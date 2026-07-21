Czy księżyc naprawdę może wpływać na menstruację? Oto, co mówi nauka.

Księżyc zawsze fascynował ludzi i podsycał liczne wierzenia, zwłaszcza te dotyczące cyklu menstruacyjnego. Biorąc pod uwagę ich niemal identyczny czas trwania, kuszące jest wyobrażenie sobie związku między nimi. Ale co tak naprawdę mówią badania naukowe? Odpowiedzi są bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać.

Wiara, która przetrwała wieki

Pomysł, że Księżyc może wpływać na menstruację, nie jest nowy. W wielu kulturach ciało niebieskie kojarzone jest z płodnością, cyklami ciała i kobiecością. Teoria ta opiera się w szczególności na prostej obserwacji: cykl księżycowy trwa około 29,5 dnia, podczas gdy cykl menstruacyjny trwa średnio 28 dni.

Oprócz tego często pojawia się inne porównanie: skoro Księżyc wpływa na pływy, dlaczego nie miałby wpływać na nasze ciała? Hipoteza ta od dawna uznawana jest za mit z powodu braku solidnych dowodów naukowych.

Badanie ponownie rozpala debatę

W 2021 roku zespół niemieckich naukowców pod kierownictwem chronobiolog Charlotte Helfrich-Förster dostarczył nowych informacji. Naukowcy przeanalizowali dane 22 kobiet, które śledziły swoje cykle menstruacyjne średnio przez piętnaście lat.

Ich analiza ujawnia, że czasami może wystąpić zjawisko synchronizacji. U niektórych uczestniczek, których cykle trwały ponad 27 dni, menstruacja zdawała się tymczasowo zbiegać z cyklami światła i grawitacji Księżyca. Jednak korelacja ta nie była ani stała, ani uniwersalna. Pojawiała się okresowo, a następnie zanikała, nie podążając za tym samym schematem u każdej osoby.

Łącze, które z czasem zdaje się zanikać

Naukowcy zaobserwowali również, że ta synchronizacja słabnie z wiekiem. Inny czynnik może również odgrywać rolę: nasz współczesny styl życia. Ekspozycja na sztuczne światło, czy to pochodzące z latarni ulicznych, czy ekranów, może zaburzać rytmy biologiczne, które niegdyś podlegały naturalnym cyklom. Okresy, w których synchronizacja wydawała się najbardziej wyraźna, przypadały na długie zimowe noce, kiedy księżyc jest bardziej powszechny.

Wnioski należy interpretować ostrożnie

Choć wyniki te są intrygujące, nie pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że księżyc systematycznie wpływa na menstruację. Badanie przeprowadzono na ograniczonej liczbie uczestników, a uzyskane wyniki znacznie różnią się w zależności od osoby. Autorzy podkreślają, że aby lepiej zrozumieć te mechanizmy i potwierdzić lub obalić istnienie rzeczywistego związku, konieczne będą badania na większej próbie.

Fascynujący trop, ale nie pewny

Jak dotąd nauka nie dostarczyła ostatecznego dowodu na wpływ Księżyca na cykl menstruacyjny. Niektóre obserwacje sugerują, że u niektórych osób może występować sporadyczna synchronizacja, ale zjawisko to jest sporadyczne i dalekie od powszechnego.

To pytanie (czy Księżyc rzeczywiście może wpływać na menstruację?) przypomina nam, że ludzkie ciało jest złożone i że wiele czynników, takich jak środowisko, światło i rytmy biologiczne, może na siebie subtelnie oddziaływać. To kolejny powód, by podchodzić do tych wyników z ciekawością… bez przekształcania obiecującej hipotezy w pewnik.