W obliczu fali samotności wśród osób starszych Chiny szukają nieoczekiwanego rozwiązania

Z prawie 70 milionami osób starszych żyjących samotnie i prognozowanym wiekiem jednej trzeciej dorosłej populacji na 2035 rok, Chiny stoją w obliczu cichego, ale ogromnego kryzysu: samotności osób starszych. Ta rzeczywistość społeczna, będąca bezpośrednim następstwem polityki jednego dziecka i exodusu ze wsi, stała się poważnym wyzwaniem demograficznym i ludzkim.

Pokolenie poświęcone wyborom przeszłości

W latach 1979–2015 polityka jednego dziecka gruntownie przedefiniowała struktury rodzinne. Dziś wiele osób starszych jest samotnych, a ich dzieci opuściły wieś i wyjechały do dużych miast. Kobieta po siedemdziesiątce z Shenzhen podsumowuje tę rzeczywistość z powagą : „Jem sama, śpię sama, sama dbam o swoje zdrowie”. W parkach pełno jest ogłoszeń drobnych: „Wdowiec szuka towarzystwa”, symbolizujących desperackie poszukiwanie więzi.

Prawa rodzinne, które nie są powszechnie przestrzegane

Chińskie prawo wymaga od dzieci utrzymywania regularnego kontaktu ze starszymi rodzicami. W praktyce grzywny są wymierzane rzadko, a egzekwowanie przepisów pozostaje ograniczone. Sytuacja staje się jednak coraz bardziej nagląca: przewiduje się, że w ciągu dekady odsetek seniorów wzrośnie z 20% do 33% dorosłej populacji.

Inicjatywy społeczne mające na celu odbudowę więzi społecznych

W obliczu tej sytuacji niektóre gminy wprowadzają innowacje. Organizowane są wycieczki, powstają kluby w parkach, a ośrodki dla seniorów oferują wspólne posiłki i codzienne zajęcia, aby przeciwdziałać izolacji. W Szanghaju i Chengdu powstają przestrzenie międzypokoleniowe, które pomagają odbudować więzi społeczne.

Technologia cyfrowa – nowy sojusznik osób po 60. roku życia

Internet również staje się nieoczekiwanym lekarstwem . W Chinach mnożą się aplikacje randkowe dla seniorów, których profile tworzone są specjalnie po to, by „znaleźć towarzysza na koniec życia”. Na Douyin (chińskiej wersji TikToka) seriale romantyczne są teraz skierowane do osób po 60. roku życia. Według lokalnych badań, 85% seniorów, którzy codziennie korzystają z internetu, twierdzi, że nigdy nie czuje się samotnych.

Połączone społeczeństwo, które pomoże ludziom starzeć się w mniejszym poczuciu samotności

Media społecznościowe również stają się przestrzenią solidarności: grupy na WeChat, transmisje na żywo, fora dyskusyjne… Rząd aktywnie wspiera transformację cyfrową seniorów, postrzegając ją jako dostępne i niedrogie narzędzie walki z rosnącą izolacją. W kraju, w którym tradycyjna struktura rodziny ulega zmianom, technologia stopniowo staje się wsparciem emocjonalnym, a być może i twarzą bardziej godnej starości.

Choć technologia nie może zastąpić ludzkiej obecności ani w pełni uleczyć rodzinnych rozłamów odziedziczonych z przeszłości, oferuje pragmatyczną odpowiedź na narastający kryzys społeczny. Wykorzystując narzędzia cyfrowe do odbudowy więzi, Chiny eksperymentują z nowym sposobem starzenia się w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie. Pozostaje pytanie, czy to rozwiązanie uda się utrzymać, nie przyćmiewając jednocześnie potrzeby głębszego wsparcia ze strony ludzi.