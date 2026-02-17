Search here...

Naukowiec twierdzi, że rozwiązał tajemnicę „Trójkąta Bermudzkiego”

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Beatrice Ekenstierna/Pexels

Przez dziesięciolecia „Trójkąt Bermudzki” budził zarówno marzenia, jak i lęki, podsycany opowieściami o niewyjaśnionych zaginięciach i spektakularnymi teoriami. Teraz australijski naukowiec twierdzi , że ta zagadka może być o wiele mniej tajemnicza, niż wcześniej sądzono.

Obszar, który stał się legendą

Trójkąt Bermudzki znajduje się na Oceanie Atlantyckim, między Florydą, Portoryko i archipelagiem Bermudów, zajmując powierzchnię około 500 000 kilometrów kwadratowych. Sam termin został spopularyzowany w 1964 roku przez dziennikarza Vincenta Gaddisa, zanim pisarz Charles Berlitz uczynił ten obszar obiektem globalnej fascynacji dziesięć lat później.

Przez lata opowieści o zaginionych statkach, samolotach i załogach znikających na morzu zrodziły mnóstwo hipotez: zjawiska paranormalne, zatopione cywilizacje, anomalie magnetyczne, morskie stworzenia czy zniekształcenia czasoprzestrzenne. Zbiorowa wyobraźnia oszalała, przekształcając ten fragment oceanu w symbol absolutnej tajemnicy.

Znacznie bardziej racjonalne wyjaśnienie

Karl Kruszelnicki, znany australijski naukowiec, oferuje bardziej pragmatyczne podejście. Według niego, w tym obszarze nie ma niczego wyjątkowego. Powód jest prosty: Trójkąt Bermudzki jest niezwykle zatłoczony, zarówno statkami komercyjnymi, jak i samolotami. Im większy ruch, tym więcej incydentów może się zdarzyć. W porównaniu z natężeniem ruchu, liczba zaginięć nie jest wyższa niż w innych obszarach morskich.

Innymi słowy, tajemnica wynika nie tyle z samej geografii, co z medialnej narracji, która ją otacza. Legenda obrosła sensacyjnymi historiami, podczas gdy fakty naukowe pozostają dość zwyczajne.

Oficjalne instytucje i dane: nic nietypowego

Oficjalne analizy potwierdzają to racjonalne podejście. Narodowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) rzeczywiście nie odnotowała w tym regionie żadnej nadzwyczajnej częstotliwości wypadków. Warunki pogodowe bywają jednak skomplikowane: Prąd Zatokowy generuje gwałtowne zmiany i nieprzewidywalne prądy, a ukształtowanie geograficzne – z licznymi wyspami i wąskimi przesmykami – utrudnia nawigację. Nawet ubezpieczyciel morski Lloyd's of London uważa, że obszar ten nie stanowi statystycznie większego zagrożenia niż inne uczęszczane szlaki żeglugowe.

Magnetyzm, pogoda i błąd ludzki

Niektóre zjawiska są bardzo realne, ale doskonale udokumentowane. Niewielkie wahania pola magnetycznego Ziemi mogą tymczasowo zakłócić działanie instrumentów nawigacyjnych. Do tego dochodzą znane czynniki: błąd ludzki, problemy techniczne i ekstremalne warunki pogodowe. Razem wystarczają one do wyjaśnienia większości wypadków. Nie ma zatem żadnych ukrytych sekretów, tajemniczych wirów ani legendarnych stworzeń morskich. Nauka dowodzi, że przyczyny są klasyczne, racjonalne i zrozumiałe.

Kiedy mit przewyższa liczby

Pomimo tych jednoznacznych wyjaśnień, Trójkąt Bermudzki wciąż fascynuje. Leży na styku nauki i opowieści, między namacalnymi postaciami a niezwykłymi opowieściami. Dawne zaginięcia, czy to przypadkowe, czy też podsycane legendą, pozostawiły trwały ślad w zbiorowej wyobraźni.

Dla Karla Kruszelnickiego przesłanie jest jasne: żadne zjawiska nadprzyrodzone nie zostały potwierdzone. To, co postrzegamy jako tajemnicę, to przede wszystkim opowieść, ale paradoksalnie, to właśnie ten element legendy sprawia, że Trójkąt Bermudzki jest tak urzekający.

Ostatecznie Trójkąt Bermudzki dowodzi, że nauka i wyobraźnia mogą współistnieć. Dane naukowe demistyfikują ten obszar, ale fascynacja pozostaje. Nie ma tu nic niewytłumaczalnego, nic magicznego… po prostu często odwiedzane miejsce, podlegające tym samym prawom natury, co reszta oceanu. I być może to właśnie ta subtelna mieszanka faktów i fikcji wciąż napędza historie, filmy i pasjonujące dyskusje na temat tego zakątka Atlantyku.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
