Wiele osób moczy szczoteczkę do zębów przed nałożeniem pasty: dlaczego niektórzy dentyści odradzają to

Prawie 70% osób płucze szczoteczkę do zębów pod wodą przed nałożeniem pasty, wierząc, że poprawia to jakość szczotkowania. Jednak wielu dentystów ostrzega, że ten nawyk zmniejsza skuteczność czyszczenia. Potwierdza to badanie opublikowane w „ International Journal of Dental Hygiene” .

Woda rozcieńcza składniki aktywne pasty do zębów.

Zwilżenie włosia zmienia jego napięcie powierzchniowe, zmniejszając przyczepność pasty do zębów. W rezultacie fluor, środki antybakteryjne i materiały ścierne są spłukiwane zbyt szybko, tracąc 20-30% swojej skuteczności, jak wynika z badań. Ślina wystarcza do aktywacji produktu – wstępne zwilżenie go wodą marnuje jego kluczowe składniki.

Włosy stają się miękkie, a szczotkowanie staje się mniej skuteczne.

Zalecane są już miękkie szczoteczki do zębów, a mokre włosie sprawia, że są one jeszcze bardziej miękkie. Badanie wykazało 15% redukcję skuteczności usuwania płytki nazębnej. Szczotkowanie „na sucho” (bezpośrednia aplikacja pasty do zębów) lepiej usuwa resztki jedzenia, szczególnie z zębów trzonowych i dziąseł.

Zbyt szybkie pienienie = przedwczesne płukanie

Woda natychmiast wytwarza obfitą pianę. Instynktownie wypluwamy produkt wcześniej, ograniczając czas kontaktu fluoru ze szkliwem (idealnie 2 minuty). Po umyciu zębów nie płucz również ust: pozwól fluorowi działać przez kolejne 30 sekund.

Dobra, naukowo potwierdzona rutyna

Sucha szczoteczka + pasta do zębów.

2 minuty, ze wszystkich stron, miękkie i elastyczne.

Nie należy natychmiast płukać ust.

Zwilżanie szczoteczki do zębów przed nałożeniem pasty może wydawać się higieniczne, ale badanie dowodzi czegoś wręcz przeciwnego: rozcieńczenie, miękkie włosie i utrata fluoru. Szczotkuj na sucho, aby uzyskać optymalną czystość – Twój dentysta będzie Ci wdzięczny!