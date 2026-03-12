Utrata słuchu: 23-letnia Amerykanka dzieli się swoją diagnozą, aby pomóc innym kobietom

Caroline Lusk (@carolinelusk na TikToku), amerykańska twórczyni treści, którą śledzą miliony osób w mediach społecznościowych, niedawno publicznie przyznała się do poważnej głuchoty, mając nadzieję, że zainspiruje osoby, które przechodzą przez podobny problem.

Aparaty słuchowe i implant będą dostępne już wkrótce.

Caroline Lusk opublikowała film na TikToku po wizycie u laryngologa. Jej badanie wykazało znaczny, poważny, a w niektórych obszarach głęboki ubytek słuchu – głównie w lewym uchu, głębszy niż w prawym. W swoim filmie wyjaśnia poszczególne etapy: „normalny, łagodny, umiarkowany, ciężki, umiarkowany, ciężki, głęboki i głęboki odpowiada głuchocie”, podkreślając nieoczekiwany stopień zaawansowania jej stanu w jej wieku.

Na razie, jak wyjaśnia, nosi aparaty słuchowe, ale implant ślimakowy będzie później konieczny, ponieważ stan będzie się pogarszał. Zaplanowano również „profilaktyczne” badanie MRI lewego ucha, aby wykluczyć ewentualną torbiel lub łagodny guz.

Poruszające świadectwo przełamania samotności

„Jak udało mi się tak odnaleźć w świecie? To niesamowite, jak wiele ciało potrafi zrekompensować” – zwierza się, poruszona tą nieświadomą adaptacją. Po sześciu godzinach szukania podobnych historii na TikToku i Instagramie, postanawia sama zabrać głos: „Jeśli choć jedna dziewczyna poczuje się mniej samotna dzięki mojemu filmowi, to warto”. Jej przesłanie rezonuje jako połączenie wrażliwości i odwagi, zachęcając każdego do słuchania swojego ciała i nigdy nie bagatelizowania sygnałów, jakie wysyła nam nasze zdrowie.

Fani wzruszeni i wspierający

Posypały się reakcje: „Twoja odwaga jest inspirująca, pomagasz tak wielu ludziom!” lub „Masz 23 lata i jesteś taka silna, dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią” – pisali jej obserwatorzy, chwaląc jej wrażliwość, która normalizuje utratę słuchu u kobiet przed 30. rokiem życia.

Ostatecznie Caroline Lusk przekształciła druzgocącą diagnozę w przesłanie nadziei, udowadniając, że dzielenie się swoją utratą słuchu w wieku 23 lat może uchronić inne kobiety przed izolacją. Jej autentyczność na TikToku przypomina, że zdrowie słuchu nie ma ograniczeń wiekowych, a cyfrowa solidarność może czasem odmienić życie.