Sposób, w jaki trzymasz sztućce, może wiele powiedzieć o Twojej osobowości

Być może już widziałeś podobny test: sposób trzymania widelca lub noża rzekomo ujawnia ukryte aspekty twojej osobowości. Pomysł jest zabawny, ale czy naprawdę ma jakieś podstawy?

Teoria, która wywołuje wiele dyskusji

Testy osobowości oparte na naszych codziennych nawykach cieszą się ogromną popularnością. Po tym, jak śpimy, chodzimy, a nawet krzyżujemy ramiona , teraz to sposób, w jaki trzymamy sztućce, ma ujawniać, kim jesteśmy. Zgodnie z tymi interpretacjami, każdy gest ma ściśle określone znaczenie. Jednak te twierdzenia rzadko opierają się na dowodach naukowych. Są one atrakcyjne głównie dlatego, że stwarzają wrażenie, że drobne szczegóły naszego codziennego życia opowiadają historię o nas.

Należy również pamiętać, że nasze maniery przy stole różnią się diametralnie w zależności od kraju i tradycji. Na przykład, niektórzy trzymają widelec w lewej ręce przez cały posiłek, podczas gdy inni zmieniają ręce między kęsami. Te różnice wynikają głównie z uwarunkowań kulturowych i nie odzwierciedlają żadnego konkretnego temperamentu.

Co nauka faktycznie zaobserwowała

Jak dotąd żadne poważne badanie nie wykazało związku między sposobem trzymania sztućców a osobowością. Mówiąc wprost, sposób krojenia mięsa lub wkładania kęsa do ust nie świadczy o tym, czy jesteś kreatywny, zorganizowany czy ekstrawertyczny. Te nawyki w znacznie większym stopniu wynikają z wychowania, nauki lub norm kulturowych niż z cech psychologicznych. Innymi słowy, te tak zwane testy służą przede wszystkim rozrywce. Mogą wywołać uśmiech, ale nie należy ich traktować jako wiarygodnej analizy osobowości.

Co naprawdę wpływa na wizerunek, jaki prezentujemy

Chociaż nie ma bezpośredniego związku między sztućcami a naszą osobowością, psychologia społeczna pokazuje, że bardzo szybko kształtujemy opinię o ludziach, których spotykamy. Naukowcy nazywają to „cienkim krojeniem” – zjawiskiem, w którym kilka sekund obserwacji wystarcza, aby wyrobić sobie pierwsze wrażenie. Nasza postawa, spojrzenie, sposób interakcji z innymi i ogólna swoboda – wszystko to wpływa na to postrzeganie.

Przy stole liczy się nie dokładna pozycja widelca, ale ogólne nastawienie. Osoba, która jest uważna na innych, zrelaksowana lub szanuje rozmowę, może być na przykład postrzegana jako cieplejsza lub bardziej godna zaufania. Pozostaje to jednak wrażenie, a nie absolutna prawda o jej osobowości.

A co jeśli przestaniemy wszystko interpretować?

Przy tak wielu testach na każdą drobnostkę, którą robimy, możesz zacząć myśleć, że wszystko, co robimy, ujawnia coś o naszej osobowości. Ale to, że trzymasz nóż w określony sposób, nie oznacza, że to ujawnia, kim jesteś. Możesz po prostu trzymać sztućce tak, jak ci wygodnie.

Nie ma „właściwego” ani „złego” sposobu, o ile jest on dla Ciebie odpowiedni i zgodny z kulturą Twojego otoczenia. W końcu każdy z nas wyrabia sobie nawyki na przestrzeni lat, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nawyki te opowiadają raczej historię praktyki, wychowania czy preferencji niż portret psychologiczny.

Ostatecznie nie ma potrzeby doszukiwania się ukrytych znaczeń w każdym geście. Twoja osobowość nie jest definiowana przez sposób, w jaki trzymasz widelec. Dlatego następnym razem, gdy usiądziesz do posiłku, zapomnij o z góry przyjętych interpretacjach: najważniejsze to cieszyć się chwilą, na swój własny sposób.