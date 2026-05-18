„Prozopagnozja”: na czym polega zaburzenie neurologiczne uniemożliwiające rozpoznawanie twarzy?

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Alex Green / Pexels

Nierozpoznanie twarzy kolegi, bliskiej osoby, a nawet własnej może wydawać się zaskakujące, jednak niektórzy doświadczają tego na co dzień. Zaburzenie to, zwane prozopagnozją, upośledza zdolność rozpoznawania twarzy bez upośledzenia wzroku.

Czym jest prozopagnozja?

Prozopagnozja, czasami nazywana „ślepotą twarzy”, to zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się trudnościami w rozpoznawaniu znajomych twarzy. Osoby dotknięte tą chorobą widzą rysy twarzy, ale mają trudności z identyfikacją osoby, nawet członków rodziny lub bliskich przyjaciół. Niektórzy mogą mieć również trudności z rozpoznaniem własnego odbicia.

Według Narodowego Instytutu Zaburzeń Neurologicznych i Udaru Mózgu, prozopagnozja może być obecna od urodzenia lub pojawić się po urazie mózgu, który wpływa na pewne obszary mózgu odpowiedzialne za rozpoznawanie wizualne.

Zaburzenie częstsze niż mogłoby się wydawać

Prozopagnozja może objawiać się w różnym stopniu nasilenia. Niektórzy doświadczają jedynie sporadycznych trudności, podczas gdy inni nie potrafią rozpoznać żadnej twarzy bez dodatkowych wskazówek.

Naukowcy szacują, że rozwojowa postać tego zaburzenia może dotyczyć nawet 2% populacji, choć wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. Osoby dotknięte tą chorobą często stosują alternatywne strategie identyfikacji, takie jak głos, chód czy fryzura.

Rola mózgu w rozpoznawaniu twarzy

Rozpoznawanie twarzy opiera się na kilku obszarach mózgu, w szczególności na zakręcie wrzecionowatym, zlokalizowanym w płacie skroniowym. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Brain, ten obszar mózgu odgrywa kluczową rolę w identyfikacji twarzy i zapamiętywaniu charakterystycznych cech. Upośledzenie funkcji tego obszaru może prowadzić do trudności w rozróżnianiu twarzy, nawet przy ogólnym prawidłowym widzeniu.

Wpływ na życie społeczne i zawodowe

Prozopagnozja może mieć konsekwencje w życiu codziennym, szczególnie w interakcjach społecznych. Osoby dotknięte tą przypadłością mogą unikać pewnych sytuacji z obawy przed nierozpoznaniem rozmówcy. Może to prowadzić do nieporozumień lub lęku społecznego. Według Harvard Health Publishing, niektórzy ludzie opracowują strategie radzenia sobie, takie jak zapamiętywanie charakterystycznych cech lub informowanie otoczenia o swoich trudnościach.

Czy prozopagnozję można leczyć?

Nie ma lekarstwa na prozopagnozję. Jednak niektóre metody mogą pomóc w radzeniu sobie z towarzyszącymi jej trudnościami. Programy treningu poznawczego, na przykład, mają na celu poprawę rozpoznawania twarzy lub wzmocnienie umiejętności posługiwania się alternatywnymi sygnałami. Specjaliści podkreślają również wagę trafnej diagnozy dla lepszego zrozumienia mechanizmu tego zaburzenia.

Podsumowując, prozopagnozja pozostaje stosunkowo nieznana ogółowi społeczeństwa. Jednak relacje medialne z osobistych doświadczeń pomagają zwiększyć świadomość wyzwań, przed którymi stoją osoby dotknięte tą chorobą. Postępy w badaniach neuronauki pogłębiają naszą wiedzę na temat mechanizmów związanych z rozpoznawaniem twarzy. Lepsze informacje mogą prowadzić do większego zainteresowania tym zaburzeniem w życiu codziennym, w szkole i w pracy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Choroba zabrała mi wszystko”: ta sportsmenka szczerze opowiada o swojej walce z endometriozą

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Choroba zabrała mi wszystko”: ta sportsmenka szczerze opowiada o swojej walce z endometriozą

„Nie ma nic odważnego w ignorowaniu bólu”. Tym zdaniem Svana Bjarnason podsumowała 20 lat walki z chorobą, której...

Spacerowanie w tym momencie może być korzystne dla organizmu

A co, gdyby jedna z najprostszych codziennych czynności mogła pomóc Twojemu organizmowi lepiej zarządzać energią po posiłkach? Kilka...

Ta pigułka, która ma zwiększać libido po menopauzie, budzi kontrowersje.

Podczas gdy mężczyźni od lat potrafią zwiększać pożądanie i wywoływać reakcję seksualną za pomocą słynnej niebieskiej pigułki, kobiety...

Hantawirus: jakie są objawy i jak przenosi się ten wirus?

Od kilku dni nazwa hantawirus krąży szeroko w mediach, szczególnie po ogłoszeniu pierwszego potwierdzonego przypadku we Francji i...

Pierwsza „męska wkładka domaciczna” może wkrótce zrewolucjonizować antykoncepcję

A gdyby antykoncepcja w końcu stała się prawdziwie wspólną odpowiedzialnością? W Lille zespół naukowców pracuje obecnie nad „STEOM”,...

Dlaczego kobiety są często bardziej wrażliwe na zimno niż mężczyźni

To klasyczna, codzienna sytuacja: podczas gdy jedni sięgają po koc, inni otwierają okno, krzycząc: „Jak tu przytulnie!”. Wbrew...