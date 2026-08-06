Ten oryginalny sposób uwiecznienia ciąży cieszy się coraz większą popularnością wśród przyszłych matek.

Rodzicielstwo
Émilie Laurent
Image d'illustration : Cottonbro/Pexels

Przyszłe mamy nie zadowalają się już marzycielskimi sesjami zdjęciowymi w minimalistycznych studiach. Zachowują bardziej namacalny i artystyczny zapis swojego rosnącego brzucha. Wiele z nich pozostawia ślad życia na ceramicznych naczyniach, tuląc gliniane dzieła. To poetycki sposób na celebrację ciąży i uchwycenie całego piękna tego ulotnego ciała.

Kiedy wazon staje się pamiątką ciąży

W miarę postępu ciąży brzuch zmienia się i powiększa, rozszerzając się wraz z dzieckiem. Aby uchwycić to ciało, przypominające wygodną poczwarkę, przyszłe mamy zazwyczaj decydują się na tradycyjne sesje zdjęciowe. Niektóre dokumentują również każdy dzień ciąży, aby śledzić zmiany zachodzące w ich ciele i obserwować rozwój dziecka. Inne preferują realizm i autentyczność rzeźb i odlewów ciała.

Coraz więcej matek decyduje się na bardziej praktyczne, namacalne podejście. Chcą uchwycić te dziewięć miesięcy w inny sposób, poprzez dzieło, którego mogą dotknąć, podziwiać i z dumą eksponować. Dlatego zwracają się do artystów ceramików z prośbą o stworzenie spersonalizowanego dzieła, odciskając w tym surowym materiale swój ciążowy brzuch. Wbrew pozorom, nie są one muzami, lecz narzędziami pracy. Dalekie od bycia jedynie widzami tej sztuki, są jej głównymi bohaterkami.

Proces jest prosty i nie wymaga żadnych umiejętności technicznych. Dzieci przyciskają brzuchy do świeżo złożonego wazonu, a materiał skręca się pod wpływem tego delikatnego uścisku. Ten wazon, z gładką podstawą, dopasowuje się do kształtu brzucha matki. Dzięki temu może poszczycić się unikalnym designem, niespotykanym nigdzie indziej na półce.

Kawałek gliny o dużej wartości sentymentalnej

Ten wazon, który uwiecznia ten krótki okres życia i przedstawia przejście tego maleńkiego mieszkańca w naszych ciałach, to nie tylko przedmiot dekoracyjny przeznaczony do wypełnienia sezonowymi bukietami. To oda do macierzyństwa, wizualny hołd dla tego wyjątkowego, fizycznego interludium. To coś więcej niż wazon – to kwintesencja emocji. Przywołuje niespodziewane kopniaki, głupkowate miny wplecione w rutynowe badania USG i pierwsze słowa miłości wyszeptane w intymnej atmosferze sypialni.

Choć macica nie jest stworzona do życia wiecznego i jest jedynie tymczasową sylwetką, ten wazon ma niezmienną trwałość. Jest surową ilustracją ciąży, częścią naszej historii, pierwszym rozdziałem rodzicielstwa. A jego codzienne użytkowanie dodatkowo podkreśla jego poetycką symbolikę. Wypełniając ten wazon płatkami, zielonymi łodygami, pąkami i innymi polnymi kwiatami, matki składają sobie deklarację.

Oryginalna i delikatna praktyka

W mediach społecznościowych wazony ze śladami ciąży budzą tyle samo emocji, co podziwu. Użytkowniczki opisują je jako pamiątkę „znacznie bardziej osobistą niż fotografia” i chwalą pomysł, który uważają zarówno za artystyczny, jak i głęboko symboliczny. Niektórzy postrzegają je nawet jako bardziej dyskretną alternatywę dla gipsowych odlewów, które często są imponujące i trudne do wkomponowania w wystrój.

W przeciwieństwie do albumów ze zdjęciami, które lądują w szufladzie, czy tysięcy zdjęć zapisanych w telefonie, ten element naturalnie odnajduje swoje miejsce w życiu codziennym. Postawiony na półce, stoliku kawowym lub kominku, natychmiast przywołuje wspomnienia dziewięciu miesięcy, w których ciało przekształcało się, by dać życie. Każdy bukiet umieszczony w środku zdaje się przedłużać tę historię, jakby wazon celebrował narodziny długo po porodzie.

Ostatecznie ten trend odzwierciedla szerszą ewolucję. Przyszłe mamy nie dążą już tylko do uwiecznienia ciąży; pragną przekształcić ją w obiekt o znaczeniu. Po sesjach zdjęciowych w zwiewnych sukienkach i odlewach brzucha, ceramika oferuje subtelniejszy sposób na zachowanie wspomnień z tego okresu. Niedoskonałe dzieło, ukształtowane przez samo ciało, przypomina nam, że najpiękniejsze wspomnienia to czasem te, które możemy trzymać w dłoniach.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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