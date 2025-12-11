Search here...

To niemal zapomniane nazwisko niespodziewanie powraca na oddziały położnicze.

Esmée, staromodne imię o delikatnym uroku, powraca na francuskie oddziały położnicze po tym, jak niemal zniknęło z rejestrów lekarskich. Dzięki łagodnemu brzmieniu i świetlistemu znaczeniu, przemawia do nowego pokolenia rodziców poszukujących oryginalności bez ekstrawagancji.

Stare imię znów w modzie

Pochodzące od starofrancuskiego słowa „esmer” i łacińskiego „aestimare”, imię Esmée oznacza „ukochany”, „szanowany” lub „pielęgnowany”, co przyczynia się do jego popularności wśród rodziców ceniących sobie imiona o wymownym znaczeniu. Długo uważane za rzadkie, ponownie pojawiło się w najnowszych rankingach i spełnia wszystkie kryteria obecnych trendów: krótkie, eleganckie i łatwe do wymówienia.

Rosnąca popularność

Według danych L'Officiel des prénoms 2026 i INSEE, imię Esmée awansowało o około dwadzieścia pozycji w ciągu jednego roku i przekroczyło tysiąc urodzeń w 2024 roku, podczas gdy na początku lat 2010. dotyczyło zaledwie kilkuset dzieci. W 2024 roku osiągnęło 40. miejsce wśród najczęściej nadawanych tzw. imion żeńskich, zachowując jednocześnie wizerunek „innego” i szlachetnego imienia.

Kiedy gwiazdy i seriale telewizyjne się angażują

Trend ten dodatkowo wzmocniło imię Esmée, które piosenkarka Louane wybrała dla swojej córki, co zapewniło jej znaczną popularność w mediach. Postacie w fikcyjnych dziełach i serialach telewizyjnych noszące to imię, a także jego rozpowszechnienie w innych krajach europejskich, ugruntowały jego popularność wśród rodziców ceniących imiona zarówno nowoczesne, jak i romantyczne.

Dlaczego Esmée jest tak popularna wśród młodych rodziców

Esmée przyciąga również swoją równowagą: przywołuje na myśl staromodne imiona, nie popadając przy tym w przesadę, i wyróżnia się na tle klasyki, nie popadając przy tym w ekscentryczność. Dzięki głębokiemu, pełnemu czułości znaczeniu – „ukochany” – imię to niesie ze sobą silny ładunek emocjonalny, idealny dla rodziców, którzy już od momentu nadania imienia chcą przekazać dziecku przesłanie czułości i wartości.

Krótko mówiąc, powrót imienia Esmée doskonale ilustruje, jak dzisiejsi rodzice na nowo interpretują dziedzictwo imion: czerpiąc ze starego, by stworzyć coś nowego, poszukując emocji równie mocno, co estetyki. Dzięki ciepłemu znaczeniu i rosnącej popularności, a jednocześnie nienadużywanemu, imię Esmée wydaje się skazane na długą i pomyślną przyszłość.

Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
