Dlaczego niektórym osobom trudno jest nawiązać kontakt fizyczny w związku?

Nie każdy jest otwarty na delikatne głaskanie po włosach, ciepłe uściski i figlarne łaskotanie. Choć te intymne gesty są często naturalne i spontaniczne w parze, nie zawsze zapewniają pożądany komfort. Niektórzy partnerzy nie reagują na dotyk, napinając się, podczas gdy inni łatwo się podniecają. I niekoniecznie oznacza to brak romantyzmu ani oznakę rozpadu związku. Wyjaśnienie jest często bardziej złożone.

Ciało – bezpieczne schronienie dla traum

Podczas gdy pocałunki w szyję i czułe nocne pieszczoty przyprawiają jednych o dreszcze, innych te przejawy czułości odrzucają. Dłoń czule gładząca uda podczas kolacji, kciuk muskający policzek z niepowtarzalną delikatnością, ramiona szeroko otwarte, gotowe przyjąć wszelkie nieszczęścia dnia… te oznaki czułości są niemal częścią języka miłości . Zazwyczaj wprowadzają nas w stan czystej błogości i upajają radością.

Jednak niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w tak bliskim kontakcie i odbierają go jako intruza, a nawet cichą agresję. To ci sami ludzie, którzy unikają pocałunku w policzek, udają chłód, by zachować dystans, odmawiają uścisków i wpadają w panikę na widok wyciągniętej dłoni. Nawet ukochana osoba nie może przekraczać pewnych granic ciała, które kurczy się i kurczy przy najmniejszym kontakcie fizycznym.

Być może ty również masz wyraźnie określone obszary kontaktu fizycznego i cofasz się, gdy tylko twój partner się do ciebie zbliży. Wbrew pozorom, nie jest to przejaw wewnętrznego chłodu ani braku empatii. Ciało jest szczególnie wymowne i zawiera w sobie całą naszą historię. Przechowuje wspomnienia, czasem bolesne, które reaktywuje sam dotyk. „Zauważam, że osoby, które boją się dotyku, często mają dość skomplikowaną historię fizyczną z matką” – wyjaśnia psychoanalityczka Sylvie Consoli w magazynie „Psychologies” . Ucieczka jest zatem sposobem na ochronę siebie, na utrzymanie tych starych duchów przeszłości pogrzebanych pod skórą.

Dotyk został powiązany z obowiązkiem

Ciało zachowuje wszystkie przeszłe doświadczenia: wymuszone pocałunki z dzieciństwa, by okazać rodzicom uprzejmość, uściski, które przypominały emocjonalny szantaż ze strony toksycznego byłego, czy egoistyczne pieszczoty pierwszego chłopaka, który nie był przyzwyczajony do zgody. „Ciało pamięta to, o czym umysł czasami chce zapomnieć. Twoja podświadomość wtedy przemawia poprzez twoją niechęć” – wyjaśnia seksuolożka Julie Nélia . Prosty, zupełnie nieszkodliwy masaż ramienia może zatem wywołać dyskomfort, ponieważ podświadomie myślisz: „On poczeka dłużej” lub „On czuje, że należę do niego”.

Nawet jeśli Twój partner ma dobre intencje i chce po prostu potwierdzić swoją miłość, Twój mózg idzie na skróty i spontanicznie przechodzi w tryb ochronny. Układ nerwowy uczy się skojarzeń i może reagować automatycznie; to trochę jak nadwrażliwa syrena samochodowa, która włącza się przy najlżejszym dotyku. Dla Ciebie dotyk jest ograniczeniem, „kartą przetargową”. To wyjaśnia, dlaczego kontakt fizyczny jest dla Ciebie trudny, zwłaszcza w sytuacjach intymnych.

Kiedy obciążenie psychiczne sprawia, że każdy kontakt staje się nie do zniesienia

Po stresującym dniu, żonglowaniu skomplikowanymi dokumentami w pracy i wymaganiami dorosłego życia, nawet delikatne dotknięcie dłoni wydaje się „zbyt trudne”. Potrzebujesz przestrzeni, a gdy tylko partner wkracza na twoje terytorium i narusza twoją przestrzeń osobistą, dajesz mu jasno do zrozumienia, że to nie jest „odpowiedni moment”.

Unikasz jego ramion, odpychasz jego dłonie od sofy i stoisz na krawędzi łóżka, aby uniknąć kontaktu z jego ciałem pod prześcieradłem. Krótko mówiąc, jesteś już tak przestymulowana na co dzień, że przyjacielskie poklepanie po plecach czy położenie głowy na kolanach nagle wydaje się bardzo natarczywe. „Kiedy twój umysł jest przesycony zadaniami, obowiązkami lub zmartwieniami, trudno ci znaleźć emocjonalną dostępność dla drugiej osoby” – dodaje ekspertka od związków.

Czy to oznaka zagrożenia dla pary?

W zbiorowej wyobraźni odkładanie przytulania na później, przerywanie zabawnych docinków i ignorowanie fizycznych bodźców ze strony ukochanej osoby niekoniecznie jest dobrym znakiem. To uniwersalny objaw rozpadającego się związku, powoli umierającego. Jednak seksuolog oferuje bardziej zniuansowaną perspektywę: to, że czujesz się niekomfortowo z rytuałami zalotów partnera, nie oznacza, że twój romans się skończył. „Twoje uczucia nie są dowodem porażki. Raczej odzwierciedlają wewnętrzną ewolucję, która zasługuje na uznanie”.

Być może wasze języki miłości są różne. On jest z pewnością bardziej namacalny, podczas gdy ty wyrażasz siebie w inny sposób, mniej namacalny, ale równie symboliczny. On mówi ci „kocham cię” pocałunkiem w czoło, splecionymi palcami na spacerze, dłonią na biodrze, a ty odwzajemniasz to uczucie różnymi gestami, słowami afirmacji lub własnoręcznie wykonanymi prezentami, wręczanymi bez specjalnej okazji.

Ostatecznie niechęć do dotyku nie czyni z ciebie osoby zimnej czy nieprzystępnej. Oznacza to po prostu, że twoje ciało ma swój własny język emocjonalny. A w zdrowym związku miłość wyraża się również poprzez umiejętność uczenia się języka emocjonalnego drugiej osoby, bez nachalnego narzucania się.