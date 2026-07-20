Ta pozycja jogi może pomóc złagodzić bóle menstruacyjne.

Ból miesiączkowy dotyka wiele kobiet i może czasami utrudniać codzienne życie. Chociaż niektóre szukają łagodnych rozwiązań, aby lepiej sobie z nim radzić, joga wydaje się obiecującą opcją. Jedna z pozycji, pozycja kobry, przyniosła obiecujące rezultaty u niektórych kobiet cierpiących na bóle menstruacyjne.

Pozycja kobry: delikatny ruch dla ciała

Pozycja kobry, znana w sanskrycie jako „Bhujangasana”, to klasyczna pozycja jogi. Jej zasada? Połóż się na brzuchu, umieść dłonie pod ramionami, a następnie delikatnie unieś górną część ciała, trzymając miednicę na ziemi. To otwarcie klatki piersiowej rozciąga obszar brzucha i dolną część pleców, dwa obszary często napięte podczas menstruacji.

Pozycja ta, dostępna dla początkujących, nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani dużego doświadczenia w jodze. Można ją łatwo włączyć do programu wellness, pod warunkiem, że słuchasz swojego ciała i nie zmuszasz się do niego.

Co ujawnia badanie dotyczące jogi i bólu miesiączkowego

Pozycja kobry została zbadana w badaniu klinicznym opublikowanym w czasopiśmie „Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology” przez badaczkę Zahrę Rakhshaee. Celem badania była ocena wpływu trzech pozycji jogi – kobry, kota i ryby – na ból menstruacyjny.

W badaniu wzięło udział 92 młode kobiety w wieku od 18 do 22 lat cierpiące na pierwotne bolesne miesiączkowanie, czyli ból menstruacyjny bez rozpoznanej choroby ginekologicznej. Uczestniczki podzielono na dwie grupy i obserwowano przez trzy cykle menstruacyjne. Następnie poziom bólu oceniano za pomocą specjalnej skali.

Wyniki wykazały zmniejszenie intensywności i czasu trwania bólu u uczestniczek praktykujących te pozycje. Naukowcy podkreślili zatem, że joga może stanowić proste i dostępne podejście wspierające niektóre kobiety w radzeniu sobie z objawami.

Dlaczego taka postawa może przynieść ulgę?

Te pozytywne efekty można wyjaśnić kilkoma mechanizmami. Delikatne rozciąganie wykonywane w pozycji kobry może pomóc rozluźnić mięśnie brzucha i odcinka lędźwiowego, które często są napięte podczas menstruacji. Głębokie oddychanie związane z jogą również odgrywa ważną rolę. Sprzyja ono relaksacji i może pomóc lepiej radzić sobie z bólem.

Ponadto joga znana jest z dobroczynnego wpływu na stres, który czasami może nasilać odczuwanie dyskomfortu fizycznego. Delikatny ruch, oddech i chwila dla siebie mogą zatem stać się prawdziwymi sprzymierzeńcami dla niektórych kobiet w tym okresie cyklu.

Rozwiązanie, które nie sprawdzi się w każdej sytuacji

Choć wyniki są zachęcające, ważne jest, aby spojrzeć na nie z szerszej perspektywy. W badaniu wzięła udział ograniczona liczba uczestniczek, głównie młode kobiety bez znanych schorzeń ginekologicznych. Dlatego pozycja kobry nie może być uznana za uniwersalne rozwiązanie bólu menstruacyjnego.

Niektóre kobiety odczują prawdziwą ulgę dzięki jodze, podczas gdy inne nie zauważą żadnej zmiany. Każdy organizm jest inny, a skuteczność tej praktyki może się różnić u poszczególnych osób. Szczególnie w przypadku endometriozy , adenomiozy lub innych schorzeń ginekologicznych, ból może być niezwykle intensywny i wyniszczający. Pojedyncza pozycja jogi może nie wystarczyć, aby złagodzić objawy związane z chorobą. Joga może potencjalnie uzupełniać opiekę medyczną, ale nie zastępuje prawidłowej diagnozy ani leczenia.

Silnego bólu menstruacyjnego nie należy lekceważyć.

Miesiączka niekoniecznie musi oznaczać cierpienie. Chociaż pewien dyskomfort jest powszechny, silny, nietypowy ból lub ból uniemożliwiający normalne funkcjonowanie nie powinien być nieunikniony. Jeśli odczuwasz bardzo bolesne skurcze, miesiączki są trudne do opanowania lub objawy wpływające na codzienne życie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Ból ten może czasami być objawem schorzenia ginekologicznego, takiego jak endometrioza, które wymaga odpowiedniego leczenia.

Pozycja kobry może być zatem pięknym zaproszeniem do dbania o siebie i odbudowania więzi z własnym ciałem. Przede wszystkim powinna być częścią procesu wsłuchiwania się w siebie: łagodzenia objawów, owszem, ale także poszukiwania ich źródła, gdy ból staje się zbyt intensywny.