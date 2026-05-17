„Nie będę cię upokarzać przed mężczyznami”: zdradza 5 rzeczy, których jako kobieta nie chce robić

Feminizm
Anaëlle G.
@thegingerchloe / Instagram

Na Instagramie twórczyni treści Chloé (@thegingerchloe) wywołała falę reakcji filmem, który był równie prosty, co skuteczny: 5 zachowań, których nie chce stosować wobec innych kobiet. Za tą listą kryje się jasny przekaz: połóżmy kres ciągłej rywalizacji i skupmy się na wzajemnym wspieraniu. To przesłanie, które trafia do całego pokolenia zmęczonego osądzaniem i porównywaniem.

Siostrzeństwo w praktyce

Siostrzeństwo nie jest już tylko „koncepcją bojową zarezerwowaną dla debat feministycznych”. W mediach społecznościowych staje się prawdziwym „sposobem na życie”. Zamiast wielkich, teoretycznych deklaracji, niektórzy twórcy treści wolą teraz mówić o konkretnych, codziennych działaniach. Właśnie to zrobiła Chloé w swoim viralowym Reel.

1. Zaprzestań krytyki wyglądu fizycznego

Jej pierwsze zobowiązanie: nigdy nie atakować wyglądu innej kobiety. Dla niej nie da się oceniać ciała bez znajomości jego historii, stanu zdrowia ani niewidocznych ran. To sposób na przypomnienie wszystkim, że żadna sylwetka nie zasługuje na komentarze ani upokorzenie, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym wciąż panuje obsesja na punkcie fizycznych standardów.

2. Odmowa zrzucenia całej winy na kobietę

Druga zasada: nie zrzucaj całej winy za niewierność na kobietę. Kiedy mężczyzna zdradza swoją partnerkę, Chloé nie chce, by „ta druga kobieta” stała się idealnym kozłem ofiarnym. To powszechny odruch społeczny, który często oczyszcza mężczyznę, który w rzeczywistości zdradził swoje zobowiązanie.

3. Macierzyństwo nie jest sprawą publiczną

Porusza również szczególnie drażliwy temat: macierzyństwo. Posiadanie dzieci, niechęć do ich posiadania, trudności z poczęciem… to wszystko intymne kwestie, które nigdy nie powinny stać się przedmiotem publicznych przesłuchań. Chloé wyjaśnia, że woli unikać natarczywych pytań, świadoma bólu, jaki niektóre kobiety mogą znosić w milczeniu.

4. Koniec z poniżaniem kobiety, żeby ją zadowolić

Kolejnym kluczowym punktem jej filmu jest jej kategoryczny sprzeciw wobec poniżania innej kobiety w celu zdobycia męskiej aprobaty. Chloé (@thegingerchloe) szczególnie krytykuje te zachowania, w których niektóre kobiety starają się wyróżnić, upokarzając inne, aby wydawać się „innymi” lub bardziej atrakcyjnymi dla mężczyzn. Ta postawa była w ostatnich latach szeroko potępiana w mediach społecznościowych.

5. Ciesz się sukcesem zamiast zazdrościć go

Na koniec stwierdza, że chce celebrować ambicje i sukcesy innych kobiet, zamiast im zazdrościć. Sukces zawodowy, niezależność finansowa, projekty osobiste: dla Chloé (@thegingerchloe) widok kobiety odnoszącej sukcesy powinien być źródłem wspólnej inspiracji, a nie zagrożeniem.

Film, który przemawia do wielu kobiet

Komentarze pod jej wpisem mnożą się. Wielu internautów przyznaje, że już wcześniej zetknęło się z takimi uwagami lub czasami nieświadomie brało udział w tego typu osądzających mechanizmach. Ten sukces pokazuje przede wszystkim, jak bardzo te przesłania rezonują dziś.

Dzięki tej liście Chloé (@thegingerchloe) przekształca siostrzeństwo w coś konkretnego i dostępnego. Nie potrzeba „wielkich haseł”: czasami wspieranie innych kobiet zaczyna się po prostu od odrzucenia łatwej krytyki, upokorzenia czy toksycznych porównań.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
„Straszysz mężczyzn" – ta uwaga często kierowana do kobiet jest kontrowersyjna

