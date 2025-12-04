Niezawodny trik, dzięki któremu Twoi bliscy nie będą rozpieszczać Twoich dzieci

W Boże Narodzenie dzieci otrzymują góry prezentów. Tak wiele, że nawet nie widać podstawy choinki. Wy, rodzice, w milczeniu złościcie się na Świętego Mikołaja, który ewidentnie nie rozumie znaczenia słowa „umiar”. Aby uniknąć sytuacji, w której Twoi bliscy przyjdą z workiem przepełnionym prezentami i zachować wiarygodność w swoim minimalistycznym podejściu, oto kilka pomocnych wskazówek od ekspertów.

Bądź jasny od samego początku

Co roku pod kolorowymi girlandami panuje ten sam widok. Niezliczone paczki piętrzą się na podłodze, a krewni z niewinnymi minami obwiniają Świętego Mikołaja . Podczas gdy dawniej dzieci musiały zadowolić się pomarańczą i kostką czekolady, dziś mają tyle prezentów, że nie wiedzą, co z nimi zrobić.

Jako rodzic starasz się zaszczepić w swoich dzieciach ducha Bożego Narodzenia i związane z nim wartości: dzielenie się, hojność i życzliwość. Przede wszystkim uświadamiasz im, że to nie są święta materialne. Prosisz je, aby były rozsądne w kwestii świątecznych życzeń. Ale nagle Twoi krewni pukają do Twoich drzwi obładowani prezentami, wręczając zabawki, o które dzieci nawet nie prosiły.

Nie ma potrzeby unosić brwi niczym odwrócony trójkąt i przyjmować oskarżycielskiej postawy. Jeśli chcesz, żeby Twoi bliscy przestali tak rozpieszczać Twoje dzieci, daj im znać z około miesięcznym wyprzedzeniem. Nie ma też potrzeby organizowania kryzysowego spotkania w salonie. Wybierz mniej formalne podejście, na przykład przy kawie lub wyślij uprzejmą wiadomość tekstową.

Nie zapomnij o użyciu poprawnej formy.

Wprowadź temat subtelnie. Pomysł jest prosty: owiń wiadomość folią bąbelkową, aby uniknąć zbytniej bezpośredniości i psucia atmosfery. Jak zalecają eksperci z HuffPost , możesz na przykład wspomnieć o artykule o nadmiarze prezentów świątecznych, aby delikatnie przekazać przesłanie.

Diane Gottsman, autorka książki „Modern Etiquette for a Better Life” i założycielka „The Protocol School of Texas”, proponuje jeszcze bardziej humanitarne podejście. „Czy mógłbyś przekazać pieniądze, które wydałbyś na prezent, komuś mniej szczęśliwemu? A może nawet przekazać darowiznę w jego imieniu”.

Daj im listę prezentów

Prawdopodobnie otrzymałeś już lub stworzyłeś listę prezentów dla dziecka – pomocny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie prezenty dla bliskich. Dlaczego nie zrobić tego samego na Boże Narodzenie? Przynajmniej unikniesz niepotrzebnych zakupów i zachęcisz do zakupu przydatnych prezentów. Na swoich listach świątecznych dzieci często proszą o wszystko: od zdalnie sterowanego samochodu, który zepsuje się po pięciu użyciach, po mikroskop, który będzie się kurzył w szafie. Eksperci sugerują nawet eksperymenty jako alternatywę dla prezentów. Jeśli Twoje dziecko pasjonuje się pieczeniem, dlaczego nie zebrać pieniędzy i nie wysłać mu kursu?

Stwórz nowe tradycje

Dlaczego nie zorganizować rodzinnej wymiany prezentów w stylu Secret Santa? Wiecie, ta gra, w której losuje się imię obdarowanego. To nie tylko rytuał w biurze typu open space i może ograniczyć nadmierną hojność. A może wprowadzić zasadę „domowej roboty”, gwarantującą prezenty o dużej wartości sentymentalnej? Pomysł? Stwórz prezent własnoręcznie, używając materiałów z recyklingu, bibuły lub zdjęć rodzinnych. To najlepszy sposób, aby Twoi bliscy przestali rozpieszczać dzieci.

Okaż empatię

Nawet jeśli te nieproszone prezenty Cię irytują, postaw się w sytuacji osób, które je wręczają. Jasne, nie wiesz, gdzie je schowasz i martwisz się, że Twoje dziecko o nich zapomni, gdy tylko je rozpakuje, ale dla Twoich bliskich może to być wyraz uczuć. To wypływa z dobrego serca. „Czasami ludzie mówią »kocham Cię« poprzez prezenty i przywiązują dużą wagę do okresu świątecznego i prezentów” – zauważa Jodi RR Smith, prezes Mannersmith Etiquette Consulting.

I przede wszystkim powiedz „dziękuję”

To zasada etykiety, której uczysz swoje dzieci przez cały dzień. To małe magiczne słowo, jak lubisz je nazywać, nie jest opcjonalne. Nawet jeśli prosiłeś swoich bliskich, aby nie rozpieszczali twoich dzieci zbytnio, to oni ostatecznie decydują o ich decyzji (i to w zmowie z elfami). Okres świąteczny bywa napięty i możesz mieć ochotę zareagować defensywnie, mówiąc: „on już ma wszystko, czego potrzebuje” lub „nie było potrzeby kupować prezentu”. Przyjmij ten prezent z wdzięcznością i uznaniem.

Nie ma magicznej formuły, która sprawi, że Twoi bliscy przestaną tak rozpieszczać Twoje dzieci w święta i okażą trochę powściągliwości. Być może dla nich to sposób na zadośćuczynienie za to, czego nigdy nie mieli.