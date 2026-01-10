Search here...

Uznane za „zbyt feministyczne”, stwierdzenie na temat „idealnej kobiety” wywołuje kontrowersje.

Feminizm
Léa Michel
jakub/Pexels

Popularne oświadczenie pewnej internautki na portalu X (dawniej Twitter), w którym zestawiła ona oczekiwania mężczyzn wobec „idealnej kobiety” z ich własną „przeciętnością”, wywołało debaty, dzieląc internautów na zwolenników feminizmu i konserwatywnych krytyków.

Puenta, która dzieli

Na początku stycznia 2026 roku internautka napisała: „Mężczyźni marzą o kobiecie, która po porodzie wygląda jak modelka, która pomimo obowiązków domowych i dzieci zawsze pozostaje piękna, dzieli rachunki po równo i jest uległa, ale jedyne, co mogą jej zaoferować, to ten obskurny dom. Jeśli jesteś idealną kobietą dla mężczyzn, twoje życie zawsze będzie piekłem!”. Ten wątek, któremu towarzyszył satyryczny obraz „idealnej” żony, zebrał tysiące polubień i retweetów w ciągu 24 godzin.

Ogromne umowy: „supermodelka-pokojówka”

W komentarzach słychać mnóstwo słów wsparcia: „Zapytaj je, czym jest dobra żona, a opiszą ją jako modelkę, która zachowuje się jak służąca” – żartuje jedna z subskrybentek, a inna dodaje: „Chcą tradycyjnej kobiety, która płaci połowę rachunków i wygląda jak Margot Robbie po cesarskim cięciu”. Kobiety dzielą się swoimi codziennymi frustracjami, potępiając hipokryzję nadludzkich oczekiwań – „idealnego ciała”, całkowitego oddania, niezależności finansowej – bez emocjonalnej i materialnej wzajemności.

Kontrataki: „zbyt feministyczne”

Krytycy jednak kontratakują: „Zbyt feministyczne, mężczyźni chcą po prostu zrównoważonej partnerki, a nie wiecznej ofiary” – ripostuje jeden z użytkowników, oskarżając wpis na X (dawniej Twitterze) o podsycanie podziałów płciowych. Inni bagatelizują to: „Jeśli szukasz księcia, kieruj się swoimi standardami. To sytuacja, w której dwa w jednym”. Ta polaryzacja odzwierciedla obecne napięcia: z jednej strony krytykę patriarchalnych norm, z drugiej odrzucenie postrzegane jako antymęskie.

Ten viralowy konflikt obnaża głębokie podziały: kobiety dążą do prawdziwej równości, podczas gdy niektórzy mężczyźni bronią hybrydowego ideału – podporządkowanego ekonomicznie i zawsze dostępnego. Poza obelgami, post stawia pytanie: czy istnieje „idealna kobieta” bez wzajemnych kompromisów? W tej wojnie na słowa prawda wydaje się leżeć gdzieś pośrodku, z dala od skrajności.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Mężczyźni chcą kobiety, która zostaje w domu”: słowa tej streamerki wywołują kontrowersje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Mężczyźni chcą kobiety, która zostaje w domu”: słowa tej streamerki wywołują kontrowersje

Asmongold, niezwykle popularny streamer znany jako „Zack Asmongold”, niedawno wywołał ogromną debatę w Internecie, wyjaśniając, jego zdaniem, „dlaczego...

W Etiopii kobiety jeżdżące na deskorolkach rzucają wyzwanie patriarchatowi i łamią tradycje.

Na tętniących życiem ulicach Addis Abeby grupa młodych kobiet przekształca betonowy plac zabaw w przestrzeń do samorealizacji. Na...

Pozbawione dostępu do edukacji afgańskie dziewczęta ignorują zakaz nauki

Od czasu przejęcia władzy przez talibów w 2021 roku, afgańskie dziewczęta są masowo wykluczane ze szkół. Pozbawione dostępu...

Ta kobieta opowiada o mizoginistycznym nękaniu, którego doświadcza na co dzień.

Na TikToku twórczyni treści znana jako Jessie (@jessie.song) niedawno podzieliła się poruszającym świadectwem pewnej Chinki, opisującej nękanie i...

Rzeczy, o których nigdy się nie mówi w kontekście życia kobiet przedsiębiorców

Za inspirującymi portretami przedsiębiorczych kobiet, często podkreślanymi, kryje się codzienna rzeczywistość, bardziej złożona i trudniejsza, niż mogłoby się...

Kobiety łączą się, aby kandydować i są nękane przez mężczyzn

Bieganie powinno być źródłem wolności, radości i odbudowy więzi z własnym ciałem. Jednak dla wielu kobiet ta prosta...

© 2025 The Body Optimist