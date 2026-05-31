Debata na temat owłosienia ciała kobiet rozgorzała na nowo po usunięciu sceny z Margot Robbie

Feminizm
Léa Michel
Extrait du film « Les Hauts de Hurlevent » (titre original en anglais : Wuthering Heights)

Owłosienie kobiecego ciała (niestety) nadal jest gorącym tematem. Niedawne oświadczenie brytyjskiej reżyserki, aktorki i pisarki Emerald Fennell na nowo rozpaliło debatę na temat standardów piękna i sposobu przedstawiania kobiecego ciała w filmach. Przyczyną była scena ostatecznie wycięta z jej adaptacji „Wichrowych Wzgórz”, w której postać grana przez australijską aktorkę Margot Robbie pojawiła się z nieogolonymi pachami.

Usunięta scena, która wywołuje dyskusję

W tej nowej adaptacji słynnej powieści Emily Brontë Margot Robbie gra Cathy Earnshaw u boku australijskiego aktora Jacoba Elordiego. W wywiadzie dla „The Guardian” reżyserka Emerald Fennell wyraziła ubolewanie z powodu usunięcia sceny, którą uważała za ważną. Scena ta nawiązywała do prostego faktu historycznego: w XIX wieku kobiety nie stosowały znanych nam dziś metod usuwania owłosienia. Dla reżyserki pokazanie naturalnego owłosienia na ciele bohaterki przyczyniło się do spójności i wiarygodności postaci.

Autentyczność ciała w centrum uwagi

Ten fragment był tak ważny dla Emerald Fennell, ponieważ wykraczał daleko poza estetykę. Według niej chodziło przede wszystkim o realistyczne przedstawienie kobiety swoich czasów, bez narzucania jej współczesnych standardów piękna.

To stwierdzenie rzuca światło na debatę, która regularnie powraca w świecie filmu i mody: jakie miejsce na ekranie powinno zajmować naturalne ciało? Pomiędzy wymaganiami wizualnymi, normami kulturowymi i dążeniem do autentyczności, pytanie to wciąż budzi kontrowersje. Nawet dziś owłosienie kobiecego ciała pozostaje tematem kontrowersyjnym, mimo że wiele kobiet opowiada się za swobodniejszym i bardziej osobistym podejściem do swojego wyglądu.

Popularny sukces pomimo mieszanych recenzji

Pomijając kontrowersje, „Wichrowe Wzgórza” stanowią ważny kamień milowy w karierze Emeralda Fennell. Z prawie 242 milionami dolarów światowych wpływów z box office'u przy szacowanym budżecie 80 milionów dolarów, film stał się jego najbardziej ambitnym projektem do tej pory. Dostępny w streamingu od 3 maja 2026 roku, film szybko znalazł się na szczycie list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Chociaż krytycy byli podzieleni w ocenie tej nowej interpretacji literackiego klasyka, publiczność przyjęła go z entuzjazmem.

Dzieląc się swoim żalem z powodu realizacji filmu, Emerald Fennell przypomina nam, że przedstawienia kobiecego ciała wciąż wywołują silne reakcje. Za jedną usuniętą sceną kryje się szersza refleksja na temat norm estetycznych, samoakceptacji i różnorodności cielesnej. To kolejny dowód na to, że nawet w 2026 roku kwestia naturalności na ekranie pozostaje „tematem drażliwym”.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
„Nie będę cię upokarzać przed mężczyznami”: zdradza 5 rzeczy, których jako kobieta nie chce robić

