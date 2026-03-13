W Londynie ojcowie uczą się, jak stylizować włosy córek

Nauka zaplatania warkoczy lub wiązania kucyka może wydawać się prosta, ale dla niektórych rodziców umiejętności te nie zawsze są czymś naturalnym. W Londynie innowacyjna inicjatywa ma na celu rozwiązanie tego problemu. Podczas warsztatów zorganizowanych w pubie i szeroko udostępnianych w mediach społecznościowych ojcowie nauczyli się podstaw stylizacji włosów, aby mogli łatwiej dbać o włosy swoich dzieci.

Warsztat fryzjerski zorganizowany w pubie

Wydarzenie odbyło się w pubie Lucky Saint w Londynie. Około trzydziestu ojców zebrało się tam, aby wziąć udział w warsztatach „Pints & Ponytails”. Pod okiem profesjonalistów z kolektywu Braid Maidens, specjalizującego się w nauce fryzur, takich jak warkocze i warkocze, uczestniczący ojcowie poznali różnorodne techniki.

Przez około dwie godziny uczyli się tworzenia prostych fryzur, takich jak kucyki, a także bardziej skomplikowanych warkoczy. Do ćwiczeń każdy uczestniczący tata miał głowę manekina i niezbędny sprzęt: szczotki, gumki i spinki.

Inicjatywa, która szybko przyciągnęła uwagę

Zdjęcia z wydarzenia zostały udostępnione w mediach społecznościowych i szybko wywołały liczne reakcje. Internauci chwalili inicjatywę, a niektórzy postrzegali ją jako „symbol ojcostwa bardziej angażującego w codzienne obowiązki”. Na filmach widać uczestników skupionych na swoich fryzurach, wymieniających się wskazówkami i trikami w swobodnej atmosferze.

Projekt wykraczający poza zwykłe fryzjerstwo

Wydarzenie jest częścią szerszej inicjatywy prowadzonej przez społeczność „Secret Life of Dads”, podcast i kolektyw poświęcony współczesnemu ojcostwu. Ich celem jest stworzenie przestrzeni, w której ojcowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i rozmawiać o wyzwaniach związanych z rodzicielstwem. W tym kontekście nauka zaplatania warkoczyków staje się również pretekstem do poruszania szerszych tematów, takich jak zaangażowanie ojców w codzienne życie dzieci.

Ewoluująca rola ojców

Naukowcy od kilku lat obserwują zmianę roli ojców w życiu rodzinnym. W wielu krajach (wreszcie) aktywniej angażują się oni w opiekę nad dziećmi i codzienne aktywności. Inicjatywy takie jak te warsztaty ilustrują tę przemianę, doceniając umiejętności, które niegdyś kojarzono głównie z matkami. Organizatorzy uważają, że spotkania te pomagają również wzmocnić więzi między rodzicami a dziećmi poprzez proste, codzienne gesty.

Ostatecznie, te warsztaty fryzjerskie dla ojców pokazują, jak pozornie proste czynności mogą stać się okazją do nauki i dzielenia się. Poza warkoczami i kucykami, wydarzenie to ilustruje również szerszą ewolucję modeli ojcostwa, w których ojcowie (w końcu) angażują się w codzienne obowiązki rodzinne.