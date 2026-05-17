Mówi się, że ta mało znana siła psychiczna jest wspólna dla ludzi, którzy odnieśli największy sukces zawodowy.

Często mówimy o talencie, sieciach kontaktów czy szczęściu, aby wyjaśnić sukces w karierze. Ale inny, bardziej subtelny klucz może mieć o wiele większe znaczenie. A dobra wiadomość jest taka, że można go rozwijać niezależnie od punktu wyjścia. Według Harvard Business Review istnieje kluczowa umiejętność umysłowa, którą wielu wciąż niedocenia.

Prosta… ale potężna umiejętność

W artykule w Harvard Business Review , Tapan Singhel, prezes Bajaj Allianz General Insurance, dzieli się tym, co uważa za główny czynnik napędzający jego rozwój zawodowy: „nastawienie na rozwój”. Dla niego to nie tylko „plus” w CV. To niezbędny fundament do rozwoju w stale ewoluującym świecie pracy.

„Nastawienie na rozwój”: idea, która zmienia wszystko

Koncepcję tę opracowała psycholog Carol Dweck ze Stanford University. Opiera się ona na prostej idei: twoje umiejętności nie są niezmienne. Można je rozwijać dzięki wysiłkowi, doświadczeniu i nauce.

Z kolei „nastawienie na sztywność” zakłada przekonanie, że jest się „albo utalentowanym, albo nie”, „nadającym się do czegoś albo nie”. Taka perspektywa często ogranicza śmiałość i postęp. Z drugiej strony, nastawienie na rozwój zmienia postrzeganie wyzwań: trudność staje się okazją do nauki, a nie dowodem braku zdolności.

Trzy konkretne postawy do przyjęcia

Tapan Singhel opisuje 3 odruchy, które pomagają rozwinąć takie nastawienie:

Po pierwsze, nie chowaj się za okolicznościami. Błąd nie jest celem, ale przydatną informacją dla postępu.

Następnie zaakceptuj nieznane. Nowe sytuacje mogą być niekomfortowe, ale jednocześnie niosą ze sobą najwięcej możliwości uczenia się.

Na koniec, odważ się prosić o pomoc. Nikt nie jest ekspertem we wszystkim, a postęp dokonuje się również poprzez komunikację i konstruktywną pokorę.

W środowisku zawodowym charakteryzującym się dynamicznie ewoluującymi miejscami pracy, automatyzacją i sztuczną inteligencją, ta zdolność do ciągłego uczenia się staje się bezcenna. Analizy wskazują, że firmy coraz częściej poszukują kandydatów, którzy potrafią się adaptować i rozwijać, a nie tych, których umiejętności są statyczne.

Mózg, który uczy się przez całe życie

Osoby o nastawieniu na trwałość unikają nowych sytuacji z obawy przed porażką. Osoby o nastawieniu na rozwój podchodzą do rzeczy inaczej: każdy błąd postrzegają jako okazję do nauki. Niektóre podejścia zachęcają wręcz do mentalnego zastąpienia „poniosłem porażkę” stwierdzeniem „jeszcze mi się nie udało”. To proste zdanie otwiera bardziej konstruktywną i motywującą perspektywę. W takim nastawieniu postęp staje się naturalnym procesem, a nie ciągłą presją.

„Nastawienie na rozwój” opiera się również na neuroplastyczności: mózg nieustannie się zmienia wraz z doświadczeniem. Uczenie się, powtarzanie i korygowanie swoich praktyk rzeczywiście wzmacnia połączenia neuronowe. Innymi słowy, postęp nie jest kwestią „wrodzonego talentu”, lecz dynamizmu.

Na koniec przypomnijmy sobie, że nie ma jednego sposobu na „sukces zawodowy”. Każdy ma swoje pragnienia, własne tempo i własną ścieżkę. Sukces nie polega na rankingach. Dla niektórych leży w awansie zawodowym. Dla innych to równowaga, kreatywność lub po prostu przyjemność z wykonywania pracy zgodnej z ich wartościami. Najważniejsze to czuć się dobrze z tym, co się buduje. A jeśli to, co się buduje, ewoluuje z czasem, to również jest formą sukcesu.