Podsłuchiwanie rozmów innych osób: psychologia rozszyfrowuje ten dyskretny odruch

W restauracji czy na ławce w metrze zdarza się czasem podsłuchiwać fragmenty rozmów. Kiedy głosy się podnoszą lub pary dzielą intymne chwile przy świecach, ściszasz słuchawki. Rozmowy innych stają się wtedy same w sobie rozpraszające. Twoja ciekawość zostaje pobudzona. Ten nieco natarczywy nawyk nie czyni z ciebie urodzonego plotkarza ani prześladowcy. Psychologowie mają na to uspokajające wytłumaczenie.

Odbicie wyższej ciekawości

Łapiesz się na tym, że czerpiesz informacje z sąsiedniego stolika lub chłoniesz anegdotyczne historie grup przyjaciół w zatłoczonych pociągach. Czasami jest to niezamierzone, a innym razem celowe. Wytężasz słuch, by wyłapać każdą opowieść wokół siebie. Udajesz, że czytasz swoją powieść lub podążasz za rytmem jakiejś sztucznej muzyki, ale tak naprawdę jesteś całkowicie pochłonięty przygodami opowiadanymi przez współpasażera lub zażartymi dyskusjami pary.

Twoje uszy stają się radarami plotek . Nawet jeśli te pikantne historie dotyczą zupełnie obcych ludzi, nie sposób nie zwrócić na nie uwagi. To niemal stały się żartem w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników wyśmiewa to nachalne zachowanie.

Gdy tylko ktoś podnosi głos lub wypowiada lekko sugestywne słowo z drugiego końca pokoju, nasz słuch zaczyna błądzić i ulega pokusie podsłuchiwania. Trzeba przyznać, że te rozmowy towarzyszące temu wydarzeniu bywają bardziej zajmujące niż podcast o prawdziwych zbrodniach. Co więcej, ta postawa w stylu „Gotowych na wszystko” jest dość uniwersalna. Choć ciekawość bywa uznawana za wadę, jest ona głęboko zakorzeniona w ludzkiej naturze. Niektórzy ludzie mają jednak skłonności do wścibstwa. Według neurobiologa Jaaka Pankseppa, to rozróżnienie można wytłumaczyć aktywacją w naszym mózgu układu nagrody zwanego „układem poszukiwania”.

Znak aktywnego słuchania

Jeśli masz tendencję do głośnego ingerowania w rozmowy innych osób i naruszania ich prywatności, nie wynika to tylko z tego, że lubisz być w centrum uwagi. Nie, to nie psychopatyczna strategia ani neurotyczny rytuał; to po prostu przykład osoby otwartej i zaangażowanej emocjonalnie. Należysz do tego, co psychologia nazywa „dobrą publicznością”.

„Aktywne słuchanie to świadomy, celowy akt pełnego otwarcia się na drugą osobę, słuchania jej słów z autentycznym pragnieniem zrozumienia ich bez osądzania” – wyjaśnia Christel Petitcollin na łamach „Doctissimo” . Niektórzy słuchają uważnie. Chcą zrozumieć historię, zauważyć szczegół lub przewidzieć sytuację. To selektywne i świadome słuchanie: każde słowo jest analizowane, każda modulacja głosu staje się wskazówką.

W przeciwieństwie do biernego słuchania, wymaga wysiłku poznawczego i angażuje określone ścieżki uwagi. W tym przypadku uczestniczysz w rozmowie, która nie jest dla Ciebie przeznaczona. Pozostajesz fizycznie odizolowany, ale emocjonalnie blisko. A wewnętrznie to celebracja. Reagujesz w milczeniu na każde objawienie, co jest oznaką jakości.

Między podglądactwem a uczeniem się emocjonalnym

Podsłuchiwanie rozmów innych osób może wydawać się czysto natrętne, ale rzeczywistość jest inna. Z jednej strony mamy do czynienia z podglądactwem: grzeszną przyjemnością z wyłuskiwania intymnych szczegółów, podsłuchiwania sekretów lub porównywania się z doświadczeniami innych. Ta forma podsłuchiwania często wynika z ciekawości społecznej, naturalnego impulsu o ewolucyjnych korzeniach. W naszych społeczeństwach przodków zrozumienie relacji i intencji innych pozwalało ludziom lepiej poruszać się w grupie i przewidywać zagrożenia.

Z drugiej strony, istnieje mniej oczywista, ale równie realna korzyść: uczenie się emocji . Uważnie słuchając dialogów i interakcji, odszyfrowujemy wskazówki dotyczące tego, jak ludzie wyrażają swoje emocje, radzą sobie z konfliktami czy dzielą się radością. Bez bezpośredniego uczestnictwa, nasze mózgi ćwiczą rozpoznawanie tonów, ekspresji i wzorców relacji. To trochę jak wolne laboratorium społeczne: obserwujemy, analizujemy i przyswajamy ludzkie zachowania, co wzbogaca naszą empatię i inteligencję emocjonalną.

Słuchanie rozmów innych osób nie jest zatem oznaką słabych umiejętności społecznych. Psychologowie wręcz zalecają pójście o krok dalej i nawiązanie kontaktu z tymi nieznajomymi, których pełne dane osobowe już znasz. Uważają, że rozmowa z nieznajomymi ma wręcz działanie terapeutyczne.