Ta matka pozwoliła swojemu dziecku wybrać imię w nietypowy sposób.

Wybór imienia dla dziecka to często moment pełen emocji, dyskusji… a czasem wahania. Amerykańska artystka postanowiła zerwać z tradycją, niejako powierzając tę decyzję swojej córce od urodzenia. Dwadzieścia pięć lat później ta niezwykła historia wciąż bawi i skłania do refleksji.

Zupełnie nieoczekiwany sposób robienia rzeczy

Podczas gdy wielu przyszłych rodziców spędza godziny, wertując listy imion lub prosząc o radę przyjaciół i rodzinę, Brenda Zlamany opracowała znacznie bardziej osobiste podejście. Przed porodem przygotowała około stu kartek, każda z innym imieniem. Na oddziale położniczym czytała je po kolei dziecku, uważnie obserwując jego reakcje. Cel? Znalezienie imienia, które wydawało się najlepiej pasować do jej córeczki. Ta metoda, równie oryginalna, co intuicyjna, doskonale odzwierciedlała kreatywną osobowość tej matki, która chciała, aby ten wybór był wyjątkowym momentem.

Dwa nazwiska w finale

Z biegiem dni dwa imiona szybko się wyróżniały: Imogen i Oona. Podczas pięciu dni spędzonych na oddziale położniczym matka, Brenda Zlamany, kontynuowała swój mały rytuał, przekonana, że jedno z nich ostatecznie zwycięży. Według młodej kobiety, która opowiedziała tę anegdotę w filmie, który stał się viralem , jedno imię zdawało się wywoływać silniejszą reakcję niż pozostałe. Pod koniec pobytu wybór padł: będzie to Oona. Dziś Oona żartobliwie wyjaśnia, że być może po prostu oczarowała ją muzykalność i miękkość samogłosek.

Decyzja podjęta w ostatnich chwilach

To staranne rozważenie omal nie doprowadziło do problemów administracyjnych . Personel oddziału położniczego podobno przypomniał matce, że imię musi być bezwzględnie wpisane do aktu urodzenia. W obliczu ryzyka nadania imienia bez jej zgody, w końcu w porę dokonała wyboru. To wspomnienie bawi Oonę do dziś, którą samotnie wychowywała ta matka, która została matką w wieku 40 lat i której kreatywność wciąż podziwia.

Imię, które jest częścią jego historii

Oona wierzy teraz, że jej nietypowe imię ukształtowało jej osobowość. Kiedy się przedstawia, często budzi ciekawość i łatwo nawiązuje rozmowę. Dla tej twórczyni treści posiadanie tak wyjątkowego imienia zachęciło ją do pełnego docenienia tego, co ją wyróżnia, i pielęgnowania własnej tożsamości. Jest wręcz przekonana, że jej życie wyglądałoby inaczej, gdyby nosiła bardziej popularne imię. Nie chce go zmieniać, wręcz przeciwnie, jest do niego bardzo przywiązana.

Piękne przekazanie pochodni między pokoleniami

Ta historia mogłaby nawet zainspirować kolejne pokolenie. Jeśli kiedykolwiek zostanie mamą, Oona chciałaby nadać swojej córce imię Imogen, drugie imię, które sama wybrała przy urodzeniu. Jeśli chodzi o swoje obecne imię, mówi, że wybrałaby je ponownie bez najmniejszego wahania.

Poza swoją niezwykłością, ta anegdota przypomina, że imię często opowiada historię rodzinną, uosabia wartości i przywołuje wspomnienia. W tym konkretnym przypadku stało się symbolem szczególnej więzi między matką (Brendą Zlamany) a córką (Ooną) – historii, która wciąż porusza tysiące internautów.