Po obiedzie idealna drzemka jest krótsza, niż mogłoby się wydawać.

Dobre samopoczucie
Léa Michel
drobotdean/Freepik

Kto nie marzył o tym, by zapaść w spokojny, regenerujący sen kilka godzin po obiedzie? A co, gdybyśmy powiedzieli Ci, że mniej czasami znaczy więcej? Nauka dowodzi, że idealna drzemka nie liczy się w godzinach, ale w minutach… a to może odmienić Twoje popołudnia!

20 minut: sekret efektywnej drzemki

Wielu badaczy zgadza się: krótka, około 20-minutowa drzemka po obiedzie w zupełności wystarczy, aby się zregenerować. Amerykańskie badanie opublikowane w czasopiśmie Psychologies pokazuje, że przekroczenie tego czasu może prowadzić nawet do zjawiska znanego jako „inercja snu” – momentu, w którym czujemy się zagubieni, otępiali i zdemotywowani. Nie wspominając już o tym, że długie drzemki mogą zakłócać sen w nocy. Z drugiej strony, skorzystanie z drzemki energetycznej pozwala dobrze rozpocząć dzień, z większą koncentracją i energią, zachowując jednocześnie czujność i dynamikę.

Nieoczekiwane korzyści z krótkiej drzemki

Możesz myśleć, że kilkuminutowa drzemka niewiele zmienia. Zastanów się jeszcze raz! 15–20 minut wystarczy, aby poprawić pamięć, czujność, a nawet produktywność. Kluczem jest unikanie głębokiego snu, który często jest przyczyną uczucia „mgły mózgowej” po przebudzeniu. Specjaliści od snu zalecają tę praktykę: dobrze zaplanowana drzemka oferuje wszystkie korzyści odpoczynku bez wad długich okresów bezczynności.

Jak zoptymalizować drzemkę

Aby te kilka minut było naprawdę korzystne, ważne jest stworzenie relaksującej atmosfery. Znajdź ciche miejsce, wyłącz telefon lub ogranicz rozpraszacze wzrokowe i pamiętaj, aby nie przekraczać 20 minut. Tę prostą rutynę można łatwo włączyć do codziennego życia, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w domu. Efekt: skutecznie zwalczasz popołudniowe zmęczenie, bez poczucia winy i z uczuciem lekkości.

Lekcja jest jasna: idealna drzemka po obiedzie jest krótsza, niż mogłoby się wydawać. Ograniczając się do 15-20 minut, maksymalizujesz korzyści dla swojego ciała i umysłu, jednocześnie szanując swój naturalny rytm. Następnym razem, gdy po posiłku najdzie Cię ochota na drzemkę, pamiętaj, że wystarczy kilka minut, aby wrócić do formy.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
