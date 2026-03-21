W roku 2026 kobiety te wybierają życie singielki i domagają się „szczęśliwszego” życia.

Anaëlle G.
Do 2026 roku coraz więcej kobiet wybiera stan wolny, traktując go jako źródło spełnienia. Ten trend w związkach, daleki od stereotypów, redefiniuje normy i promuje różnorodne, wolne i w pełni asertywne ścieżki życiowe.

Trend, który staje się coraz bardziej widoczny na całym świecie

Zjawisko to nie ogranicza się do jednego regionu: można je zaobserwować w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych, badanie Instytutu Kinseya pokazuje , że 16,5% dorosłych kobiet decyduje się na pozostanie singielkami, w porównaniu z 9% mężczyzn. W Europie odsetek kobiet w wieku 25–34 lat żyjących bez partnera sięgnął 41%, czyli dwukrotnie więcej niż pięćdziesiąt lat temu.

W Japonii ruch 4B zyskuje na popularności wśród młodych kobiet, z których część decyduje się odejść od tradycyjnych związków romantycznych. W rezultacie prawie 20% kobiet w wieku 20-30 lat stawia obecnie na formę niezależności w związku. Dane te wskazują na głęboką zmianę: bycie singielką nie jest już postrzegane jako opcja domyślna, ale jako jeden z wielu wyborów.

Bycie singlem to wybór, który rymuje się z satysfakcją

Wbrew powszechnemu przekonaniu, samotne kobiety niekoniecznie szukają czegoś, czego im brakuje. Kilka badań pokazuje wręcz, że deklarują średnio nieco wyższy poziom satysfakcji niż mężczyźni w tej samej sytuacji.

Badanie przeprowadzone na 2000 singli wykazało, że 21,8% kobiet dobrowolnie wybiera abstynencję w związku, w porównaniu do 15,1% mężczyzn. Ich poziom satysfakcji wynosi średnio 2,8 na 5, w porównaniu do 2,6 u mężczyzn.

Skąd ta różnica? Badania sugerują, że kobiety-singielki inwestują więcej w istotne aspekty swojego dobrostanu: karierę, przyjaźnie, pasje i projekty osobiste. Ta różnorodność zobowiązań przyczynia się do wzmocnienia ich ogólnej równowagi.

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem

U podłoża tego wyboru leży kilka czynników. Niezależność finansowa odgrywa kluczową rolę: około 70% absolwentek uważa ją za priorytet. Możliwość samodzielnego utrzymania się daje nową swobodę w budowaniu swojego życia.

Niektórzy wspominają również o zmęczeniu tym, co postrzegają jako toksyczną dynamikę związku lub rozczarowujące doświadczenia na aplikacjach randkowych. Inni mówią o chęci ponownego skupienia się na sobie, swoim ciele, pragnieniach i planach.

W obliczu ruchów takich jak #MeToo, wiele kobiet domaga się lepszego zrozumienia swoich ograniczeń i potrzeb. Życie singielki staje się wówczas przestrzenią wytchnienia, ale także odbudowy i samopotwierdzenia.

Inna wizja spełnienia

Podróżowanie w pojedynkę, rozwijanie nowych umiejętności, pielęgnowanie silnych przyjaźni, a nawet po prostu cieszenie się codziennym życiem: dla 92% singielek rozwój osobisty staje się priorytetem. Niektóre pokolenia, takie jak kobiety z pokolenia X, wydają się szczególnie spełnione dzięki takiemu stylowi życia. Często opisują poczucie wewnętrznej stabilności, wzmacniane doświadczeniem i głębszym zrozumieniem siebie.

Nie oznacza to jednak, że wszystko zawsze jest łatwe. Około 20% respondentów przyznaje, że odczuwa niekiedy lekki dyskomfort emocjonalny. Nie podważa to jednak ich ogólnego wyboru, który postrzegają jako pozytywny i zgodny z ich potrzebami.

Jeden model spośród wielu, bez presji

Ten ruch nie dąży do przeciwstawiania stanu wolnego z byciem w związku, ale raczej do poszerzenia możliwości. Bycie w związku może być źródłem radości i równowagi, tak jak bycie singlem. Sedno sprawy leży gdzie indziej: w możliwości wyboru tego, co ci odpowiada, we własnym tempie, bez presji z zewnątrz. Twoja wartość nie zależy ani od statusu związku, ani od jednego modelu sukcesu.

W 2026 roku te kobiety dobitnie przypominają nam, że spełnienie może przybierać różne formy. I że życie w samotności, w szanowanym ciele i życiu, które odzwierciedla to, kim jesteś, może być głęboko bogatą, wolną i radosną przygodą.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Ten sposób zachowania przy stole często pojawia się podczas romantycznych randek

