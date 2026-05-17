LGBTfobia: dlaczego media społecznościowe stały się poważnym problemem

Margaux L.
Photo d'illustration : Raphael Renter / Unsplash

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią , Transfobią i Bifobią, przypadającego 17 maja, warto przyjrzeć się mediom społecznościowym, które stały się centralną przestrzenią socjalizacji i ekspresji. Choć promują one widoczność i wymianę, mogą również nasilać formy dyskryminacji.

Przestrzeń wolności, która stała się ambiwalentna

Media społecznościowe odgrywają obecnie kluczową rolę w życiu codziennym. Pozwalają nam być na bieżąco, dzielić się doświadczeniami i budować społeczności. Dla wielu osób LGBTQIA+ stanowią one ważną przestrzeń widoczności, wsparcia i samopotwierdzenia. Przestrzeń tę można postrzegać jako pozytywne przedłużenie życia społecznego, gdzie każdy może znaleźć punkty odniesienia i wspierającą wymianę zdań.

Jednak ta wolność słowa wiąże się również ze zwiększoną ekspozycją na retorykę LGBTfobiczną . Platformy cyfrowe, ze względu na swoją dostępność, stają się niekiedy siedliskiem dyskryminujących uwag lub wrogich zachowań. W 2025 roku we Francji odnotowano prawie 4900 przestępstw na tle homofobicznym lub transfobicznym .

Problemem jest anonimowość i szybkość wymiany.

Jednym z czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się LGBTfobii w Internecie jest anonimowość. Za ekranem niektórzy użytkownicy czują się mniej odpowiedzialni za swoje słowa i mogą przyjmować zachowania, których nie przejawialiby w prawdziwym życiu. Może to prowadzić do obelg, nękania lub drwin z powodu orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Do tego dochodzi szybkość, z jaką krążą treści. Post może stać się viralem w bardzo krótkim czasie, znacznie wzmacniając swój wpływ. Nawet po usunięciu, niektóre wiadomości pozostawiają trwały ślad, szczególnie na poziomie psychologicznym. Ta dynamika sprawia, że zwalczanie treści szerzących nienawiść jest szczególnie złożone i wymaga ciągłej czujności.

Rola algorytmów w widoczności treści

Istotną rolę odgrywają również algorytmy mediów społecznościowych. Zaprojektowane z myślą o maksymalizacji zaangażowania, mogą czasami promować treści polaryzujące. Choć nie odpowiadają bezpośrednio za mowę nienawiści, mogą przyczyniać się do jej widoczności, faworyzując treści wywołujące silne reakcje. Taka dynamika może tworzyć środowiska cyfrowe, w których retoryka ekstremistyczna rozprzestrzenia się łatwiej niż komunikaty niuansowe lub inkluzywne, zaostrzając tym samym istniejące napięcia.

Przestrzenie zapewniające również wsparcie i widoczność

Pomimo tych negatywnych aspektów, media społecznościowe pozostają ważną przestrzenią solidarności i podnoszenia świadomości. Powstają tam liczne inicjatywy mające na celu zwalczanie LGBTfobii, dzielenie się zasobami i prezentowanie pozytywnych historii. Przestrzenie te pozwalają również wielu osobom LGBTQIA+ znaleźć wsparcie i zbudować bardziej pewny siebie wizerunek. Pozytywne treści , osobiste relacje i kampanie prewencyjne przyczyniają się do zmiany postaw i budowania bardziej inkluzywnej kultury.

Ten 17 maja przypomina, że walka z LGBTfobią dotyczy również świata cyfrowego. Zapewnienie bardziej pełnej szacunku przestrzeni online przyczynia się do budowania społeczeństwa, w którym każdy może w pełni funkcjonować, bez strachu i wykluczenia.

Jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, piszę na różne tematy i pasjonuję się projektowaniem wnętrz, modą i serialami telewizyjnymi. Miłość do pisania motywuje mnie do eksplorowania różnych obszarów, czy to dzieląc się osobistymi refleksjami, udzielając porad dotyczących stylu, czy dzieląc się recenzjami moich ulubionych programów.
Ta drag queen na nowo definiuje zasady estetyki

