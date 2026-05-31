Projekt tej kobiety, mający na celu pomoc rodzicom pogrążonym w żałobie, porusza tysiące ludzi.

Rodzicielstwo
Fabienne Ba.
@theangelgownsproject / Instagram

Utrata dziecka to doświadczenie zmieniające życie. W Stanach Zjednoczonych Rosann Cassiopi postanowiła poświęcić swój czas i wiedzę, aby pomóc rodzinom zmagającym się z żałobą. Jej projekt, równie wrażliwy, co poruszający, dotyka teraz tysiące osób.

Kiedy suknia ślubna staje się symbolem czułości

Niektóre suknie opowiadają wiele historii. Taką wizję ma Rosann Cassiopi, mieszkanka Wisconsin, która przerabia suknie ślubne podarowane przez osoby prywatne i przerabia je na „suknie aniołów”. Te maleńkie ubranka są przeznaczone dla niemowląt, które zmarły przed lub tuż po urodzeniu. Każde dzieło jest starannie projektowane, aby zapewnić rodzinom pocieszenie w tych szczególnie trudnych chwilach. Za każdym ściegiem kryje się pragnienie uhonorowania życia, nawet krótkiego.

Nowa misja po zmianie życia

Przez trzy dekady Rosann Cassiopi pracowała jako pielęgniarka. Kiedy rzadka choroba neurologiczna zmusiła ją do przejścia na wcześniejszą emeryturę, musiała zmienić swoje codzienne życie. Mając więcej wolnego czasu, postanowiła nauczyć się szyć. To, co zaczęło się jako zwykła praktyka, szybko przerodziło się w prawdziwe powołanie. Od tamtej pory poświęca wiele energii tworzeniu tych wyjątkowych strojów.

Więcej niż hobby, to zaangażowanie na pełen etat

Od prawie dziesięciu lat Rosann spędza ponad 40 godzin tygodniowo przy swojej maszynie do szycia. To niezwykłe poświęcenie pozwoliło jej stworzyć setki „anielskich sukienek”. Jej podejście opiera się na prostym przekonaniu: drobne gesty mogą mieć ogromny wpływ. Dzięki swojej skrupulatnej pracy oferuje rodzinom przedmiot przepełniony czułością i szacunkiem w kontekście często naznaczonym ciszą i samotnością.

Kreacje oferowane bezpłatnie

Wszystkie sukienki uszyte przez Rosann są rozdawane bezpłatnie. Trafiają do szpitali i potrzebujących rodzin. Dla tej byłej opiekunki to sposób na dalszą opiekę nad innymi. Z dala od blasku fleszy, dyskretnie realizuje swoje zobowiązanie, motywowana chęcią niesienia odrobiny pocieszenia tym, którzy przeżywają szczególnie trudny czas.

Projekt zbiorowy służący rodzinom

Rosann jest również członkiem amerykańskiego stowarzyszenia „Real Imprints”, które koordynuje projekt Angel Gowns. Dzięki sieci oddanych wolontariuszy, organizacja przerabia podarowane suknie ślubne na ubrania dla dzieci, które zmarły w wyniku poronienia, urodzenia martwego dziecka lub tuż po porodzie. Ta inicjatywa wspiera wiele rodzin, jednocześnie podnosząc świadomość społeczną na temat rzeczywistości, o której wciąż rzadko się mówi.

Zmiana sposobu postrzegania żałoby okołoporodowej

Poza szyciem, Rosann chce poruszyć temat żałoby okołoporodowej. Według niej „zbyt wielu rodziców znosiło tę mękę w milczeniu przez zbyt długi czas”. Oferując te sukienki, ma nadzieję przypomnieć pogrążonym w żałobie rodzicom, że nie są sami. Jej przesłanie trafia do wielu rodzin: każda historia ma znaczenie, każda emocja zasługuje na wysłuchanie, a każde dziecko zasługuje na szacunek i godne traktowanie.

Dzięki swojemu hojnemu zaangażowaniu ta kobieta z Wisconsin pokazuje, że zwykły kawałek materiału może stać się potężnym symbolem wsparcia, solidarności i człowieczeństwa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Nie poznaję już mojego syna”: w jaki sposób maskulinizm niszczy więź między niektórymi matkami i ich synami?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nie poznaję już mojego syna”: w jaki sposób maskulinizm niszczy więź między niektórymi matkami i ich synami?

Często zaczyna się od subtelnych oznak. Krótka uwaga przy kolacji, udostępniony film bez wyjaśnienia, szyderczy śmiech na dźwięk...

Wyjazd na wakacje bez dzieci: 6 dobrych powodów, dla których warto się odważyć (i nie czuć się winnym)

Wielu rodziców po cichu o tym marzy: o wakacjach bez kłótni na tylnym siedzeniu i napadów złości na...

Ta młoda matka wyjaśnia, dlaczego prosty list sprawił, że płakała przez wiele godzin.

Z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 10 maja, amerykańska influencerka Dani Austin Ramirez podzieliła się z...

W Korei Południowej tego typu ośrodki poporodowe są równie fascynujące, co budzące kontrowersje.

Podczas gdy w większości krajów na świecie młode matki wracają do domu zaraz po porodzie, w Korei Południowej...

Przerwała naukę na 34 lata, dyplom uzyskała dopiero wraz z synem.

W 1992 roku marzenia Carli Hunter Ramsey o karierze akademickiej legły w gruzach. Trzydzieści cztery lata później powróciła...

Matka bliźniaków testuje ich „więź”; nagranie staje się viralem.

Matka, dwóch chłopców rozdzielonych drzwiami i seria pytań zadawanych ustnie. Odpowiedzi bliźniaków zaszokowały internautów – i na nowo...