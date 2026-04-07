Zawały serca u kobiet: te objawy zbyt często są ignorowane

Zawały serca są nadal często postrzegane jako dolegliwość typowo męska. Jednak choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet w wielu krajach. Liczne badania pokazują, że objawy mogą być niekiedy odmienne lub trudniej rozpoznawalne, co może opóźniać interwencję medyczną.

Objawy, które czasami są mniej typowe niż ból w klatce piersiowej

W przeciwieństwie do klasycznego obrazu silnego bólu w klatce piersiowej, niektóre kobiety mogą doświadczać bardziej rozproszonych objawów podczas zawału serca. Badania naukowe wskazują, że kobiety częściej zgłaszają takie objawy, jak duszność, nietypowe zmęczenie, nudności lub ból pleców lub barku.

Inne badania pokazują, że objawy mogą obejmować kołatanie serca, zawroty głowy lub ogólne złe samopoczucie, czasami bez wyraźnego bólu w klatce piersiowej. Niektóre kobiety opisują mniej intensywny dyskomfort w klatce piersiowej lub uczucie ucisku, a nie ostry ból.

Nietypowe zmęczenie, czasami występujące kilka dni wcześniej

Niektóre badania sugerują obecność tzw. objawów prodromalnych, które mogą pojawić się kilka dni przed zawałem serca. Należą do nich: uporczywe zmęczenie, zaburzenia snu lub nietypowa duszność.

Objawy te mogą być trudne do zidentyfikowania, ponieważ czasami są powiązane z innymi przyczynami, co może opóźniać szukanie pomocy medycznej. Według naukowców, różnorodność objawów przyczynia się do utrudnienia diagnozy u niektórych pacjentów.

Ból zlokalizowany gdzie indziej niż w klatce piersiowej

Kilka publikacji naukowych wskazuje, że ból może być odczuwany w różnych częściach górnej części ciała. Kobiety mogą zgłaszać ból w szczęce, szyi, plecach lub ramionach, czasami bez intensywnego bólu w klatce piersiowej.

Analiza opublikowana w czasopiśmie Heart & Lung wskazuje również na częstsze występowanie bólu pleców, nudności i trudności w oddychaniu u kobiet podczas zawału serca. Objawy te mogą być mylone z problemami trawiennymi, mięśniowymi lub stresem.

Ryzyko późniejszej diagnozy według niektórych badań

Niektóre badania wskazują, że u kobiet zawał serca może być diagnozowany później, szczególnie z powodu mniej specyficznych objawów. Na przykład , jedna publikacja wskazuje, że u kobiet częściej występuje niedodiagnozowanie ostrego zawału mięśnia sercowego. Inne badania pokazują również, że zróżnicowane objawy mogą opóźniać szukanie pomocy medycznej. Odkrycia te podkreślają wagę lepszego zrozumienia sygnałów ostrzegawczych.

Eksperci podkreślają, że ból w klatce piersiowej pozostaje najczęstszym objawem zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, ale mogą mu towarzyszyć inne dolegliwości. Te różnice nie oznaczają, że objawy te różnią się całkowicie od tych obserwowanych u mężczyzn, ale raczej, że mogą być bardziej zróżnicowane i czasami trudniej rozpoznawalne. Większa świadomość tych objawów może prowadzić do szybszej diagnozy i trafniejszego leczenia.