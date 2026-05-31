Projekt tej kobiety, mający na celu pomoc rodzicom pogrążonym w żałobie, porusza tysiące ludzi.

Utrata dziecka to doświadczenie zmieniające życie. W Stanach Zjednoczonych Rosann Cassiopi postanowiła poświęcić swój czas i wiedzę, aby pomóc rodzinom zmagającym się z żałobą. Jej projekt, równie wrażliwy, co poruszający, dotyka teraz tysiące osób.

Kiedy suknia ślubna staje się symbolem czułości

Niektóre suknie opowiadają wiele historii. Taką wizję ma Rosann Cassiopi, mieszkanka Wisconsin, która przerabia suknie ślubne podarowane przez osoby prywatne i przerabia je na „suknie aniołów”. Te maleńkie ubranka są przeznaczone dla niemowląt, które zmarły przed lub tuż po urodzeniu. Każde dzieło jest starannie projektowane, aby zapewnić rodzinom pocieszenie w tych szczególnie trudnych chwilach. Za każdym ściegiem kryje się pragnienie uhonorowania życia, nawet krótkiego.

Nowa misja po zmianie życia

Przez trzy dekady Rosann Cassiopi pracowała jako pielęgniarka. Kiedy rzadka choroba neurologiczna zmusiła ją do przejścia na wcześniejszą emeryturę, musiała zmienić swoje codzienne życie. Mając więcej wolnego czasu, postanowiła nauczyć się szyć. To, co zaczęło się jako zwykła praktyka, szybko przerodziło się w prawdziwe powołanie. Od tamtej pory poświęca wiele energii tworzeniu tych wyjątkowych strojów.

Więcej niż hobby, to zaangażowanie na pełen etat

Od prawie dziesięciu lat Rosann spędza ponad 40 godzin tygodniowo przy swojej maszynie do szycia. To niezwykłe poświęcenie pozwoliło jej stworzyć setki „anielskich sukienek”. Jej podejście opiera się na prostym przekonaniu: drobne gesty mogą mieć ogromny wpływ. Dzięki swojej skrupulatnej pracy oferuje rodzinom przedmiot przepełniony czułością i szacunkiem w kontekście często naznaczonym ciszą i samotnością.

Kreacje oferowane bezpłatnie

Wszystkie sukienki uszyte przez Rosann są rozdawane bezpłatnie. Trafiają do szpitali i potrzebujących rodzin. Dla tej byłej opiekunki to sposób na dalszą opiekę nad innymi. Z dala od blasku fleszy, dyskretnie realizuje swoje zobowiązanie, motywowana chęcią niesienia odrobiny pocieszenia tym, którzy przeżywają szczególnie trudny czas.

Projekt zbiorowy służący rodzinom

Rosann jest również członkiem amerykańskiego stowarzyszenia „Real Imprints”, które koordynuje projekt Angel Gowns. Dzięki sieci oddanych wolontariuszy, organizacja przerabia podarowane suknie ślubne na ubrania dla dzieci, które zmarły w wyniku poronienia, urodzenia martwego dziecka lub tuż po porodzie. Ta inicjatywa wspiera wiele rodzin, jednocześnie podnosząc świadomość społeczną na temat rzeczywistości, o której wciąż rzadko się mówi.

Zmiana sposobu postrzegania żałoby okołoporodowej

Poza szyciem, Rosann chce poruszyć temat żałoby okołoporodowej. Według niej „zbyt wielu rodziców znosiło tę mękę w milczeniu przez zbyt długi czas”. Oferując te sukienki, ma nadzieję przypomnieć pogrążonym w żałobie rodzicom, że nie są sami. Jej przesłanie trafia do wielu rodzin: każda historia ma znaczenie, każda emocja zasługuje na wysłuchanie, a każde dziecko zasługuje na szacunek i godne traktowanie.

Dzięki swojemu hojnemu zaangażowaniu ta kobieta z Wisconsin pokazuje, że zwykły kawałek materiału może stać się potężnym symbolem wsparcia, solidarności i człowieczeństwa.