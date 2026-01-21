Search here...

„Toksyczna męskość”: w mediach społecznościowych pojawia się feministyczna odpowiedź

Feminizm
Léa Michel
Photo d'illustration : karlyukav/Freepik

W mediach społecznościowych feministyczna kontrofensywa organizuje się przeciwko dyskursowi maskulinistycznemu. Dzięki innowacyjnym kampaniom, inspirującym przemówieniom i narzędziom edukacyjnym, ta odpowiedź oferuje inną wizję męskości: bardziej wolną, pełną szacunku i nieskończenie bardziej pożądaną.

Rosnący wpływ maskulinizmu

Od kilku lat samozwańcze postacie „męskości alfa” przyciągają wielu młodych mężczyzn poszukujących wzorców do naśladowania. Ich retoryka obiecuje władzę, dominację i sukces, jednocześnie przedstawiając feminizm jako wroga numer jeden. Rezultat: obraz samego siebie oparty na rywalizacji, lęku przed porażką i sztywnej, dalekiej od spełnienia, męskości.

Najnowsze badania pokazują skalę tego wpływu. Większość młodych dorosłych deklaruje znajomość twórców tych treści, a znaczna część regularnie śledzi ich filmy. Wielu uważa, że te narracje „w końcu mówią prawdę” i wzmacniają przekonanie, że społeczeństwo stało się wrogie mężczyznom. Ten klimat potęguje poczucie kryzysu tożsamości, w którym wrażliwość postrzegana jest jako słabość, a empatia jako zagrożenie.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Sidaction (@sidaction)

Kiedy wirusowe kody są wykorzystywane w dobrym celu

W obliczu tej fali feministyczna reakcja nie tylko ją potępia, ale wręcz wprowadza innowacje. Kampanie zaprojektowane w mediach społecznościowych podważają same zasady tych zdominowanych przez mężczyzn influencerów. Wykorzystując znane formaty, charyzmatyczne postacie i krótkie wiadomości, szerzą pozytywne wartości, takie jak szacunek, zgoda i odpowiedzialność.

Ta strategia jest genialna: zamiast konfrontować się ze sobą, kampanie te przenikają te same przestrzenie cyfrowe i sieją ziarna pozytywnych idei. Celem nie jest wpajanie poczucia winy, ale oferowanie inspirujących wzorców, w których siła równoważy się z życzliwością, a pewność siebie buduje się poprzez współpracę, a nie dominację.

Ojcowie, którzy znów zabierają głos

Tymczasem pojawiają się inicjatywy bardziej osobiste. Na przykład brytyjski aktor Stephen Graham, twórca serialu „Adolescence”, zainicjował projekt „ Listy do naszych synów ” z psychologiem Orly Klein. Projekt ten zachęca ojców z całego świata do pisania do swoich synów o męskości uwolnionej od tradycyjnych norm płciowych, dzieląc się osobistymi doświadczeniami i refleksjami. Projekt, który wkrótce ukaże się w formie książki, ma na celu „przywrócenie autentycznego dialogu i przeciwdziałanie wpływowi mowy nienawiści w internecie”.

Te ojcowskie słowa przypominają nam o fundamentalnej prawdzie: nie ma jednego sposobu na bycie mężczyzną. Męskości jest tyle, ile jednostek, i każda zasługuje na pełne uznanie, bez wstydu i presji. To właśnie w tej różnorodności tkwi bogactwo, kreatywność i równowaga.

Edukacja – filar trwałej zmiany

Edukacja również odgrywa kluczową rolę w tej transformacji. Pomimo prawnego obowiązku nauczania o życiu emocjonalnym, relacyjnym i intymnym w szkołach, programy te często pozostają niewystarczające. Stowarzyszenia mobilizują się zatem, aby podkreślić pilną potrzebę edukacji młodych ludzi w zakresie szacunku, równości i zdrowych relacji. W skali międzynarodowej niektóre reformy edukacyjne uwzględniają te tematy już od najmłodszych lat, uznając, że profilaktyka zaczyna się od wiedzy i dialogu.

Ostatecznie, łącząc działania cyfrowe, projekty kulturalne i potrzeby edukacyjne, ta feministyczna odpowiedź tworzy wizję bardziej sprawiedliwego i radosnego społeczeństwa. Zachęca chłopców i mężczyzn do wyzwolenia się z ograniczających oczekiwań, pielęgnowania swojej wrażliwości i przyjęcia męskości, która celebruje szacunek do siebie i innych. Bo bycie mężczyzną dzisiaj to przede wszystkim odwaga bycia w pełni człowiekiem.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
