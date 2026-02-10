Search here...

Podczas przerwy meczu Super Bowl ta para wzięła ślub na oczach całego świata.

Kochaj życie
Léa Michel
@teezuspiece/Instagram

Podczas występu w przerwie Super Bowl w 2026 roku, para przemieniła wydarzenie w prawdziwą baśniową scenę, wypowiadając „tak” przed milionami widzów. Ten związek, będący celebracją miłości, został zaaranżowany przez samego portorykańskiego rapera i piosenkarza Bad Bunny'ego podczas jego występu na żywo.

Ślub na żywo na trawniku podczas Super Bowl

Pięć minut po rozpoczęciu występu Bad Bunny'ego w przerwie meczu, boisko na Levi's Stadium w Kalifornii zamieniło się w tło weselne. Otoczeni tancerzami ubranymi na biało, Eleisa „Elli” Aparico i Thomas „Tommy” Wolter złożyli sobie przysięgę małżeńską podczas prawdziwej ceremonii, w samym środku występu portorykańskiego rapera. Po złożeniu przysięgi i pocałunku w świetle reflektorów, para udała się do imponującego tortu weselnego, po czym ruszyli na parkiet. Ich pierwszy taniec odbył się do wersji salsowej utworu „Die With A Smile” w wykonaniu Lady Gagi, niespodziewanego gościa Super Bowl 2026, co uczyniło tę chwilę jeszcze bardziej surrealistyczną.

@celebsnapz ślub pokazany podczas występu w przerwie meczu Bad Bunny'ego był prawdziwy 😭 #superbowl #badbunny #goviral #halftimeshow #foryoupage ♬ EoO - Bad Bunny

„Niepowtarzalna okazja”

Gdy tylko wieczór dobiegł końca, panna młoda udostępniła na Instagramie zdjęcia z tej chwili, wyznając, że jej serce było „pełne”, a to doświadczenie „niesamowite”. Skorzystała z okazji, by podziękować Bad Bunny'emu po hiszpańsku: „Dziękuję ci za podkreślenie miłości, Benito, bo zawsze jest to konieczne” – napisała, zanim wyznała miłość mężowi.

Tommy Wolter z kolei opisał 8 lutego jako „jeden z najwspanialszych dni” w swoim życiu. W innym poście podsumował wieczór wzruszającym zdaniem: „Najlepszą częścią wieczoru było odejście z żoną. Kocham cię”. Następnego dnia opublikował zdjęcie ich tańca, dodając: „Niezapomniana chwila z miłością mojego życia. Nie potrafię wystarczająco podziękować Bad Bunny'emu za tę piękną, jedyną w swoim rodzaju okazję”.

Jak doszło do tego „niekonwencjonalnego” ślubu

Po występie w przerwie meczu Super Bowl w 2026 roku, zespół portorykańskiego rapera i piosenkarza Bada Bunny'ego potwierdził, że to był prawdziwy ślub. Wszystko zaczęło się od zaproszenia: para poprosiła piosenkarza o obecność na ich ślubie. Ostatecznie stało się odwrotnie: zostali zaproszeni na ślub podczas Apple Music Halftime Show, a Bad Bunny był ich drużbą, a nawet podpisał ich akt ślubu na miejscu.

Ceremonia była czymś więcej niż tylko widowiskiem teatralnym; stanowiła część większej całości, pomyślanej jako celebracja portorykańskiej kultury i potęgi miłości. Na zakończenie pokazu pojawił się komunikat: „Jedyną rzeczą potężniejszą od nienawiści jest miłość”, nadając pełny sens temu transmitowanemu na całym świecie ślubowi.

Zazwyczaj zarezerwowane dla misternie zaplanowanych występów i spektakularnych efektów, tegoroczne widowisko w przerwie Super Bowl, w 2026 roku, stało się miejscem głęboko osobistych emocji. Dając tej parze możliwość zawarcia związku małżeńskiego na oczach całego świata, Bad Bunny przekształcił chwilę rozrywki w romantyczny manifest.

Ostatecznie, poza światłami reflektorów, ten związek w trakcie największego amerykańskiego wydarzenia sportowego przypomina nam o jednej prostej rzeczy: nawet w samym sercu widowiska, to, co pozostawia największe wrażenie, to zawsze siła dzielonej miłości.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Od dumy do wstydu: dlaczego bycie w związku stało się krępujące

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Od dumy do wstydu: dlaczego bycie w związku stało się krępujące

Zmiana statusu związku na Facebooku z „singielki” na „w związku” kiedyś była niemalże oznaką sukcesu, a nawet sposobem...

„Heteropesymizm”: Dlaczego tak wiele kobiet odwraca się od tradycyjnego związku

Nie jesteś jedyną osobą, która czuje się znużona tradycyjnymi historiami miłosnymi. Heteropesymizm odnosi się do narastającego rozczarowania kobiet...

„Wyjdziesz za mnie?”: Oświadcza się swojej partnerce po skoku narciarskim

To scena jak z romantycznego filmu… ale z dużą prędkością i w kombinezonie narciarskim. Urban Susnik, słoweński skoczek...

Czy pigułka wpływa na nasze romantyczne wybory? Eksperci oddzielają fakty od fikcji

Pigułka antykoncepcyjna, choć niewielka, ma znaczący wpływ na organizm. Przeczytanie o wszystkich jej skutkach ubocznych zajęłoby prawie pół...

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ten powszechny wśród mężczyzn zwyczaj irytuje większość kobiet.

Niedawne badanie ujawnia, że powszechny, codzienny gest mężczyzn mocno irytuje większość kobiet. Nie chodzi o maniery, ale o...

Dlaczego niektórzy byli partnerzy szybko wchodzą w nowe związki po rozstaniu: teoria taksówek wyjaśniona

Właśnie się rozstaliście i boleśnie dochodzicie do siebie, ale wasz były nie tracił czasu i znalazł coś lepszego...

© 2025 The Body Optimist