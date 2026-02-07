Cheerleaderki Super Bowl, które już przyciągają uwagę wszystkich

W Stanach Zjednoczonych Super Bowl to coś więcej niż tylko wydarzenie sportowe; to instytucja. To praktycznie część amerykańskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku cheerleaderki ponownie będą zabawiać publiczność między meczami i dopingować swoje drużyny błyszczącymi pomponami. Te skąpo odziane tancerki rewiowe nie są jedynie statystkami, ale niekiedy są bardziej znane niż sportowcy na boisku.

Te cheerleaderki, które monopolizują całą uwagę

Cheerleaderki nie tylko dekorują scenę i machają rękami w górę i w dół. Przyczyniają się do sukcesu wydarzenia sportowego. Dają artystyczny i sportowy występ pod motywującym hasłem. Ten sport, będący połączeniem gimnastyki, sztuk cyrkowych i tańca, wymaga niesamowitej sprawności fizycznej. Nie są tylko dziewczynami machającymi pomponami w barwach swojej drużyny. Wręcz przeciwnie, odgrywają istotną rolę i cieszą się powszechnym szacunkiem po drugiej stronie Atlantyku. Wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, nie jest to tylko pokaz.

Podczas gdy niekwestionowany król reggaetonu, Bad Bunny, rozpocznie Super Bowl w tę niedzielę, 8 lutego 2026 roku, cheerleaderki będą bawić publiczność w przerwie meczu i ponownie rozpalą stadion. W tej dyscyplinie, która łączy śmiałą akrobatykę, choreografię wizualną i zsynchronizowaną pracę nóg, niektóre cheerleaderki są prawdziwymi gwiazdami. Czasami są bardziej oczekiwane niż znane sportsmenki, które mają być protagonistkami tej wyjątkowej gry. Mają nawet własne fankluby, a ich układy porywają tłumy.

Kylie Dickson

Udowadnia, że dotarcie do tych niezwykle konkurencyjnych drużyn wymaga czegoś więcej niż tylko ładnej buzi. Zanim zaprezentowała swoją gibkość na boisku, wzięła udział w Mistrzostwach Olimpijskich Juniorów. Kylie, cheerleaderka Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), jest jedną z najchętniej obserwowanych członkiń drużyny na Instagramie. Jest podziwiana za elegancki styl, nienaganną technikę i ciepłą osobowość. Doskonale uosabia „olśniewający i zdyscyplinowany” wizerunek, który pielęgnuje DCC.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kylie Dickson (@kylie_dickson)

Madeline Salter

Zaczęła tańczyć w bardzo młodym wieku (już w wieku 6 lat) i przeszła intensywne szkolenie w tańcu zawodowym i uniwersyteckim, zanim dołączyła do prestiżowej drużyny Dallas Cowboys Cheerleaders, znanej również jako America's Sweethearts. Ten talent do cheerleadingu wydaje się być w jej genach. Jej matka była w drużynie w latach 80. Jako kobieta zaangażowana, chciała doprecyzować swój zawód online. „Bycie kobietą w sporcie to coś więcej niż tylko noszenie munduru: niesiemy ze sobą oczekiwania, presję i cel” – powiedziała.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Madeline Salter (@_madelineggrace)

Reece Weaver

Reece, również członkini drużyny cheerleaderek Dallas Cowboys, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej luźniejszy i bardziej przystępny styl sprawia, że cieszy się popularnością wśród młodej publiczności. Jej nieustanny uśmiech i energia wyróżniają ją na meczach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Reece Weaver (@reece_christinee)

Chloe Holladay

Chloe, pierwsza cheerleaderka od dekad, która dołączyła do drużyny NFL (Tennessee Titans), z impetem podbiła scenę TikToka, mając ponad milion obserwujących. Wyróżnia się niepowtarzalnym stylem (inspirowanym cheerleaderkami z HBCU) i gracją sportową. Reprezentuje ewolucję różnorodności w cheerleadingu NFL.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Chloe Holladay (@chloe_holladay)

Ava Lahey

Odkryta w 2024 roku w serialu Netflixa „America's Sweethearts”, Ava szybko stała się ulubienicą fanów. Niedawno dołączyła do zespołu cheerleaderek Dallas Cowboys i jest postrzegana przez widzów jako autentyczna, zdeterminowana i niezwykle ekspresyjna zarówno na scenie, jak i na ekranie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Avę Lahey (@avamarielahey)

Oddział Wiary

Faith, pierwsza Nowozelandka, która dołączyła do cheerleaderek Dallas Cowboys, od razu przyciągnęła uwagę świata. Zanim założyła pompony, nosiła pierzaste dodatki z kabaretów. Była zawodową tancerką z Auckland i wnosi do zespołu świeżą perspektywę i wielokulturowy charakter.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez FAITH WARD (@flexi_faith)

Czy nastąpią jakieś zmiany w kryteriach wyboru?

Cheerleading jest bardziej wymagający, niż się wydaje. Ale to także, a nawet przede wszystkim, sport, w którym liczy się wygląd. Podczas pokazów przed Super Bowl wszystkie sylwetki są praktycznie identyczne, z niewielkimi różnicami w odcieniu skóry. Samo poczucie rytmu i giętkie kończyny nie wystarczą, aby dołączyć do drużyny cheerleaderek i nosić pompony. Trzeba też podporządkować się archaicznemu ideałowi piękna : szczupłej, wysportowanej kobiety.

Cheerleaderki zdają się podlegać limitowi wagowemu i określonym wymiarom. Te dość stereotypowe, ale starannie ukrywane zasady wiszą nad CV kandydatów. W rzeczywistości, w 2013 roku, cheerleaderka Ravens, Courtney Lenz, została odsunięta od pracy po tym, jak nieco przytyła. „Ważymy się co tydzień w trakcie sezonu i nie można się ruszać. Myślę, że przytyłam 800 gramów” – powiedziała w wywiadzie dla Access Hollywood. Według niej, nie wspomniano o tym, ale w rezultacie została tymczasowo zawieszona. To wyjaśnia, dlaczego profile są tak „dopracowane”.

Choć mężczyznom wolno teraz występować z pomponami i aspirować do ról innych niż „nosiciel”, różnorodność pozostaje raczej abstrakcyjna. Gdzie są cheerleaderki z afro ? Gdzie są te z boczkami pod cekinowymi strojami? Na razie wygląda to tak, jakbyśmy byli świadkami zmartwychwstania Aniołków Victoria's Secret.