni okładka jest pierwszym elementem wizualnym, który przyciąga nasz wzrok, treść liczy się o wiele bardziej niż forma. Cóż, podobnie jest z ludźmi. Oczywiście, wygląd fizyczny jest ważny, ale osobowość góruje i może zdobyć nasze serca.

W przeciwieństwie do wyglądu fizycznego, osobowość rzadko ulega zmianie. Nie da się ukryć prawdziwej natury: zawsze odzywa się z impetem, pomimo wszelkich prób ukrycia. Bardziej autentyczna, surowa i mniej podatna na zmiany osobowość jest naszym najcenniejszym atutem. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Archives of Sexual Behavior” brazylijscy naukowcy odkryli dwa atuty bardziej rzucające się w oczy niż pełne usta i figura klepsydry.

Te cechy charakteru robią całą różnicę

W tym szeroko zakrojonym badaniu , przeprowadzonym na 778 cispłciowych Brazylijczykach w wieku od 18 do 64 lat, badacze przedstawili uczestnikom proste ćwiczenie. Cel? Stworzenie portretu idealnego partnera. Nie chodziło o złożenie części modeli z magazynów w jedną całość. Celem było opracowanie profilu psychologicznego idealnego partnera. Uczestnicy otrzymali punkty, które mogli dowolnie rozdysponować według pięciu cech: inteligencji, życzliwości, atrakcyjności fizycznej, zdrowia i statusu społeczno-ekonomicznego.

Wbrew wszelkim oczekiwaniom respondenci przywiązywali większą wagę do inteligencji i życzliwości. Według tego pouczającego i głęboko pocieszającego badania, są to kluczowe kryteria, kluczowe elementy psychologicznej układanki. Choć w języku miłości powiedzenie „jesteś miły” bywa uprzejmym sposobem na odrzucenie czyichś zalotów, wydaje się, że ma to ogromne znaczenie.

Innymi słowy, inteligencja w połączeniu z życzliwością góruje nad wyglądem fizycznym i statusem finansowym. Morał tej historii: lepiej doskonalić i eksponować to, co się już ma, niż pragnąć tego, czego się nie ma. „W każdym razie, jeśli chcesz przyciągnąć więcej potencjalnych partnerów, praca nad swoim umysłem i osobowością wydaje się być twoim największym atutem” – powiedział Joao Francisco Goes Braga Takayanagi w wywiadzie dla PsyPost .

Piękno nie kryje się w ciele.

W czasach, w których nakładanie kremu przeciwzmarszczkowego w wieku 18 lat jest niemal normą, a uroda sprowadza się do wulgarnego współzawodnictwa w podobieństwie, piękno wewnętrzne wydaje się czymś odległym. W epoce nietolerancji starzenia się i prochirurgii, zbyt często zapominamy o docenianiu tych cech, które umykają uwadze, ale przemawiają do serca.

Jednak za haczykowatym nosem, krzywym uśmiechem, pulchnymi policzkami czy grubymi okularami kryje się bezcenny skarb: altruizm, empatia, hojność, humor i inteligencja. Ciało to tylko szkatułka wypełniona diamentami.

Nie bój się więc być sobą w sytuacjach towarzyskich i wyrażać swoją osobowość. Te cechy, często chwalone , ale nie zawsze doceniane za ich prawdziwą wartość, są twoimi mocnymi stronami.