Search here...

Chińczyk opowiada o szalonych standardach piękna w swoim kraju

Społeczeństwo
Léa Michel
@hesui923/Instagram

Twórca treści @ur.chinese.unc niedawno wywołał sensację swoim filmem, który stał się viralem. W nim odniósł się do bardzo surowych i czasami nierealistycznych standardów piękna w Chinach.

Surowe i krytyczne standardy piękna

W swoim nagraniu @ur.chinese.unc wyjaśnia, że kobiety w Chinach są bardzo szybko oceniane na podstawie wyglądu fizycznego: uważa się je za „za grube”, „zbyt ciemne” lub „zbyt niskie”. Tego rodzaju uwagi, często traktowane jako coś oczywistego w życiu codziennym, ujawniają wyjątkowo silną presję, by dostosować się do standardów piękna, jaka ciąży na młodych kobietach.

Film wywołał liczne, szokujące reakcje w internecie, a wielu kwestionowało surowość – a zwłaszcza nierealistyczny charakter – tych standardów piękna. Wiele osób wyraziło oburzenie, potępiając formę „kontroli ciała”, która stała się niemal systematyczna. Komentarze obejmowały: „Co masz na myśli mówiąc o gruba? Ona jest superszczupła, to śmieszne, kim ja w takim razie jestem?” i „Wygląda na to, że trzeba być duchem, żeby być uważanym za »chudą« w ich oczach”.

Popularne quizy o urodzie w mediach społecznościowych

Twórca treści @ur.chinese.unc opisuje również kilka testów urody, które stały się bardzo popularne w chińskich mediach społecznościowych:

  • Test na kartce A4, w którym wzrost kobiety nie może przekraczać szerokości kartki A4 trzymanej pionowo.
  • Test pępka, który polega na dotknięciu pępka poprzez przełożenie ręki za plecami w dół, na brzuch.
  • Test obojczyka ryby, który polega na sprawdzeniu, czy obojczyk jest na tyle pusty, aby mogła w nim „pływać” mała ryba.
  • Test „chłodnej skóry” ma na celu ocenę kolorytu skóry, z preferencją dla bardzo jasnej karnacji, która jest uważana za standard piękna.

Krytyka narzuconych standardów

Komentarze pod filmem ujawniają powszechne oburzenie na te narzucane kobietom standardy, a wiele osób potępia absurdalność i niebezpieczeństwo takich oczekiwań. Kilku internautów zwraca uwagę na psychologiczny wpływ tych wymagań, zauważając, że utrwalają one poczucie niepewności, zachęcają do ciągłego porównywania się i podsycają kulturę, w której wygląd jest najważniejszy. Inni podkreślają, że te nierealistyczne standardy przyczyniają się do utrwalania głęboko zakorzenionych seksistowskich stereotypów, które sprowadzają kobiety do listy cech fizycznych.

Przesłanie jest jasne: każdy jest piękny na swój sposób i niezwykle ważne jest, aby doceniać różnorodność ciał, twarzy i tożsamości. Wiele osób zachęca do zdystansowania się od tych toksycznych przekazów i pielęgnowania bardziej współczującego obrazu siebie.

Zobacz ten post na Instagramie

A post shared by 何穗 sui he (@hesui923)

Podsumowując, ten film zapoczątkował szerszą debatę na temat różnorodności ciała i presji społecznej związanej z ideałami piękna, przypominając nam, że piękna nie da się zmierzyć linijką ani kartką papieru. Odrzucenie tych opresyjnych standardów nie tylko chroni poczucie własnej wartości, ale także przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy może istnieć bez bycia ocenianym według powierzchownych i nieosiągalnych kryteriów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Te miasta nie szczędziły wysiłków, aby uświetnić święta Bożego Narodzenia: ich choinki to prawdziwe arcydzieła.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Te miasta nie szczędziły wysiłków, aby uświetnić święta Bożego Narodzenia: ich choinki to prawdziwe arcydzieła.

W miarę zbliżania się okresu świątecznego, niektóre miasta dokładają wszelkich starań, aby przekształcić swoje place i centra handlowe...

Koniec pryszniców? Ta maszyna, która „myje ludzi”, wywołuje szum

Pomysł wydawał się wczoraj nieprawdopodobny, a dziś jest rzeczywistością: maszyna, która pierze jak ubrania, oczywiście bez wytrząsania, wywołuje...

Mecz piłkarski wysoko nad przepaścią: jego wyczyn wywołuje dreszcze na plecach sieci

Rosyjski twórca treści Siergiej Bojcow (@sergeyboytcov ) niedawno rozegrał pierwszy mecz piłkarski na platformie zawieszonej pod balonem na...

Ten kraj, w którym coraz więcej kobiet nie nosi biustonoszy

Francja wyróżnia się w Europie jako kraj, w którym najwięcej kobiet nie nosi biustonosza. Według ostatnich badań 7%...

Z powodu sukcesu córki w Internecie tracą pracę

Sophie Rain, młoda amerykańska twórczyni treści, stała się wielką „gwiazdą” platform dla dorosłych od 2023 roku, generując majątek...

W wieku 88 lat wciąż pracował… aż do momentu, gdy internauci postanowili zmienić jego życie

Ed Bambas, 88-letni amerykański weteran, nadal pracuje w supermarkecie niedaleko Detroit, aby się utrzymać. Stracił emeryturę po bankructwie...

© 2025 The Body Optimist