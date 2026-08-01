Uważa się, że pewne wzorce snu są powiązane z określonymi cechami osobowości.

Psycho
Anaëlle Gayon
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A co, gdyby Twoja ulubiona pozycja do spania zdradzała nieco więcej o Twojej osobowości? Słynne brytyjskie badanie próbowało ustalić powiązania między pewnymi nocnymi nawykami a różnymi cechami charakteru. Intrygująca teoria, równie zabawna, co skłaniająca do refleksji… pod warunkiem, że nie traktujesz jej jako absolutnej prawdy.

Sześć sposobów na sen, sześć portretów

W 2003 roku profesor Chris Idzikowski, specjalista od snu z Wielkiej Brytanii, zbadał nawyki około 1000 osób. Jego celem było sprawdzenie, czy określone pozycje snu są bardziej powszechne wśród osób o podobnych profilach osobowości. Najpopularniejsza pozycja, znana jako pozycja embrionalna, polega na spaniu na boku z ugiętymi nogami. Według tego badania , osoby przyjmujące tę pozycję czasami sprawiają wrażenie silnych, jednocześnie ukrywając dużą wrażliwość. Zwykle są też powściągliwe podczas pierwszych spotkań, ale z czasem stają się bardziej swobodne.

Inną klasyczną pozycją jest pozycja „kłoda”, leżąca bokiem z rękami wzdłuż ciała. Jest ona kojarzona z osobami towarzyskimi, spontanicznymi i swobodnymi, które łatwo obdarzają innych zaufaniem. Pozycja aspiranta, również leżąca bokiem, ale z rękami wyciągniętymi do przodu, charakteryzuje osoby otwarte na innych, ale zachowujące ostrożność. Podejmując decyzje, poświęcają czas na ich realizację, ale potem w pełni trzymają się swoich wyborów.

A co jeśli twoje stanowisko ujawniłoby nieco więcej?

Osoby śpiące na plecach w pozycji żołnierza, z rękami wzdłuż ciała, uchodzą za raczej dyskretne, zorganizowane i wymagające wobec siebie i innych. Również spanie na plecach w pozycji rozgwiazdy, z rękami uniesionymi blisko poduszki, kojarzone jest z osobami uważnymi i dyspozycyjnymi, które wolą słuchać niż być w centrum uwagi.

Wreszcie, pozycja swobodnego spadania, leżenie na brzuchu z rękami obejmującymi poduszkę, odpowiadałaby osobowościom ekstrawertycznym, które dobrze czują się w sytuacjach towarzyskich. Za tą pozorną pewnością siebie kryłaby się jednak pewna wrażliwość na uwagi i krytykę.

Zabawna teoria… ale daleka od ścisłej nauki

Zanim wyciągniesz wnioski na temat swojej osobowości, najlepiej się zatrzymać. Teoria ta opiera się głównie na ankietach, w których sami wyrażają swoje zdanie, i nie została potwierdzona rzetelnymi badaniami naukowymi. Do tej pory nie ma konsensusu co do tego, czy Twoje nawyki związane ze snem rzeczywiście odzwierciedlają Twój charakter.

Kolejna ważna kwestia: niewiele osób pozostaje w tej samej pozycji przez całą noc. Naturalnie zmieniamy pozycję kilka razy w trakcie snu, co utrudnia wpasowanie się w jeden profil.

Ostatecznie, te portrety to przede wszystkim żartobliwy sposób na obserwację naszych nawyków. Jeśli odnajdujesz się w którymś z tych opisów, możesz to potraktować jako lekki uśmiech. Można z przyjemnością spać na brzuchu, plecach lub boku… po prostu dlatego, że jest to pozycja, w której czujesz się najwygodniej, bez ujawniania w ten sposób swojej osobowości.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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