Wraca z „przerwy macierzyńskiej” i bije rekord maratonu w Paryżu

Maraton Paryski w 2026 roku był wydarzeniem sportowym i symbolem o wielkiej wadze. 12 kwietnia 2026 roku Etiopka Shure Demise wygrała bieg kobiet z czasem 2 godzin, 18 minut i 34 sekund, ustanawiając nowy rekord trasy. Ten wynik oznaczał również powrót na najwyższy poziom po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim.

Historyczny rekord w Paryżu

Na trasie 42,195 km w Paryżu Shure Demise pokonała rywalki z rekordowym czasem. Oficjalny organizator Maratonu Paryskiego potwierdził jej czas 2 godzin, 18 minut i 34 sekund, ogłaszając, że jest to nowy rekord kobiet w tej imprezie. Agencja AP i Igrzyska Olimpijskie podały, że na podium znalazły się te same osoby: Misgane Alemayehu zajęła drugie miejsce z czasem 2 godzin, 19 minut i 8 sekund, a Kenijka Magdalyne Masai trzecie z czasem 2 godzin, 19 minut i 17 sekund.

Powrót po urlopie macierzyńskim potwierdzony przez sportsmenkę

W wywiadzie opublikowanym we wrześniu 2025 r. przez Toronto Waterfront Marathon Shure Demise wyjaśniła, że miała dwa lata przerwy od rywalizacji, w tym czasie urodziła córkę, a następnie wróciła do rywalizacji podczas maratonu w Mediolanie w 2025 r.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez SE Marathon de Paris (@parismarathon)

W tym wydarzeniu wzięła udział rekordowa liczba kobiet.

Edycja 2026 również zapisała się w historii pod względem liczby uczestników. Według organizatora , w biegu wystartowało 58 853 biegaczy, a linię mety przekroczyło 57 464. Kobiety stanowiły 33% uczestników, w porównaniu do 31% w 2025 roku, 28% w 2024 roku i 25% w 2022 roku. Organizatorzy podkreślili tym samym stały wzrost liczby kobiet.

Zwycięstwo Shure Demise wykracza poza zwykłe osiągnięcie sportowe.

Bijąc kobiecy rekord Maratonu Paryskiego kilka miesięcy po powrocie do rywalizacji po porodzie, etiopska maratończykka osiągnęła jeden z najważniejszych momentów tegorocznej edycji 2026. Jej wyczyn wpisuje się również w szerszy trend: stale rosnącej obecności kobiet w najważniejszych biegach.