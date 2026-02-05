Search here...

„Wyjdziesz za mnie?”: Oświadcza się swojej partnerce po skoku narciarskim

Kochaj życie
Anaëlle G.
Extrait @tntsports/X (ex-Twitter)

To scena jak z romantycznego filmu… ale z dużą prędkością i w kombinezonie narciarskim. Urban Susnik, słoweński skoczek narciarski, zaskoczył wszystkich, łącząc sportowe wyczyny z niezapomnianym wyznaniem miłości. Ledwo narty dotknęły ziemi po spektakularnym skoku, gdy uklęknął na jedno kolano, by oświadczyć się swojej dziewczynie. Odpowiedź? Głośne „tak” przed oszołomioną publicznością i kamerami gotowymi uchwycić ten moment.

Chwila zawieszona w powietrzu… a potem w sercu

Sceneria już zapierała dech w piersiach: zawrotna rampa do skoków, cisza pełna adrenaliny, a potem skok. Tego dnia w wyczynie nie chodziło tylko o techniczną stronę. Po zakończeniu skoku Urban Susnik zaskoczył wszystkich, dołączając do swojej partnerki w strefie lądowania i dyskretnie wyciągając z kombinezonu małe pudełko, by zadać jej TO pytanie. Moment, sfilmowany i transmitowany przez słoweńskie media, szybko stał się viralem w mediach społecznościowych.

Oświadczenie, które wywołało poruszenie w internecie

W ciągu kilku godzin film stał się viralem. Na Instagramie, TikToku i X (dawniej Twitterze) użytkownicy chwalili oryginalność i śmiałość oświadczyn, które łączyły sportowe napięcie z intymnymi emocjami. „Trzeba było się popisać, żeby oświadczyć się tuż po takim skoku!” – napisał jeden z użytkowników, a inny zażartował na X: „Urban Susnik, nowy król romansu w kombinezonie narciarskim”.

Kiedy sport i miłość wzbijają się w powietrze razem

Ten rodzaj dramatycznej deklaracji nie jest nowością w świecie sportu, ale wciąż rzadko spotykany w tak intensywnej dyscyplinie jak skoki narciarskie. Urban Susnikowi udało się połączyć mistrzostwo, odwagę i czułość w zaledwie kilka minut. Ten gest, będący czymś więcej niż medialnym chwytem, świadczy również o szczerym pragnieniu uczczenia miłości w chwili osobistej chwały.

Moment był tym bardziej uderzający, że Urban właśnie oddał jeden ze swoich najlepszych skoków w sezonie. „Byłem już w siódmym niebie, chciałem się tym z nią podzielić” – wyjaśnił po prostu reporterom.

W czasach, gdy oświadczyny stają się coraz bardziej kreatywne, oświadczyny Urbana Susnika spełniają wszystkie kryteria: są szczere, zaskakujące, mają mocną symbolikę i… są odważne. I tym razem to nie medal sprawia, że serca biją szybciej, ale pierścionek wsunięty w idealnym momencie, po spektakularnym locie.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Czy pigułka wpływa na nasze romantyczne wybory? Eksperci oddzielają fakty od fikcji

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Czy pigułka wpływa na nasze romantyczne wybory? Eksperci oddzielają fakty od fikcji

Pigułka antykoncepcyjna, choć niewielka, ma znaczący wpływ na organizm. Przeczytanie o wszystkich jej skutkach ubocznych zajęłoby prawie pół...

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ten powszechny wśród mężczyzn zwyczaj irytuje większość kobiet.

Niedawne badanie ujawnia, że powszechny, codzienny gest mężczyzn mocno irytuje większość kobiet. Nie chodzi o maniery, ale o...

Dlaczego niektórzy byli partnerzy szybko wchodzą w nowe związki po rozstaniu: teoria taksówek wyjaśniona

Właśnie się rozstaliście i boleśnie dochodzicie do siebie, ale wasz były nie tracił czasu i znalazł coś lepszego...

Wpływ niektórych pseudonimów na związek

W związku często nadajemy sobie przezwiska i zwracamy się do ukochanej osoby inaczej niż jej imię. Jednak niektóre...

Patrząc na dłonie mężczyzny na pierwszej randce: ten szczegół mówi wszystko

Zrogowaciałe lub zazdrośnie jedwabiste, jędrne lub z żyłkami, zniszczone pracą lub wypielęgnowane aż po skórki… Jeśli oczy są...

Według badań naukowych kobiety czują się bardziej spełnione z takim typem mężczyzny.

A co, gdyby miłość naprawdę nie przejmowała się liczbami? Najnowsze badania podważają konwencjonalną mądrość i zachęcają nas do...

© 2025 The Body Optimist