Ten sposób zachowania przy stole często pojawia się podczas romantycznych randek

Na pierwszej randce chcemy zrobić dobre wrażenie. Zamawiamy więc praktyczne dania, które nie wymagają zbytniego wysiłku i nie zepsują nam uśmiechu. Kobiety mają jednak dopracowaną technikę zachowania pewnej „klasy” podczas tego tête-à-tête, co wiele mówi o presji, jaką odczuwają w kwestii wyglądu.

Zakrycie ust dłonią jest formą uprzejmości.

To niemal instynktowny ruch. Gdy tylko bierzemy jedzenie do ust, czy to burgera XXL, czy małą porcję risotto, szybko przesuwamy dłonią po ustach jak po ekranie. I nie chodzi tu tylko o pozę, którą przybieramy przed aparatem w telefonie, przygotowując się do przyszłego posta na Instagramie.

To kwestia dobrych nawyków, wręcz fundamentalna zasada etykiety. Podczas gdy mężczyznom nie przeszkadza jedzenie jak żarłoczne ogry i noszenie śladów uczty w brodach, kobiety bardziej dbają o swój wygląd. Trzymają się nauk z dzieciństwa, jakby rodzice byli gotowi je strofować i upominać.

Rezygnują z ochoty na tacos, żeby uniknąć sceny przed swoim Romeo i zachować schludny wygląd. Co gorsza, starannie unikają jedzenia, które brudzi, takich, które je się rękami, i sosu rozpryskującego się aż po sam nos. Pod koniec posiłku biegną do łazienki, żeby sprawdzić zęby i pozbyć się resztek sałatki, które mogłyby psuć im uśmiech.

Ale przede wszystkim, od przystawki do deseru, mocno zasłaniają usta dłońmi, używając ich jak tarczy. To niemal zbiorowy chwyt, typowo kobiecy podpis wizualny. Czy to w celu ochrony wizerunku, czy z poczucia przyzwoitości, kobiety zdają się podlegać niewidzialnemu kodeksowi postępowania. A ten gest, jakkolwiek uprzejmy i wyrafinowany, jest ukrytym nakazem.

Ilustracja typowo kobiecego zażenowania

Zakrywanie ust jest początkowo oznaką szacunku. Robimy to również podczas ziewania. Nie chcemy przeszkadzać osobie siedzącej naprzeciwko nas naszymi pełnymi policzkami i ruchami żucia. Jednak nasz partner niekoniecznie odwzajemnia to uczucie. To trochę jak remake formalnej uczty z Pięknej i Bestii. Staramy się zachować pozory, opierając łokcie na stole i zakrywając usta, podczas gdy nasz partner na wieczór (lub na całe życie) nie tylko je, ale pożera bez żadnej ostrożności i umiaru.

Mężczyźni pozwalają sobie na pewną swobodę, podczas gdy kobiety cenzurują się same. Zakrywanie ust dłonią podczas posiłku to cichy sposób na powiedzenie „przepraszam”, jakby żucie jedzenia było niegrzeczne lub bezczelne. Czasami kobiety powtarzają ten gest, aby ukryć uśmiech, który uważają za niepochlebny. Mężczyźni natomiast są bardziej wyluzowani. Jedynym pytaniem, które zaprząta ich myśli przy stole, jest to, czy zjeść lody, czy czekoladowy fondant.

Ten gest dłoni, który stał się przedmiotem kpin na TikToku , pokazuje, jak bardzo stereotypy płciowe wpływają na nasze nawyki. Do tego stopnia, że wmawiają nam, że jedzenie z apetytem jest całkowicie niestosowne, podczas gdy dla mężczyzn nie stanowi to nawet problemu. „Oczywiście kobietom również wmawia się, że powinny być szczupłe, że nie powinny zajmować miejsca. W rezultacie możemy czuć, że nie chcemy być widziane podczas jedzenia, a zwłaszcza podczas jedzenia z przyjemnością” – wyjaśnia dr Laurie Mintz, profesor psychologii na Uniwersytecie Florydy w Refinery39 .

Pod słodyczą kryją się głęboko zakorzenione dyktaty

Jeśli kobiety zasłaniają usta dłońmi podczas jedzenia, nie robią tego tylko po to, by zachować swój urok i przypieczętować zawarcie związku. Ten gest wskazuje na ogólny dyskomfort związany z jedzeniem, na wzmożoną świadomość posiłku.

Za tą delikatną postawą często kryje się głęboko zinternalizowany lęk: strach przed oceną. Osądem na podstawie apetytu, sposobu jedzenia, ilości spożywanego jedzenia. Jakby delektowanie się posiłkiem z entuzjazmem mogło zburzyć wizerunek kontrolowanej kobiecości, którego społeczeństwo wciąż oczekuje od kobiet.

Od dzieciństwa wiele kobiet słyszy te same drobne uwagi: „Jedz schludnie”, „Uważaj”, „Nie pożeraj jedzenia”. Te pozornie niewinne zwroty ostatecznie prowadzą do nieustannego samokontroli. W rezultacie, nawet podczas pozornie towarzyskich okazji, takich jak randka, niektóre kobiety nadal kontrolują każdy swój ruch.

Być może więc kolejna rewolucja w pierwszych randkach będzie całkiem prosta: położenie dłoni na stole zamiast przed ustami, ugryzienie burgera bez przepraszania… i przypomnienie sobie, że jedzenie z apetytem nigdy nie zrujnowało związku. Wręcz przeciwnie, może to być początek prawdziwej chwili, dalekiej od małych choreografii dyktowanych przez społeczne oczekiwania. Poza tym jedzenie to świetny sposób na budowanie więzi w romansach.