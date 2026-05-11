Pierwsza „męska wkładka domaciczna” może wkrótce zrewolucjonizować antykoncepcję

A gdyby antykoncepcja w końcu stała się prawdziwie wspólną odpowiedzialnością? W Lille zespół naukowców pracuje obecnie nad „STEOM”, przedstawianym jako „pierwsza na świecie męska wkładka wewnątrzmaciczna”. Ta wkładka, niezawierająca hormonów, odwracalna i zakładana w ciągu kilku minut, mogłaby w nadchodzących latach zmienić podejście par heteroseksualnych do antykoncepcji.

Jak dokładnie działa „wkładka domaciczna dla mężczyzn”?

Urządzenie „STEOM” działa na zasadzie podobnej do działania wkładki wewnątrzmacicznej dla kobiet: zapobiega przenikaniu plemników bez zmiany gospodarki hormonalnej i trwałego blokowania płodności. Urządzenie jest zakładane podczas drobnego zabiegu wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Operacja trwa około piętnastu minut i wymaga niewielkiego nacięcia w mosznie. Według lekarzy prowadzących projekt, nie są wymagane żadne szwy ani rozległe opatrunki.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pozostawało na miejscu przez trzy lata, a następnie może zostać usunięte lub wymienione przez przeszkolonego specjalistę. Cel jest jasny: zaoferować prostą, niehormonalną i odwracalną metodę antykoncepcji dla mężczyzn.

Wynalazek zrodzony z potrzeby nowych opcji

Projekt został zainicjowany przez androlog Julie Prasivoravong , która chciała poszerzyć możliwości antykoncepcji dostępne dla mężczyzn. Obecnie możliwości dla mężczyzn pozostają ograniczone: prezerwatywy, tzw. metody „naturalne”, czy wazektomia, często postrzegane jako trwałe, mimo że czasami odwracalne.

Dlatego projekt „STEOM” został pomyślany jako bardziej elastyczna alternatywa. Projekt jest prowadzony przez Szpital Uniwersytecki w Lille we współpracy z Uniwersytetem w Liège i kilkoma badaczami specjalizującymi się w technologiach medycznych. Pomysł zyskuje już na popularności, ponieważ odpowiada na pytanie coraz częściej pojawiające się w dyskusjach na temat antykoncepcji: dlaczego ten ciężar wciąż spoczywa głównie na kobietach?

Badania kliniczne zaplanowano na kolejne lata.

Badania przedkliniczne rozpoczęły się w maju 2026 roku na Uniwersytecie w Liège. Jeśli wyniki okażą się zadowalające, badania kliniczne zostaną przeprowadzone na około stu ochotnikach we Francji i Belgii.

Zanim urządzenie trafi na rynek, będzie musiało pokonać liczne przeszkody regulacyjne. „STEOM” należy do ściśle regulowanej kategorii wyrobów medycznych, o szczególnie surowych wymogach bezpieczeństwa. W związku z tym minie prawdopodobnie od 7 do 10 lat, zanim urządzenie potencjalnie trafi na rynek.

Kobiety nadal w dużej mierze stosują antykoncepcję

Pojawienie się „STEOM” ponownie rozpala znaną debatę na temat podziału ciężaru antykoncepcji . Nawet dzisiaj większość stosowanych metod antykoncepcji opiera się na ciele kobiety. Pigułka, hormonalna wkładka domaciczna, implant czy plaster często wiążą się ze znacznymi ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi lub hormonalnymi.

Jednocześnie coraz więcej mężczyzn decyduje się na wazektomię. We Francji liczba zabiegów gwałtownie wzrosła w ostatnich latach, co świadczy o tym, że część męskiej populacji chce bardziej zaangażować się w antykoncepcję. „STEOM” może zatem stanowić nowy krok w tym trendzie.

Szczegół, który już wywołuje debatę

W mediach społecznościowych w dyskusjach wciąż pojawia się jeden temat: wiele kobiet zwraca uwagę na to, jak uderzające jest pojawienie się tzw. męskiej antykoncepcji, zaprojektowanej specjalnie jako „bezhormonalna”, podczas gdy kobiety stosują antykoncepcję hormonalną od dziesięcioleci, niekiedy z poważnymi skutkami ubocznymi. Przyrost masy ciała, migreny, spadek libido, zmęczenie czy wahania nastroju: wiele kobiet regularnie dzieli się swoimi trudnymi doświadczeniami z niektórymi metodami hormonalnymi.

Niektórzy komentatorzy internetowi uważają, że ten kontrast uwypukla historyczną różnicę w podejściu medycyny do antykoncepcji ze względu na płeć. Inni jednak wskazują, że rozszerzenie dostępu do antykoncepcji dla mężczyzn pozostaje pozytywnym krokiem naprzód, zwłaszcza jeśli prowadzi do lepszego podziału odpowiedzialności za antykoncepcję w parach.

Podsumowując, dzięki projektowi „STEOM” antykoncepcja dla mężczyzn wkracza w nową fazę refleksji. Poza innowacjami medycznymi, projekt ten otwiera przede wszystkim drzwi do szerszej dyskusji na temat współodpowiedzialności, słuchania ciał i różnorodności wyborów antykoncepcyjnych.