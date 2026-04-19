Eksperci twierdzą, że styl pisma może ujawniać pewne cechy osobowości

A co, gdyby charakter pisma ujawniał coś o Tobie? W dobie cyfrowej charakter pisma wciąż intryguje badaczy. Najnowsze badania sugerują, że może on ujawniać pewne cechy osobowości… ale nie w tak prosty sposób, jak mogłoby się wydawać.

Kiedy nauka interesuje się twoim pisaniem

Naukowcy Daniel Gagiu i Dorin Sendrescu zgłębili fascynującą koncepcję: analizę pisma ręcznego w celu odkrycia wskazówek związanych z osobowością. W tym celu wykorzystali technologię głębokiego uczenia, która umożliwia badanie bardzo precyzyjnych szczegółów pisma ręcznego.

Ich model koncentrował się na czterech kluczowych elementach: linii bazowej (czy pismo jest wznoszące się, czy opadające), pochyleniu liter, odstępach między wyrazami oraz nacisku wywieranego na papier. Następnie cechy te porównano z dobrze znanym w psychologii narzędziem: wskaźnikiem typu osobowości Myers-Briggs (MBTI), który klasyfikuje osobowości według różnych preferencji.

Intrygujące wyniki… ale nie magiczne.

Wyniki badania są imponujące z technicznego punktu widzenia. System rozpoznał niektóre cechy pisma odręcznego z dokładnością do 96% i oszacował wskaźniki osobowości z wiarygodnością od 83% do 91%.

Sugeruje to, że mogą istnieć powiązania między Twoim stylem pisania a pewnymi cechami osobowości. Innymi słowy, Twoje pisanie może odzwierciedlać, przynajmniej częściowo, Twój sposób myślenia lub wyrażania siebie. Uważaj jednak, aby nie wyciągać pochopnych wniosków.

Osobowości nie da się streścić na jednej kartce papieru.

Sami badacze podkreślają kluczową kwestię: ludzka osobowość jest złożona, pełna niuansów i nie da się jej streścić w kilku widocznych cechach na papierze. Pismo odręczne może się różnić w zależności od nastroju, poziomu zmęczenia, używanego długopisu, a nawet kontekstu, w jakim piszesz. Pospiesznie nabazgrana notatka nie będzie miała takiego samego stylu jak starannie napisany list.

Co więcej, narzędzia takie jak MBTI opierają się na kategoriach, które odzwierciedlają jedynie ułamek indywidualnego bogactwa. Innymi słowy, twoje pisanie cię nie definiuje. Może odzwierciedlać pewne tendencje, ale nigdy nie opowiada całej twojej historii.

Pytania etyczne, których nie należy ignorować

Tego typu badania poruszają również istotne kwestie, szczególnie w obszarach wrażliwych, takich jak rekrutacja i ocena psychologiczna. Pomysł, że ktoś mógłby analizować pismo odręczne w celu wywnioskowania osobowości, mógłby stwarzać problemy pod względem poufności, stronniczości i interpretacji. Dlatego badacze przedstawiają swoje podejście jako narzędzie eksploracyjne, a nie wiarygodną metodę definitywnego „odczytania” danej osoby.

Nowy sposób patrzenia na swój charakter pisma

To badanie podkreśla przede wszystkim potencjał nowoczesnych technologii w zakresie analizy bardzo drobnych szczegółów wizualnych. Sztuczna inteligencja umożliwia obecnie obserwację wzorców, których ludzkie oko nie zawsze dostrzega.

Poza technologią, przypomina nam to również o czymś prostym: Twoje pismo odręczne jest formą osobistej ekspresji. Ewoluuje, adaptuje się, towarzyszy Ci w Twoich nastrojach, emocjach i chwilach życia. Niezależnie od tego, czy jest schludne, chaotyczne, lekkie czy przemyślane, jest częścią Twojej wyjątkowości. A tej wyjątkowości nie da się sprowadzić do profilu czy etykiety.

Ostatecznie, choć Twoje pisanie może niekiedy ujawniać pewne tendencje, to przede wszystkim pozostaje żywym, poruszającym i wyjątkowym odbiciem Twojego sposobu bycia na świecie.