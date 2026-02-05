„Nie miałam wyboru”: Rozdzierająca serce decyzja matki o ratowaniu dzieci na morzu

Matka i jej trójka dzieci, uwięzieni na morzu po tym, jak ich łodzie porwał wiatr, przez wiele godzin zmagali się ze strachem i niepewnością. Próbując ratować dzieci , matka podjęła trudną decyzję...

Rodzinna wycieczka, która zamienia się w koszmar

Podczas relaksującego wypoczynku w pobliżu Perth w Australii Zachodniej, matka i jej trójka dzieci zostali porwani przez silny wiatr i wyrzuceni na morze. Ich nadmuchiwane kajaki i deski SUP zostały zniesione daleko od brzegu, uniemożliwiając im powrót na ląd. Z powodu rosnących fal i dezorientacji sytuacja szybko stała się krytyczna. Nie mogąc sprowadzić grupy z powrotem na brzeg, matka podjęła decyzję.

Świadoma niebezpieczeństwa i pilnej potrzeby pomocy, matka poprosiła swojego 13-letniego syna, aby samotnie dopłynął do brzegu i zaalarmował służby ratunkowe. Po chwili wahania i pomimo strachu, nastolatek wskoczył do wody. Płynął prawie cztery godziny, pokonując około czterech kilometrów pod prąd i pod ciemniejącym niebem, zanim dotarł do brzegu. Wyczerpany, biegł, aż udało mu się skontaktować ze służbami ratunkowymi.

Męczące oczekiwanie i ratunek rodziny

Podczas gdy chłopiec z trudem dopłynął do brzegu, jego matka i dwójka młodszych dzieci pozostały na wodzie, kurczowo trzymając się sprzętu, zmagając się ze zmęczeniem, zimnem i niepewnością. Zaalarmowane wołaniem młodego pływaka o pomoc, służby ratunkowe rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Po wielu długich godzinach ekipy odnalazły rodzinę ponad 14 kilometrów od brzegu i zdołały ją sprowadzić w bezpieczne miejsce.

Odwaga nastolatki i siła matki

W mediach społecznościowych wielu użytkowników wyraziło wdzięczność chłopcu i stwierdziło, że rozumie decyzję matki w tak ekstremalnej sytuacji. Inni byli jednak oburzeni, że matka zostawiła swoje dziecko pływające samo, bez nadzoru, wierząc, że mogło się utopić, pozostawiając resztę rodziny na wodzie i potencjalnie skazując siebie na śmierć. Opowiadając o swojej tragedii, matka podkreśliła, że jej decyzja była podyktowana miłością i potrzebą ratowania dzieci. Pochwaliła niezwykłą odwagę syna, którego determinacja okazała się kluczowa dla ich przetrwania.

Historia tej rodziny stanowi przejmujące przypomnienie o sile, która może się ujawnić w ekstremalnych warunkach, i o tym, jak „niemożliwe” decyzje mogą czasami prowadzić do szczęśliwego zakończenia.