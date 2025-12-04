Czy należysz do kobiet, które siedzą „jak żaba”? Nie jesteś sama.

Search here...

Jeśli jesteś przyzwyczajona do siedzenia w pozycji „żabi”, wiedz, że dzielisz ten odruch z wieloma kobietami na całym świecie. Ta spontaniczna i naturalna pozycja ujawnia o wiele więcej na temat Twojego ciała i samopoczucia, niż mogłoby się wydawać. To nie tylko zwykły gest z dzieciństwa, ale także nieoczekiwane korzyści fizyczne i emocjonalne.

Siedzenie w pozycji „żaby”: powszechny… i zdrowy odruch

Wiele kobiet nieświadomie przyjmuje pozycję kucania, czyli „żabiej pozycji”, aby czytać książkę, rozmawiać z bliskimi lub po prostu zrelaksować się na podłodze. Choć często postrzegana przez niektórych jako regresywna lub dziecinna, pozycja ta jest w rzeczywistości uniwersalna i głęboko zakorzeniona w naszym ciele.

W praktyce, siedzenie w pozycji żaby polega na zgięciu kolan, ułożeniu stóp płasko na podłodze i przyciągnięciu pośladków do podłoża, tworząc w ten sposób naturalny kąt między tułowiem a nogami. Pozycja ta przypomina instynktowne kucanie żaby, gotowej do skoku w każdej chwili. Daleko jej do prostego odruchu komfortu, świadczy ona o wysokim stopniu ruchomości stawów i elastyczności ciała, o których często zapomina się w dorosłym życiu.

Wyjaśnienia biomechaniczne i kulturowe

Poza komfortem, pozycja ta ma również swoje korzenie w historii i kulturze. W wielu rejonach Azji i Afryki długotrwałe przysiady pozostają powszechną praktyką podczas jedzenia, mówienia czy wykonywania codziennych czynności. To nie tylko kwestia nawyku: przysiady sprzyjają naturalnemu kontaktowi z podłożem i harmonijnemu ustawieniu ciała.

Z biomechanicznego punktu widzenia, siedzenie w pozycji żaby otwiera biodra, rozciąga kostki i delikatnie, ale skutecznie mobilizuje mięśnie dolnych partii ciała. Pozycja ta stymuluje stawy, wzmacnia ścięgna i poprawia krążenie krwi w nogach. Niektóre praktyki jogi, takie jak Mandukasana (pozycja żaby), podkreślają jej korzystny wpływ na uziemienie i ogólną witalność. Zatem ten instynktowny ruch nie jest bez znaczenia: pomaga utrzymać zdrowie stawów i mięśni, często zaniedbywane przez długie godziny spędzone na siedząco na nowoczesnych krzesłach.

Aktywa wspomagające dobre samopoczucie fizyczne i emocjonalne

Korzyści płynące z pozycji „żaby” nie ograniczają się do ciała. Pozycja ta może również złagodzić ból pleców i poprawić trawienie, oferując bardziej naturalny kąt dla tułowia i narządów wewnętrznych. Dla wielu kobiet zapewnia ona poczucie komfortu i bezpieczeństwa, niemal powrót do pierwotnego stanu fizycznego.

Niektóre terapie alternatywne zalecają tę pozycję, aby otworzyć miednicę, uwolnić napięcie i na nowo połączyć się z energią życiową. Promuje ona świadomość ciała, pozwalając poczuć każdy mięsień, każdy staw i każdy oddech. Poprzez ten prosty gest wyrażasz uważne wsłuchiwanie się w potrzeby swojego ciała i zdolność do szanowania swojej fizycznej natury.

Dlaczego ten odruch przyciąga uwagę?

W społeczeństwach zachodnich kucanie niemal zanikło w wieku dorosłym. Dorośli spędzają większość czasu siedząc na krzesłach lub sofach, jednak wiele kobiet zachowuje ten instynktowny odruch, będący oznaką ich mobilności i fizycznej swobody. Niestety, pozycja ta jest czasami stygmatyzowana. Kojarzy się ją z dzieciństwem lub z „niewłaściwymi” manierami, zgodnie z pewnymi normami społecznymi. Ten pogląd jest całkowicie błędny. Siedzenie w pozycji przypominającej żabę nie jest regresem: świadczy o umiejętności słuchania swojego ciała, dostosowywania postawy do własnych potrzeb i dbania o swoje fizyczne samopoczucie.

Postawa „żaby” i pewność siebie

Poza korzyściami fizycznymi, siedzenie w pozycji żaby może zwiększyć pewność siebie. Akceptacja naturalnej postawy, często uważanej za „nienormalną”, oznacza akceptację swojego ciała takim, jakie jest. To sprzyja pozytywnemu połączeniu z mięśniami, stawami i elastycznością. Odzyskujesz kontakt ze sobą we własnym tempie, wolny od ograniczeń estetycznych czy norm społecznych.

Ta pozycja sprzyja również emocjonalnemu uziemieniu. Kucanie na podłodze z płasko ułożonymi stopami dosłownie łączy Cię z ziemią i środkiem ciężkości. To może stworzyć poczucie wewnętrznej stabilności i spokoju, jakby każdy oddech naturalnie odnajdywał swoją równowagę. Doświadczasz wtedy delikatnej i kojącej intymności ze swoim ciałem – formy aktywnej medytacji, w której ruch i bezruch harmonijnie współistnieją.

Jak włączyć tę postawę do swojego codziennego życia

Nie musisz spędzać godzin w pozycji żaby, aby czerpać korzyści z jej stosowania. Możesz ją wykonywać przez kilka minut dziennie, czytając, bawiąc się z dziećmi lub po prostu relaksując się. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i szanować swoje granice.

Możesz również połączyć tę pozycję z delikatnymi ćwiczeniami rozciągającymi biodra i kostki, aby poprawić komfort i mobilność. Z czasem przekonasz się, że ta instynktowna pozycja stanie się cennym zasobem dla Twojego ciała i dobrego samopoczucia.

Krótko mówiąc, siedzenie w pozycji żaby to nie kaprys ani wspomnienie z dzieciństwa: to instynktowny, naturalny i korzystny gest. W świecie, w którym spędzamy zbyt wiele czasu siedząc na sztywnych krzesłach, ponowne odkrycie tej prastarej pozycji to prawdziwy dar dla ciała. Jeśli więc spontanicznie kucasz, bądź dumna: jesteś jedną z wielu kobiet, które szanują swoje ciała.

  Cette posture (telle qu'on la voit sur la photo) est impossible pour 90 % des occidentaux (sinon 99 % !). Déjà, pratiquez-la en ouvrant les genoux et pas genoux serrés, c'est un peu plus facile. Et là, gros souci, la plupart des personnes vont forcer sur leurs genoux pour arriver à poser leurs pieds à plat. Il faut arriver à garder la ligne des genoux au-dessus du deuxième orteil. Mais avec de la pratique, comme toujours, on peut y arriver.
    Attention, il y a aussi des réalités physiologiques : certaines personnes n'ont pas une ouverture de hanches suffisante. Alors pourquoi la plupart des non-occidentaux y arrivent ? Parce-qu'ils/elles pratiquent cette posture régulièrement dès l'enfance et que les os du bassin ne se soudent qu'après 12 ans. Nandini Garcès

