Świat bez mężczyzn przez 24 godziny: satyra czy szczery krzyk serca?

Co by było, gdyby mężczyźni zniknęli z powierzchni Ziemi na cały dzień? Internautki wyobrażają sobie swoje życie w obliczu wyginięcia gatunku męskiego, a to wizja graniczy z utopią. Nocne spacery w skąpych strojach, bieganie po lesie bez gazu pieprzowego, spanie przy otwartych oknach, wychodzenie bez staników… tyle pozornie prostych i niewinnych czynności, których zabraniają sobie w obecności mężczyzn. Smutna rzeczywistość, odzwierciedlona w popularnym temacie.

Świat bez mężczyzn… i bez problemów

W mediach społecznościowych kobiety zastanawiały się, jak wyglądałby świat bez mężczyzn, i nie musiały daleko szukać w wyobraźni, żeby go sobie wyobrazić. Koniec z pogwizdywaniami na ulicy, koniec z zakapturzonymi postaciami śledzącymi nas w tunelach metra. Koniec z zalotnymi spojrzeniami i beztroskimi dłońmi w komunikacji miejskiej. Bez mężczyzn codzienne życie kobiet wydaje się sielankowe i spokojne. Przynajmniej tak wnioskujemy z komentarzy pozostawionych pod postem X (dawniej na Twitterze) przez Em Razz, działaczkę feministyczną .

Jej pytanie jest proste: „Co byś zrobił/zrobiła w świecie bez mężczyzn przez 24 godziny?” – zdanie rzucone jak bomba. Nie chodzi o to, by wytępić mężczyzn ani wysłać ich na inną planetę, a jedynie o to, by odizolować ich na jeden dzień. W każdym razie nie to jest głównym celem posta. Cel? Dać kobietom głos i pozwolić im mówić na głos to, o czym milczą, gdy w pobliżu jest płeć przeciwna. I powiew wolności rozchodzi się przez piksele.

Nie, ich pierwszym działaniem w społeczeństwie „ Barbielandu ” nie są nieograniczone zakupy ani niekończące się dyskusje przy filiżance herbaty. Tak wyobrażają sobie mężczyźni. Tyle że odpowiedzi na ten scenariusz są o wiele bardziej przyziemne i mniej wymagające. „Przejście obok placu budowy bez lekkiego ataku paniki”, „Taniec w mieście o 3 nad ranem bez lęku o życie”, „ Noszenie tego, co chcę, bez poczucia, że narażam się na niebezpieczeństwo”. To wszystko boleśnie zwyczajne czynności, które kobiety traktują jak „marzenia”.

Mężczyźni podążają za tym trendem w defensywie

Mężczyźni, często przedstawiani w dziecięcych opowieściach jako rycerze w lśniącej zbroi i zbawiciele, są bardziej niepokojący niż pocieszający. Taki wniosek nasuwa się z tego fikcyjnego, choć skądinąd pouczającego, scenariusza. Co więcej, wielu internautów odebrało ten trend jako atak na swoją osobę i poczuło się zmuszonych do odwetu. Nie podobało im się, że zostali pominięci w narracji i że ich nieobecność jest celebrowana.

„Kup broń, naucz się bronić, nie chodź sam nocą” – zasugerował jeden z internautów, podczas gdy kobiety już uczęszczają na kursy samoobrony i robią kastety z kluczy do domu. Jak na ironię, jedna z nich zapytała: „Ale kto by cię ochronił?” , aby wzmocnić poczucie celu. Termin „mężczyzna” wydaje się tu mieć podwójne znaczenie.

Ponad jedna na trzy kobiety na świecie doświadczyła przemocy fizycznej ze strony mężczyzny. Ukuto nawet termin opisujący morderstwa kobiet ze względu na płeć: femicyd. Nic więc dziwnego, że kobiety codziennie cenzurują się i ograniczają swoje wyjścia, a także wybór garderoby.

Wymyślony scenariusz ilustrujący poczucie niepewności

Wyobrażanie sobie chwilowego zniknięcia mężczyzn to niemal łagodny sposób na wyrażenie czegoś znacznie brutalniejszego: nieustannej czujności. Tego mentalnego ciężaru poczucia bezpieczeństwa, który wiele kobiet nosi w sobie, nawet o nim nie myśląc. Wysyłanie wiadomości w drodze do domu, dzielenie się swoją lokalizacją, udawanie rozmowy telefonicznej podczas spaceru, przechodzenie przez ulicę , dopasowywanie długości spódnicy do pory dnia. To właśnie te niewidzialne mikrostrategie, które podkreśla ten trend.

Scenariusz „24 godziny bez mężczyzn” działa jak satyra społeczna. Zmusza nas do zadania prostego, lecz głębokiego pytania: dlaczego wolność kobiet wydaje się być uzależniona od nieobecności mężczyzn? Ostatecznie ten trend nie jest ani wezwaniem do zagłady, ani walką płci. To eksperyment myślowy, laboratorium emocji. Wyobrażenie sobie świata bez mężczyzn przez 24 godziny pozwala nam ocenić wszystko, co ukrywamy, wszystko, co korygujemy, o czym milczymy.

A może prawdziwym problemem nie jest eliminacja kogokolwiek, ale stworzenie harmonijnego świata, w którym ta fantazja przestanie być fantazją. Kobiety nie proszą o życie w świecie Troskliwych Misiów, tylko o taki sam dostęp do przestrzeni kosmicznej jak ich koledzy, bez konieczności ciągłego czuwania. Zamiast wymyślać nowe środki ochrony dla kobiet, może czas zająć się sednem problemu i edukować mężczyzn?