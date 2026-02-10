Podczas przerwy meczu Super Bowl ta para wzięła ślub na oczach całego świata.

Podczas występu w przerwie Super Bowl w 2026 roku, para przemieniła wydarzenie w prawdziwą baśniową scenę, wypowiadając „tak” przed milionami widzów. Ten związek, będący celebracją miłości, został zaaranżowany przez samego portorykańskiego rapera i piosenkarza Bad Bunny'ego podczas jego występu na żywo.

Ślub na żywo na trawniku podczas Super Bowl

Pięć minut po rozpoczęciu występu Bad Bunny'ego w przerwie meczu, boisko na Levi's Stadium w Kalifornii zamieniło się w tło weselne. Otoczeni tancerzami ubranymi na biało, Eleisa „Elli” Aparico i Thomas „Tommy” Wolter złożyli sobie przysięgę małżeńską podczas prawdziwej ceremonii, w samym środku występu portorykańskiego rapera. Po złożeniu przysięgi i pocałunku w świetle reflektorów, para udała się do imponującego tortu weselnego, po czym ruszyli na parkiet. Ich pierwszy taniec odbył się do wersji salsowej utworu „Die With A Smile” w wykonaniu Lady Gagi, niespodziewanego gościa Super Bowl 2026, co uczyniło tę chwilę jeszcze bardziej surrealistyczną.

„Niepowtarzalna okazja”

Gdy tylko wieczór dobiegł końca, panna młoda udostępniła na Instagramie zdjęcia z tej chwili, wyznając, że jej serce było „pełne”, a to doświadczenie „niesamowite”. Skorzystała z okazji, by podziękować Bad Bunny'emu po hiszpańsku: „Dziękuję ci za podkreślenie miłości, Benito, bo zawsze jest to konieczne” – napisała, zanim wyznała miłość mężowi.

Tommy Wolter z kolei opisał 8 lutego jako „jeden z najwspanialszych dni” w swoim życiu. W innym poście podsumował wieczór wzruszającym zdaniem: „Najlepszą częścią wieczoru było odejście z żoną. Kocham cię”. Następnego dnia opublikował zdjęcie ich tańca, dodając: „Niezapomniana chwila z miłością mojego życia. Nie potrafię wystarczająco podziękować Bad Bunny'emu za tę piękną, jedyną w swoim rodzaju okazję”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tommy’ego (@teezuspiece)

Jak doszło do tego „niekonwencjonalnego” ślubu

Po występie w przerwie meczu Super Bowl w 2026 roku, zespół portorykańskiego rapera i piosenkarza Bada Bunny'ego potwierdził, że to był prawdziwy ślub. Wszystko zaczęło się od zaproszenia: para poprosiła piosenkarza o obecność na ich ślubie. Ostatecznie stało się odwrotnie: zostali zaproszeni na ślub podczas Apple Music Halftime Show, a Bad Bunny był ich drużbą, a nawet podpisał ich akt ślubu na miejscu.

Ceremonia była czymś więcej niż tylko widowiskiem teatralnym; stanowiła część większej całości, pomyślanej jako celebracja portorykańskiej kultury i potęgi miłości. Na zakończenie pokazu pojawił się komunikat: „Jedyną rzeczą potężniejszą od nienawiści jest miłość”, nadając pełny sens temu transmitowanemu na całym świecie ślubowi.

Zazwyczaj zarezerwowane dla misternie zaplanowanych występów i spektakularnych efektów, tegoroczne widowisko w przerwie Super Bowl, w 2026 roku, stało się miejscem głęboko osobistych emocji. Dając tej parze możliwość zawarcia związku małżeńskiego na oczach całego świata, Bad Bunny przekształcił chwilę rozrywki w romantyczny manifest.

Ostatecznie, poza światłami reflektorów, ten związek w trakcie największego amerykańskiego wydarzenia sportowego przypomina nam o jednej prostej rzeczy: nawet w samym sercu widowiska, to, co pozostawia największe wrażenie, to zawsze siła dzielonej miłości.