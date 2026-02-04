Naukowcy twierdzą, że wstawanie o tej właśnie porze poprawia nam nastrój.

Coraz więcej badań sugeruje, że pora pobudki wpływa nie tylko na produktywność, ale także na nastrój i jakość życia. Synchronizacja budzika ze światłem naturalnym, tak jak robi to wielu Japończyków, może pomóc ustabilizować zegar wewnętrzny, poprawić sen i zapewnić pozytywny nastrój przez cały dzień.

Idealny czas według nauki

Badania chronobiologiczne pokazują, że budzenie się w synchronizacji z cyklem światła i ciemności optymalizuje wydzielanie hormonów, takich jak melatonina (sen) i serotonina (nastrój). Badania opublikowane w specjalistycznych czasopismach wskazują, że osoby, które wstają wcześnie rano, a jednocześnie śpią wystarczająco długo, doświadczają mniej objawów depresji i większej satysfakcji z życia niż osoby notorycznie nocni markowie.

Ogólnie rzecz biorąc, badacze są zgodni, że w przypadku większości dorosłych pobudka przypada na godzinę między 6:00 a 7:00 rano, pod warunkiem, że śpią wystarczająco długo (około 7–8 godzin) i mają regularny harmonogram dnia, także w weekendy.

Przykład Japończyków, mistrzów długowieczności

W Japonii, gdzie średnia długość życia i długowieczność w zdrowiu należą do najwyższych na świecie, wielu dorosłych wstaje wcześnie, często między 5 a 7 rano, dostosowując się nieznacznie do pór roku. Ten nawyk wpisuje się w szersze podejście: stosunkowo wczesne chodzenie spać, ograniczenie sztucznej stymulacji wieczorem i docenianie spokojnych porannych rytuałów.

Japończycy opierają się na zasadach podobnych do chronobiologii: życie w zgodzie ze słońcem ma ograniczać zaburzenia równowagi hormonalnej, ułatwiać zasypianie w nocy i stabilizować energię w ciągu dnia, co korzystnie wpływa na nastrój.

Poranne rytuały poprawiające nastrój

Poza porą dnia, kluczową rolę odgrywa sposób, w jaki rozpoczynasz dzień. W Japonii wczesny poranek często poświęca się na ćwiczenia umysłowe i fizyczne o niskiej intensywności: rozciąganie, łagodną jogę, medytację, relaksujące spacery lub cichą lekturę. Ćwiczenia te, wykonywane w naturalnym świetle, pomagają delikatnie pobudzić organizm, obniżyć poziom kortyzolu (hormonu stresu) oraz pobudzić produkcję endorfin i serotoniny.

Chodzi nie o to, by „działać” od 6 rano, ale o stworzenie strefy buforowej między snem a aktywnym dniem. Ten dobrowolny moment przejściowy, w połączeniu ze stosunkowo wczesnym pobudką, koreluje z lepszą regulacją emocjonalną i silniejszym poczuciem kontroli nad swoim dniem.

Segmentowany sen i strategiczne drzemki

Niektóre obserwacje sugerują, że część populacji japońskiej praktykuje bardziej rozproszony wzorzec snu: kładą się spać wcześnie, budzą się na krótko w środku nocy, aby wykonać uspokajającą czynność, a następnie ponownie śpią do świtu. Chociaż ten wzorzec może nie każdemu odpowiadać, główną ideą jest to, że jakość snu (głęboki, regenerujący) jest równie ważna jak liczba godzin.

W ciągu dnia krótkie drzemki są bardziej akceptowalne społecznie niż na Zachodzie. Zasada „inemuri” (spania w skupieniu) pozwala na 10-20-minutowy odpoczynek na ławce, w komunikacji miejskiej lub w pracy. Prawidłowo przeprowadzona (krótka, przed godziną 15:00 lub 16:00), ta mikrodrzemka poprawia czujność, pamięć i nastrój, nie zakłócając snu nocnego.

Jak dostosować te zasady do swojego życia

Zamiast dążyć do uniwersalnej magicznej godziny, realistycznym celem jest:

staraj się wstawać o stałej porze, ok. 6–7 rano, stopniowo przesuwając porę pójścia spać, aby utrzymać 7–8 godzin snu;

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić rano, jest wystawienie oczu na działanie światła dziennego (lub, jeśli to niemożliwe, lampy do terapii światłem), aby zakotwiczyć swój wewnętrzny zegar;

ustanowić krótki, uspokajający rytuał trwający 15–30 minut po przebudzeniu (rozciąganie, oddychanie, czytanie), zanim otworzysz pocztę elektroniczną lub portale społecznościowe;

Jeśli pozwala Ci na to harmonogram, rozważ krótką drzemkę (10–20 minut) w dni, w których jesteś bardzo zmęczony, aby utrzymać dobry nastrój i nie zakłócać snu.

Łącząc porę pobudki zgodną ze światłem, regularnością, uspokajającymi porannymi rytuałami i ewentualnymi mikrodrzemkami, istnieje większe prawdopodobieństwo, że poczujesz się w stabilnym i pozytywnym nastroju, bez uciekania się do cięższych rozwiązań.